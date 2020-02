Coronavirus no detiene a la cerveza Corona en Estados Unidos

El coronavirus no detiene a Constellation Brands, que comercializa Corona y Modelo en Estados Unidos, en incrementar sus ventas y para seguir introduciendo nuevos productos en el mercado estadounidense.

La compañía de bebidas dijo este viernes, a través de un comunicado de prensa, que las ventas de Corona Extra continúan siendo sólidas con un aumento del 5% durante las últimas cuatro semanas—finalizadas el 16 de febrero—, casi duplicando la tendencia de 52 semanas para la marca.

“Del mismo modo, las tendencias de agotamiento de Corona Extra durante los primeros dos meses –hasta el 26 de febrero—, también han superado su tendencia de 52 semanas. Además, todas las unidades de negocios que respaldan nuestro negocio de cerveza están viendo tendencias de ventas positivas para la marca en lo que va del año calendario”, señala el comunicado citando datos de la minorista IRI.

Lo anterior luego de que una encuesta publicada por el grupo 5W Relaciones Públicas, una firma de relaciones públicas en Estados Unidos, le preguntará a 737 estadounidenses si había cambiado su opinión acerca de la cerveza Corona en relación a las muertes por coronavirus.

El resultado fue que 38% de los encuestado no compraría Corona “bajo ninguna circunstancia” por el virus, un 14% dijo que no tomaría esa cerveza en público y otro 16% estaba confundido acerca de la cerveza estaba relacionada o no por el coronavirus. En Estados Unidos ha generado confusión porque la gente relaciona la marca con el virus por su escritura en inglés “corona beer virus”.

“Es extremadamente desafortunado que la información errónea reciente sobre el impacto de este virus en nuestro negocio haya estado circulando en las redes sociales y tradicionales sin más investigación o validación. Estas afirmaciones simplemente no reflejan nuestro desempeño comercial y el sentimiento del consumidor, que incluye comentarios de nuestros socios distribuidores y minoristas en todo el país”, explicó Bill Newlands, presidente y director ejecutivo de Constellation Brands en un comunicado.

“No hemos visto ningún impacto en nuestra gente, instalaciones u operaciones y nuestro negocio continúa funcionando muy bien”, dijo Newlands.

El directivo agregó que la diferencia de muchos de su competidores, las ventas de sus marcas de cerveza se centran casi por completo en el mercado estadounidense y no tienen mucha exposición con mercados internacionales como China, que se han visto más afectados por esta situación.

Participación en una nueva categoría

La compañía, que fabrica 11 marcas de cerveza de Grupo Modelo en las plantas de Nava, Coahuila y en Ciudad Obregón, ha invertido millones de pesos para trabajar en la innovación de sus productos.

El 70% de los productos que se consumen en Estados Unidos proviene de las cervezas del portafolio de Grupo Modelo, mientras que el 30% viene de innovaciones como Corona Premier, dijo Fernando Aguirre García, vicepresidente de Innovación y Desarrollo de Constellation Brands.

Este jueves la compañía presentó el lanzamiento de Corona Seltzer, una bebida alcohólica con agua mineral, con cero azúcar y 90 kilocalorías, para participar en este segmento creciente de bebidas en Estados Unidos.

“Esa categoría nace en 2016 y en 2019 se vendieron 60 millones de casas en 2020 la tendencia nos arroja que se van a vender el doble y de ahí va a continuar creciendo a dígitos altos. En esta categoría dos de los jugadores traen el 80% de participación de mercado y nuestro objetivo es en los primero años es estar dentro de los primeros 3”, señaló Aguirre durante la presentación del producto.

Constellation Brands invirtió cerca de 20 millones de dólares para el desarrollo de Seltzer con una inversión cercana a los 45 mdd para su publicidad.

