Crisis por falta de tripulaciones pega a vuelos en el AICM, pero achacan cancelaciones al Popo

Desde el pasado sábado 20 de mayo, cuando el volcán Popocatépetl incrementó su actividad con la expulsión de ceniza hacia la Ciudad de México, Aeroméxico ha tenido que enfrentar una crisis derivada de la cancelación de operaciones por más de seis horas en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), a lo que ahora se le suma la falta de tripulaciones para cubrir ciertos itinerarios.

Para hoy, la aerolínea prevé afectaciones en 44 operaciones de llegada y salida desde el aeródromo capitalino y todas las contingencias las está atribuyendo a la actividad volcánica, que se encuentra en semáforo amarillo grado 3, pese a que sus competidoras cumplen con mínimas incidencias los mismos destinos desde la capital.

“Debido al cierre de operaciones en el AICM por presencia de cenizas volcánicas; se presenta la siguiente política de protección”, destaca un aviso de la aerolínea en su página electrónica.

La aerolínea no ha reconocido que la falta de tripulación para cumplir los itinerarios sea la causa de la cancelación de más de un centenar de operaciones, no obstante, de manera discrecional esta es la justificación que utiliza el personal de Aeroméxico en aeropuertos ante la demora o cancelación de sus vuelos.

Ayer, de acuerdo con un conteo realizado por Forbes México en las pantallas de vuelos de la línea aérea en el AICM, se tenía el registro de 43 operaciones de salida y llegada canceladas.

Sin embargo, desde su página web, la aerolínea reconoció 53 operaciones afectadas por la actividad volcánica. Del registro destaca la ruta Guadalajara-Sacramento y Sacramento-Guadalajara, que no debería tener afectaciones por la actividad volcánica.

Por ejemplo, Aeroméxico tenía programado para el día de ayer un vuelo a Tijuana a las 06:05 horas, sin embargo, este fue cancelado atribuyendo la caída de ceniza del volcán.

No obstante, una hora antes, un vuelo de VivaAerobus programado a las 05:00 horas pudo despegar del AICM sin mayores contratiempos.

La aerolínea ha reconocido que por la actividad del volcán Popocatepétl no puede amparar a los pasajeros con vuelos cancelados debido a que un fenómeno natural no es predecible ni susceptible al amparo de la compañía.

Lee: Pega a Aeroméxico la actividad del Popocatépetl; suma 76 operaciones canceladas en el AICM

Los únicos supuestos en los que Aeroméxico protege a los usuarios es en el cambio de fecha y ruta sólo si se respeta la misma ruta y cabina. Además, ofrece la condonación del cargo por la expedición del boleto. El último supuesto establece que si el viaje reprogramado ocurre después del periodo de viaje permitido y el cambio se realiza dentro de las fechas de vigencia permitidas, no se aplicará el cargo por cambio, pero si aplica diferencia de tarifa.

Esta política tiene vigencia hasta el 30 de mayo.

“Es muy abusiva esta política de Aeroméxico, porque si se comprueba que el problema de las cancelaciones es por un hecho atribuible a su administración debería ofrecer las compensaciones, pero están utilizando de pretexto al Popo cuando vemos que Volaris y VivaAerobus están cubriendo con normalidad sus rutas a Cancún”, dijo Sofía Vázquez, quien lleva dos días sin poder viajar, a Forbes México.

En redes sociales como Twitter, los reclamos a Aeroméxico por las demoras y cancelaciones por falta de tripulación son cada vez más comunes.

@Aeromexico Vuelo AM0590 AIFA- CUN Retrasado SIETE HORAS!!!! Por falta de tripulación? Como va a ser posible? En un vuelo de conexión, que tengan estas fallas de logística.



