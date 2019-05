Cuando el hijo de Salinas le dijo a Raniere lo que el expresidente pensaba de NXIVM

Emiliano Salinas Occelli se ha desmarcado tajantemente de algunas acciones de la consultora NXIVM y su líder, el coach para ejecutivos Keith Raniere.

En diversas ocasiones, el hijo del expresidente Carlos Salinas de Gortari, ha afirmado su separación del grupo de Raniere, sobre todo a raíz de que comenzaron a salir declaraciones sobre las actividades de prácticas sexuales en NXIVM.

Ante la eventualidad de que Emiliano Salinas sea llamado a declarar en el juicio que se le está siguiendo al líder del grupo, del cual fue miembro prominente, y representante en México del ESP (Executive Success Program), es relevante recordar que el emprendedor mexicano fue un acólito de Raniere, apasionado por su llamada tecnología “rational enquiry” de superación personal.

Salinas Occelli, en una conversaciones con Raniere, llegó a decir que su padre, el expresidente mexicano, se había alarmado por la influencia que el gurú estadounidense pudiera tener en su hijo. Sin embargo, Emiliano lo calmó y le contó de las virtudes de los programas diseñados por Raniere.

Las conversaciones se publicaron en un sitio llamado: KeithRaniereConversations.com, el cual ya fue dado de baja. Este redactor hizo una reseña de dichas pláticas para la página local del HuffPost, el periódico digital que Grupo Imagen cerró este año y que producía en alianza con Verizon Media.

Sin embargo, gracias a la herramienta online Wayback Machine (WebArchive.org), se mantiene una copia del texto original, mismo que aquí se reproduce en su integridad.

Aquí la versión que hospeda Wayback Machine, tal como aparece en su WebArchive.org y que es una impresión fiel de lo que se publicó el 18 de septiembre de 2017.

Aunque Emiliano Salinas Occelli acepta que su contexto familiar en México es uno de privilegio y acomodo, tanto financiero como político, por años se sintió perdido y sin rumbo… hasta que conoció a Keith Raniere. Autodenominado «Vanguard», Raniere es el fundador de Nxivm, un grupo con nexos en Canadá, Estados Unidos y México con prácticas controvertidas, como el reclutamiento de personas de alto nivel y el marcaje a hierro de las mujeres que quieren ser parte de su círculo.

En una conversación entre Salinas y Raniere, el hijo del expresidente Carlos Salinas de Gortari reconoce que «luchaba contra mis dudas» justo cuando trabajaba en su tesis de doctorado en Harvard y que no tenia un enfoque claro de a dónde iba y de lo que quería hacer.

En la charla, Emiliano, casado con la actriz Ludwika Paleta, afirma que las herramientas desarrolladas por Raniere, dentro del programa conocido como ESP, o Executive Success Program, le ayudaron «a vencer mis limitaciones».

Con ello, afirma, no sólo pudo terminar su tesis, sino que su vida dio un vuelco que sorprendió a propios y extraños, empezando por su familia y sus relaciones cercanas.

Como parte de una larga plática en la que Salinas y Raniere desmenuzan los ataques de los medios en contra de Nxivm, así como de la persecución de «senadores, gobernadores y procuradores» en Estados Unidos en contra de la organización, el empresario mexicano afirma que su papá llegó a estar muy preocupado por su involucramiento con dicho grupo.

«Cuando vine a la organización había mucha preocupación de gente cercana porque no entendían el proceso que seguía, a dónde me llevaba, sobre todo mi papá, quien no conocía el programa, pero que, a través de mi, ha sabido apreciarlo. Estaba muy preocupado por mí al principio (…) de que algo malo me iba a pasar porque iba por un proceso de transformación que no entendía, que me iba a convertir en un cerdo egoísta», dice Emiliano.

Sin embargo, afirma que sucedió todo lo contrario, que tras casi una década de seguir las enseñanzas y el camino trazado por Raniere, se ha vuelto «más compasivo», que no le entregó a su guía y mentor ni su vida ni su dinero.

«Tú y las herramientas que creaste me han ayudado a ganar mi vida, no se materializaron esos temores».

A tal grado le funcionó lo aprendido con Raniere, que Emiliano Salinas no sólo se convirtió en su alumno más aventajado o su seguidor más ferviente, sino su principal socio y mano derecha al frente de Nxivm y su red de capítulos en los que promueven los ESP.

El principal activo de ESP, además del calibre de su consejo de administración, es la tecnología llamada Rational Inquiry, a la cual Salinas adjudica el giro en su vida.

De acuerdo con la página de ESP, Salinas, graduado del ITAM y con doctorado en economía por Harvard, es el vicepresidente de ética de la firma. Salinas no sólo es codueño (junto con su socio de toda la vida Alejandro Betancourt, vicepresidente comercial), de algunos centros ESP en México y EU, sino que es el encargado de «mantener» los estándares de la empresa y liderar su fuerza de ventas.

Cabe mencionar que tanto Emiliano Salinas como Alejandro Betancourt son dueños de Prorsus Capital, un fondo de inversión en México. Una de sus firmas, MoneyBack, estuvo recientemente involucrada en un escándalo por la exposición de los datos personales de cientos de miles de turistas extranjeros que visitaron México y usaron sus servicios para reembolsos de impuestos en compras en el país.

Asimismo, Salinas es vicepresidente de estándares de Nxivm, el paraguas corporativo bajo el que opera ESP. Nxivm es el «grupo secretivo» que, de acuerdo con el New York Times, marca con las iniciales KF (de Keith Raniere) a las mujeres que quieren ser parte del círculo íntimo.

De acuerdo con Frank Parlato, dueño del semanario Niagara Falls Reporter, que lleva años etiquetando al grupo de Raniere y Salinas como «un culto», las hijas del multimillonario Edgar Bronfman, del gigante de las bebidas Seagrams, lo contrataron para ayudarlas a sacar a la luz lo que sucede dentro de Nxivm y Keith Raniere. Asegura que al trabajo de su semanario se debe que el New York Times haya retomado la historia y se haya contado el testimonio de varias personas que formaron parte de la secta.

Si bien a Parlato le han seguido muchas demandas a lo largo de su carrera (por difamación y hasta lavado de dinero), esta vez lo presentado en el NYT al parecer se queda corto y seguramente se prestará a más historias de todo tipo.

A decir de Parlato, «hasta hoy no ha habido otra fuente pública sobre el marcaje a hierro y los esquemas de chantaje de Keith Raniere y su grupo de mujeres llamadas DOS (Dominant Over Submissive)» más allá de su propia página personal, el Frank Report.