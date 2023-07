El mejor hotel de lujo de México se encuentra en Los Cabos

IHG debuta en América del Sur con Hotel Índigo Galápagos

Durante la 21ª edición de los Travelers’ Choice Best of the Best Hotel Awards 2023, el hotel Grand Velas Los Cabos fue galardonado con el premio a Mejor Hotel de lujo de México.

¿Cómo es el mejor hotel de lujo de México?

Enclavado en la península de Baja California en México y bajo un concepto Todo Incluído, el Grand Velas Los Cabos ofrece majestuosas vistas al mar, espacios únicos, amenidades de alto nivel, cinco restaurantes gourmet, una amplia oferta de mixología, selección de vinos y 307 suites que apuntan hacia el Mar de Cortés.

Las suites que lo conforman cuentan con más de 100 metros cuadrados y terrazas privadas —algunas con piscina de inmersión—. La propiedad también incluye Wellness Suites de dos pisos, con amenidades pensadas en el binestar y una barra de jugos saludables.

Aunque eso no es todo, Grand Velas Los Cabos también posee el galardonado SE Spa que se conforma por 16 Suites Spa para tratamientos e instalaciones de hidroteparia; tres piscinas y servicio de Pool & Beach Concierge. Además de amenidades y servicios como el Technogym, que cuenta con entrenadores personales, programas de ejercicios, yoga, pilates y meditación.

Entre los servicios que ofrece el mejor hotel de lujo de México, también destacan los Kids’ y Teens’ Clubs, los cuales, ostentan su propio programa de actividades.

La búsqueda

Durante 12 meses Tripadvisor se dedicó a analizar los datos de las múltiples reseñas que realizaron los viajeros sobre más de 1,5 millones de hoteles para determinar cuáles eran los alojamientos mejor calificados.

¿Estás listo para hospedarte en el mejor hotel de lujo de México?

