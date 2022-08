Consejeros electorales defienden existencia de los Ople: sería un retroceso desaparecerlos

Consejeros de los organismos Públicos Locales Electorales (Ople) defendieron la existencia de éstos, pues dijeron que cada uno de ellos son necesarios por la cercanía y conocimiento que tienen de sus ciudadanos, geografía, cultura e idiosincracia.

Al hablar sobre la iniciativa de reforma del presidente Andrés Manuel López Obrador, la cual propone la desaparición de los 32 Ople de país, la consejera presidenta del Instituto Estatal Electoral de Chihuahua, Georgina Silva, señaló que de aprobarse la propuesta sería un retroceso.

“Algo que hace un órgano nacional como el INE es homogeneizar todos sus procedimientos y procesos. Ahí encuentro la problemática que si hubiera algún tipo de reforma que deja afuera los institutos locales yo no veo cómo se pudiera estandarizar lo que no es homogéneo, cómo se enfrentarían estos grupos de lucha contra un mecanismo nacional, que no tuviera su gente local para entender, comprender y resolver. Esto me genera duda”, mencionó.

Lee: Reforma electoral de AMLO beneficia al gobierno federal y a Morena: José Woldenberg

En el foro alterno sobre la reforma electoral -organizado por el PRD, PAN y PRI- recordó que el primer organismo local que nació fue en Colima en los 90, con la intención atender las necesidades democráticas de las entidades.

Además, recordó algunas aportaciones que han hecho los organismos locales, como en Baja California, donde fue el primero en desarrollar su propio registro y credencialización de los electores. Ideas que fueron retomadas a nivel nacional.

Otra contribución de los Ople fue en Oaxaca, donde por medio de acciones afirmativas, dijo, el organismo logró la lucha de los derechos políticos y electorales de los muxes, o en Chiapas lucharon para evitar las simulaciones de las suplencias de regidurías. Ambos se llevaron a nivel nacional.

“Cómo desde una lucha local se va permeando a nivel nacional”, dijo al cuestionar cómo sería la atención de todos los ciudadanos sin los Ople.

El consejero del Instituto Electoral de la Ciudad de México, Mauricio Huesca, señaló que para que los organismos tengan autonomía institucional es necesario que el financiamiento no depende de una aprobación política, sino que tenga parámetros objetivos y que los Ople tengan algún mecanismo legal para recurrir ante conflictos electorales.

“Es preocupante para el Instituto porque año con año hemos tenido reducciones presupuestales que hoy no tenemos garantizado el pago de nóminas para los últimos tres meses del año”, señaló el consejero.

