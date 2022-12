Crédito hipotecario para extranjeros, clave para detonar el mercado de vivienda nueva en México

Alrededor de 16,022 familias estadounidenses cambiaron su país de residencia a México en 2021, de hecho, nuestro país es el primer destino favorito para esto, le siguen España (con 7,173 familias) y Francia (con 6,398 familias), indicó Fernando Soto-Hay, director general de Tu Hipoteca Fácil, en entrevista con +Dinero de Forbes México.

Según señala, hacia finales del tercer trimestre de 2022 comenzó a darse una detonación de la construcción de vivienda para este fin. El mercado de second homes o viviendas de descanso se concentra principalmente en ciudades como Tijuana, Rosarito, Los Cabos, Mazatlán, Puerto Peñasco, San Miguel de Allende, Puerto Vallarta, Riviera Maya e inlcuso en la CDMX que se está convirtiendo en un punto de atracción muy importante para los norteamericanos.

“Tan solo los mercados de Riviera Maya, Puerto Vallarta, Tijuana, Los Cabos, San Miguel de Allende y Mazatlán tienen un valor cercano a los 2.7 miles de millones de dólares; si sumáramos todas las demás ciudades, el total sería de 3.3 miles de millones de dólares, como lo revelan cifras de Softec. Con el incremento de transacciones anuales a través del crédito hipotecario para extranjeros esa cifra se podría triplicar. El efecto multiplicador del valor de mercado que se puede generar es enorme”, detalla el directivo.

Ventajas para el mercado mexicano

En México se requieren alrededor de 700 mil viviendas nuevas al año, pero la oferta se queda demasiado corta desde hace mucho tiempo, quizá apenas se construyan 130 mil viviendas nuevas en 2023, según estimaciones del propio Soto-Hay.

“El hecho de que seamos atractivos para los extranjeros es muy significativo, pues eso genera una importante actividad económica en diferentes zonas. La construcción de vivienda que los extranjeros (en particular para estadounidenses, canadienses y europeos) puedan adquirir a través de crédito hipotecario puede impulsar la construcción no solo de las 16 mil viviendas que mencionamos antes, sino un aproximado de 40 mil viviendas nuevas anuales más destinadas al mercado vacacional de second homes y para aquellas personas que deciden venir a vivir a México”, detalla.

Al final del día, al impulsar la inversión extranjera a través del otorgamiento de crédito hipotecario se crea un mercado adicional de compradores con un gran poder adquisitivo que a su vez detona la construcción de vivienda nueva (que no es exclusivamente para extranjeros), pero que al ser tomada por muchos de ellos detona una gran cantidad de empleos directos e indirectos, genera una inversión extranjera directa muy significativa y el pago de impuestos que de otra forma no se generarían”, asevera Fernando Soto-Hay.

Ventajas para los compradores extranjeros

Si bien antes los extranjeros que invertían en inmuebles en México eran en su mayoría retirados, hoy muchos de los compradores son los llamados “nómadas digitales”, personas que se han dado cuenta de que tienen una mejor calidad de vida en México de la que tienen en sus países de origen.

Las principales ventajas que obtienen al comprar casa en México incluyen:

Contratación del crédito hipotecario en pesos, mientras sus ingresos están denominados en dólares, euros o libras. Eso signfica que, con el movimiento en el tipo de cambio, cada año van a necesitar menos dólares o euros o libras para comprar los mismos pesos

Pueden comprar una una casa más grande, más bonita y mejor localizada en comparación con lo que pueden comprar en sus países

Los impuestos del predial y demás en México son mucho más baratos de lo que son en sus lugares de origen

Estas propiedades pueden ser usadas como fuente de ingresos a través de la renta en plataformas digitales, lo cual reduce aun más su costo de financiamiento.

A partir de ahora, dos grandes bancos comenzarán a otorgar crédito hipotecario a extranjeros, Santander lo hará a americanos, canadienses y miembros de la comunidad europea; y HSBC a americanos y para personas extranjeras residentes en Estados Unidos, aunque cabe destacar que este producto no está en el anaquel de dichas instituciones, ya que solo se podrá acceder a él a través de la asesoría y apoyo de los especialistas de Tu Hipoteca Fácil.

“Esta es una situación de ganar-ganar, no quiere decir por ningún motivo que se deje de construir vivienda para mexicanos, al contrario, lo que queremos es que los constructores tengan este incentivo para que puedan seguir construyendo vivienda para los compradores ávidos. Buscar oportunidades de inversión tan sólidas como las que representan los proyectos inmobiliarios en México es importantísimo dado la apreciación que históricamente han demostrado tener”, finaliza el directivo.

