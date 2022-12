Conoce Soda Raíz, el secreto mejor guardado de BCS, ahora en la CDMX

Como correlato nacional de una tendencia que hace una década viene tentando a los paladares foodie de los Estados Unidos, Christophe Bourlon Renna, un joven emprendedor mexicano de 32 años, con base en Baja California Sur, se dio a la aventura de crear Soda Raíz, su propio refresco de especiales características, que desde hace dos años se ofrece en los resorts más top de la región y desde hace poco, en la CDMX.

Forbes tuvo la posibilidad de conocer Soda Raíz durante un tour de cobertura por Viceroy Los Cabos y el Hotel El Ganzo, en ocasión del Festival Ganzo X, con Khruangbin como headliners, y con la particularidad de haber encontrado la bebida en las suites de ambos complejos.

Seducidos por su sutil etiqueta y el sedimento que da color al líquido edulcorado con miel de agave y que ostenta menos de 100 calorías por cada 330 ml, y su fresco, picoso y hasta punzante al paladar, nos dimos a la tarea de conocer un poco más de la marca y allí fue cuando los barmans del rooftop de El Ganzo, nos señalaron a Christophe Bourlon Renna (coequiper de Paco Rosas en El Ganzo Records), como responsable de tan seductor brebaje.

Soda Raíz en el rooftop de Hotel El Ganzo. Foto Forbes Staff.

Fue por Instagram como entramos en contacto con Bourlon, quien contó el timeline del emprendimiento Soda Raíz, que además de BCS, hoy se ofrece en la CDMX en todas las cantinas Palacio de Hierro; en los restaurantes ENO, del celebrity chef, Enrique Olvera, y en Le Pain Quotidien, entre muchos otros.

“El inicio fue en 2012, cuando comencé en mi casa, -explica Bourlon-. En ese entonces la idea era hacer cerveza artesanal y fui a un par de lugares para ver cómo le hacían. Y tenía la idea de hacer mi propio producto, con influencia de lo que se hace en Estados Unidos y que podría ser bien recibido en México. Estaba con un amigo tomando unas cervezas y pensamos en ponernos en marcha y así comenzamos a procesarla durante un par de años, para adquirir el expertise“.

Sobre el inicio del emprendimiento, dice que “desde el 2014 ya estaba listo para sacar mi primer marca, pero di un paso atrás para ver bien el panorama y ví que existían muchísimas etiquetas de cerveza. Entonces dije ¿igual y no es la mejor idea, no? Pese a que tenía seis recetas, la marca registrada y el diseño, decidí cambiar de dirección, sin abandonar mi pasión por las bebidas. Ya tenía equipo, ya sabía cómo hacerlo y así fue como empecé a hacer pruebas a ver que podía comenzar a fermentar”.

En la misma línea, Bourlon explica que “al final salió la idea de hacer algo con jengibre y así surgió Soda Raíz, que es una marca, pese a que es un refresco”, dentro de la categoría de las ginger ale artesanales. Añade que “la palabra refresco está bien demonizada… por eso le pusimos ‘soda'”.

Christophe Bourlon Renna. Foto Sofía Ortiz Landa.

Sobre el concepto, detalló que “buscamos una alternativa saludable, una ‘soda raíz’, no por el jengibre, sino por la idea de volver a las raíces de lo que eran los refrescos antes. Hace 100 años los refrescos eran naturales y en algunos casos, como medicinales. El doctor te hacía un fermento de jengibre y eso era tu tónico. Entonces mi idea fue llevarlo un poco más lejos: no sólo hacer un refresco que no te hace daño, más bien uno que sí te da algo, como el jengibre natural que incluimos y que se observa en el sedimento”.

Soda Raíz apareció formalmente en septiembre de 2019, unos meses antes de la llegada del Covid-19, “pero la historia comenzó en 2016 cuando me mudé a Baja y empecé a hacer pruebas y a venderla en barril en un mercado local, como ginger ale artesanal. Ahí la gente me decía, está muy dulce, pica mucho, le falta limón, entonces así comencé a estandarizar la receta hasta que logré que a todo el mundo le gustara. Fue un proceso de 2017 hasta 2019, luego fue mi suegro quien puso el dinero para comenzar la compañía”.

En la actualidad, el emprendedor trabaja con 4 vendedores que incluye su distribución en la CDMX, “más las personas que producen, somos 10 personas. Comencé solo en la labor de desarrollar el producto y después mi esposa me empezó a ayudar. Luego me asocié con mi suegro y hace un año comenzamos con las rondas de inversión, que llevan aproximadamente una capitalización de casi 300,000 dólares”.

Foto Soda Raíz.

Bourlon cuenta que toda la gente que invirtió fueron “amigos y gentes cercanas que confían en el producto. De hecho, algunos de los inversionistas son músicos” y su aporte es el que respalda la elaboración mensual de alrededor 20,000 botellas, a mano. “Desde junio empezamos a producir la en la Ciudad de México, porque para nuestra idea de expansión es más barato producirlo allá, aproximadamente un 50% menos”. En la actualidad, Soda Raíz se vende en alrededor de unos 40 pesos, y los puntos de venta pueden consultarse en la web del emprendimiento, aquí.

“Además de la Ciudad de México, en Baja California Sur estamos en el Hotel Viceroy y en el restaurante Manta, también del chef Olvera, ubicado en el Hotel Thompson; además de Flora Farms y en el restaurant Acre, del resort homónimo. Estamos en las mejores cadenas hoteleras y los resorts de lujo, y en los principales restaurantes. Estamos muy contentos en como se está posicionando”, el producto.

Por otra parte, Bourlon cuenta que trabaja con algunos amigos de la industria musical, y “hemos puesto Soda Raíz en varios backstages, como en el de Ximena Sariñana, para lado mostrar su lado cool como bebida elegida de los músicos (también Caloncho y otros), pero también en el mundo de la mixología por su carácter tan especial, a través de mixólogos embajadores”.

El panorama del emprendimiento Soda Raíz no puede ser más alentador, Bourlon escuchó pedidos de Costco, con quien planea comenzar a trabajar en aproximadamente un año, ya que su producción actual no alcanza para cubrir su demanda, que llegará a los Emiratos Árabes, quienes también le han solicitado, pero que “comenzarán a recibir a medida que pueda satisfacer regularmente la demanda de México”.

