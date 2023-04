¿Créditos más baratos por ser inclusivo o verde? Esta es la apuesta de Viwala

El objetivo del Viwala es simple: hacer inversiones con impacto, sobre todo en las pequeñas y medianas empresas (pymes), donde la clave de sus créditos no solo son esquemas que les permitan tener financiamientos de forma más accesible, sino también con descuentos en los intereses si cumplen con ciertos parámetros contemplados en la agenda de Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) o de inclusión.

La CEO de la compañía, Karla Gallardo, cuenta a Forbes México que están enfocados en el “valle de la muerte”, donde se ubican las compañías que son nuevas o tienen mucho tiempo, pero son más tradicionales y su necesidad de dinero es distinta.

En entrevista, indica que trabajan mediante diferentes portafolios y cada uno tiene un objetivo de impacto orientado y en línea con los ODS, desde el punto de vista ambiental o con temas de impulso a la inclusión en las empresas.

“Tenemos un portafolio donde por ejemplo estamos buscando empresas dirigidas por mujeres o empresas que benefician mujeres y niñas, tenemos otro donde trabajamos con jóvenes oportunidad, tenemos otro donde estamos trabajando con la comunidad LGBT, con un enfoque importante en las personas trans; otro donde estamos trabajando con temas ambientales como el Arrecife Mesoamericano o empresas que generan impacto social o ambiental”, afirma.

A nivel mundial existe un déficit de financiación estimado de 287,000 millones de dólares para las pequeñas y medianas empresas propiedad de mujeres, mientras que en México la cifra llega a alrededor de 30,000 millones de dólares

De acuerdo con la directiva, no es lo mismo una empresa dirigida por una mujer que una empresa que está promoviendo energías alternativas, por lo que han diseñado productos sencillos para las compañías que lo necesitan.

Por ejemplo, precisa, que cuenta con un crédito a pagos fijos que les sirve para atender a firmas más pequeñas, muy fácil de entender y con descuentos si hacen pagos anticipados; otro crédito sobre ventas busca evitar el estrés financiero y está dirigido a compañías que tienen estacionalidad, como las agrícolas.

Sin embargo, Gallardo dice que recientemente lanzaron un producto con el cual dan la oportunidad a la empresa de pagarles hasta el 60% menos de los intereses al implementar políticas de impacto positivo dentro de su organización.

“Somos los únicos que los estamos haciendo en el mundo, damos el crédito, establecemos los pagos y damos una lista de acciones de impacto que tiene que generar, la mayoría tiene que ver con temas de inclusión porque estamos promoviendo espacios para grupos minorizados”.

En este sentido, la CEO de Viwala explica que este producto incluye, además del financiamiento, varias etapas que van desde la sensibilización con cursos, la implementación de un comité y hacer que entienda el tema, para luego pasar a la acción y después a la medición.

Karla Gallardo detalla que en cada proceso dan a la compañía una herramienta para que sea fácil implementar los cambios, les permita comprobar su cumplimiento y avance, así como el valor de cada acción, lo cual les permite recibir un descuento de hasta 60% en los intereses del préstamo.

“Nosotros lo que buscamos es darle un proyecto llave en mano y decirle, mira, me puedes hacer este tema de inclusión y la gente lo toma de verdad con mucho agrado, les encanta porque no es que no quieran, simplemente no saben cómo hacerlo o no saben ni por dónde empezar”, explica.

Hasta la fecha, Viwala ha dado financiamiento a 80 empresas por alrededor de 3 millones de dólares en su conjunto; sin embargo, tiene el objetivo de colocar para el año 2027 unos 30 millones de dólares en este tipo de proyectos.

“Lo que estamos buscando es con todos nuestros productos, es por un lado apoyar a empresas que son lideradas por grupos minorizados para crecer. Normalmente, los créditos de Viwala son para capital de trabajo, para comprar alguna máquina para talento, ese tipo de cosas, porque son negocios más tradicionales y la otra línea es para invitar a empresas que hoy no están en el mundo de impacto a que se sumen”, afirma Gallardo.

