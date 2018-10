Confidencias | Gasolineros quieren que nuevo gobierno fije los precios

F

uerza en cuestión de innovación es lo que planea adquirir la división de camiones de Daimler en México, Freightliner, con la llegada de dos nuevos motores que estarán disponibles este cierre de año para los transportistas de nuestro país, el DD13 y DD16. De acuerdo con Flavio Rivera, presidente de esta área, estos motores buscarán aportar al tema del cuidado ambiental, además de que están diseñados con miras a obtener un mejor rendimiento de combustible. Freightliner cuenta hoy en día con un 40% de participación en vehículos de carga, clase 6 y 8.

tra firma que tiene planes de expansión para el próximo año es la comercializadora y distribuidora de vinos y licores Bodegas Alianza, debido a que pretende extender su presencia a Puebla, Querétaro y Toluca. La empresa, de corte familiar, actualmente tiene más de 80 sucursales en Ciudad de México y su zona metropolitana, al igual que en Pachuca. Alrededor de 30 establecimientos operan bajo el modelo de tiendas bodega y 50 con el concepto Alianza Exprés.

esulta que a un año de ser firmado el Convenio de Coordinación para el Desarrollo de la Zona Económica Especial (ZEE) Puerto Unión, entre Silvano Aureoles y Héctor Astudillo, gobernadores de Michoacán y Guerrero, se sabe que este convenio significa una inversión de 10,000 millones de dólares, en la que se estima la instalación 15 empresas, que generarán 8,500 empleos directos. En este contexto, se tienen firmadas las cartas de intención de seis empresas transnacionales, con una inversión asegurada de 2,500 mdd, lo que generará 3,500 empleos directos. Nos cuenta que con estos datos, Astillo pretende presumir buenos número económicos durante su tercer informe de gobierno.

roma parece, pero nos cuentan que Fluvio Ruiz, quien ha sido perfilado para dirigir la división de Exploración y Producción de Petróleos Mexicanos (Pemex), no quiere asumir el cargo, pues caería sobre sus hombros la responsabilidad (y posible incumplimiento) de las ambiciosas metas petroleras que planteó el presidente electo de México, Andrés Manuel López Obrador. La expectativa es que la producción siga en declive hacia el cierre del año. Parece que el ex consejero independiente de la petrolera mexicana no quiere ser la persona que sea señalada si no se alcanzan los términos planteados hacia el cierre del sexenio.

l crecimiento en el e-commerce en 2018 se ha dado gracias a los servicios, de acuerdo al estudio “Retos del E-Commerce en México 2018” desarrollado por The Cocktail. Para José María García Hoz, CEO de esa empresa de consultoría digital, un crecimiento de 7%, (al pasar de 78 a 85%) de la gente que adquiere servicios en el comercio electrónico. “Adaptarse al cliente le va a permitir a las empresas tener una relación a largo plazo”, comentó García Hoz.

eguro se acuerdan cuando años atrás los gasolineros se quejaban de que el precio del combustible no estaba liberalizado y por lo tanto no podía haber libre competencia de mercado. Pues hágase la ley en la yunta de mi compadre. Resulta que a raíz de la reforma energética, que en teoría liberalizaría los precios de las gasolinas, se estableció como una medida temporal fijar precios máximos y mínimos para no generar “sobresaltos” en el mercado. ¿Y qué creen? Son los propios empresarios gasolineros los que quieren proponer a la siguiente administración fijar los precios. En ocasiones nuestros empresarios parecen muy liberales, otras veces, dijera el clásico, muy populistas.

Confidencias es un esfuerzo colectivo de la Redacción de Forbes. Las informaciones o hechos relatados, producto de la investigación periodística y de trascendidos, no representan una postura de Forbes México.