Son 7 horas de retraso. Personas que perdieron vuelos, reservaciones y un día de su intinerario. — Piensa Rápido (@PiensaRapide) May 23, 2023

Que no nos cancelen los vuelos usando una emergencia climática como excusa cuando la principal problemática es su falta de tripulación. — Maky Pollorena (@Its_Maky_Bitch) May 23, 2023

De acuerdo con el contrato de transporte que expide Aeroméxico, en el subapartado sobre Indeminizaciones y Compensaciones tiene una clausula que titula “Caso Fortuito o Fuerza Mayor” en el que se establece que el Transportista no tiene responsabilidad sobre el incumplimiento de los servicios contratados en caso epidemias, pandemias, cuarentenas, piratería aérea, incendio, inundación, situación meteorológicas tales como niebla, lluvia, helada o nieve.

Sin embargo, la falta de tripulación que genere un retraso o una cancelación es una causa imputable a la aerolínea por lo que debe compensar a los usuarios.

De acuerdo con la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), si la aerolínea es responsable de la cancelación del vuelo debe otorgar tres opciones a sus pasajeros: el reintegro del precio del boleto o la parte no realizada del viaje, más una indemnización no inferior al 25% del precio del boleto o de la parte no realizada del viaje; A transporte sustituto en el primer vuelo disponible, alimentos y, en su caso, alojamiento y transporte terrestre desde y hacia el aeropuerto.

Por último, a transporte en fecha posterior al mismo destino y una indemnización no inferior al 25% del precio del boleto o de la parte no realizada del viaje.

Por ejemplo, de acuerdo con el diario El Heraldo de Chihuahua, usuarios de Aeroméxico han denunciado que esperan su vuelo, inicialmente el AM 0143, desde el pasado viernes a la Ciudad de México y por diversas contingencias, éste no se ha podido concretar, una de ellas es que el día sábado se presentó la caída de ceniza en el AICM. Sin embargo, hasta ayer martes, algunos de los usuarios seguían varados en aquella entidad.

@Aeromexico @AM_Escucha Entiendo la crisis pero genuinamente está es tu mejor respuesta después de quedarte con mi equipaje y cancelarme 3 vuelos. (2 por falta de tripulación no ceniza) : pic.twitter.com/gvhqNozvQk — Andrea Montalvo🐦‍⬛ (@andreamvo) May 22, 2023

Forbes México consultó a varios pilotos de la aerolínea, quienes pidieron el anonimato, y aseguraron que los itinerarios no se pueden cumplir debido a que tienen que cumplir estrictamente sus jornadas de descanso, las cuales irremediablemente se empalmaron con la caída de ceniza del Popocatépetl.

“Lamentablemente veremos más cancelaciones en los días subsecuentes y esperando que la actividad del volcán realmente no interfiera con la operación del aeropuerto, pero pienso que se agudizará los próximos días porque no es algo nuevo la falta de personal en todas las áreas de la compañía”, comentó un integrante de una tripulación de la aerolínea.

La Profeco ha atendido 204 pasajeros en el AICM y el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles AIFA, tras la cancelación o demora de vuelos en los últimos días, por diversas causas.

No obstante, señaló que solamente por ceniza volcánica, fueron afectados vuelos el día sábado por la mañana; otros retrasos de más de dos horas y cancelaciones de vuelo de Aeroméxico y Volaris están vinculados a problemas con sus tripulaciones que no tienen ninguna relación con las cenizas volcánicas.

Ayer, el presidente Andrés Manuel López Obrador pidió a las aerolíneas no justificar ante los clientes las emisiones del volcán Popocatépetl para incumplir con sus obligaciones con sus clientes.

“Sentimos que no va a haber problema, ya todas las líneas están restableciendo sus vuelos. En algunos casos, que no le echen la culpa a Don Goyo, es porque tienen fallas, algunas líneas comerciales”, dijo.

“No están llegando pilotos, tienen sus problemas que tiene que resolver, atender bien a sus trabajadores y no es por el volcán. Hay también algunos asuntos que tienen que resolver algunas líneas”.

Las noticias en imágenes; síguenos en nuestro Instagram