Consar descarta riesgos para clientes de afore Citibanamex por proceso de venta

Iván Pliego, presidente de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (Consar), descartó que la desincorporación de Banamex de Citigroup represente un riesgo para sus clientes de afore por lo que este proceso no debe generar ningún tipo de inquietud.

En conferencia de prensa en el marco de los 25 años del Sistema de Ahorro para el Retiro (SAR), Pliego afirmó que las autoridades financieras y hacendarias estarán pendientes de la venta de Banamex para garantizar que la normatividad se aplique.

“La venta o desincorporación de Citigroup de su negocio en México que no nadamás es la afore, es la aseguradora, la banca de consumo, es un proceso financiero. No va a afectar en absoluto la situación de quienes tienen su cuenta de ahorro para el retiro en afore Citibanamex.

“La responsabilidad como reguladores es poner el ojo en el cumplimiento de la normatividad para que se garantice y eso implica necesariamente a la Consar sino a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y a otras entidades y autoridades hacenderias y financieras en nuestro país, entonces no debe causar ninguna inquietud, no es la primera vez y seguramente no será la última vez que haya una desincorporación, fusión o consolidación”, afirmó Pliego.

De acuerdo con datos de la Consar, afore Citibanamex administra alrededor 9.8 millones de cuentas.

A principios de este año, Jane Fraser, CEO de Citigroup, anunció la venta de los negocios estrella en el país: el segmento de consumo y empresarial.

El anuncio de Citigroup, dado a conocer el pasado 11 de enero, sorprendió a más de uno, ya que tan sólo en 2021, la operación en México representó para el banco estadounidense ingresos por cerca de 4,700 millones de dólares (mdd).

De acuerdo con datos de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), Grupo Financiero Citibanamex es el tercero más grande que opera en México, con un total de 1 billón 433 mil 851 millones de pesos.

Además, hasta noviembre del año pasado, Citibanamex contaba con un total de 1,276 sucursales bancarias, 9,012 cajeros, 7 millones 168,038 tarjetas de crédito, 209,373 de débito, así como 31,406 empleados.

