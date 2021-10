El AIFA será como un auto de Fórmula 1 y no como un Rolls-Royce: arquitecto del aeropuerto

El Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), una de las obras de infraestructura emblema del presidente Andrés Manuel López Obrador, fue concebida como un proyecto que se asemeje más a un auto de Fórmula Uno, por su eficacia y dinamismo, que a un Rolls-Royce, por su ornamento y monumentalidad.

Así lo describe el arquitecto mexicano Francisco González-Pulido, responsable del diseño del plan maestro del nuevo aeropuerto que se construye en la base área militar 1 en Santa Lucía, en el Estado de México.

“Yo no soy un arquitecto que esté interesado en la arquitectura acrobática, o de escaparate como yo le llamo, eso no me interesa; yo no hago Rolls-Royce yo hago Fórmula 1.

Francisco González Pulido, arquitecto de Aeropuerto Santa Lucía presenta su libro “Progresión”. 1 de octubre 2021. Foto: © Andrea Gama

“A mi me gusta la arquitectura veloz, optima, eficiente, que tiene lo que necesita. Yo no soy decorador, respeto a los decoradores, yo lo que hago tiene una raíz muy científica. Esta muy fundamentada en el método científico: entender el contexto cultural, tecnológico y ambiental”, comenta en entrevista con Forbes México.

El reto no era sencillo, pero cumplía con uno de los valores que Francisco González-Pulido sopesa en su libro Progression donde hace una revisión y crítica a sus proyectos arquitectónicos: “No por ser austero, debe carecer de funcionalidad y estética”.

No es casualidad, añade González-Pulido, que esta “máquina” englobe los rasgos más importantes de la cultura nacional y haga una exposición de las grandes competencias de los ingenieros militares que la construyen.

Diseñado como una máquina, que vive, respira y es capaz de mover a 20 millones de pasajeros al año, el AIFA pretende ser uno de los puertos más importantes de América Latina que ofrecerá a los visitantes una vivencia global: cultura y la experiencia de volar aún sin boleto de abordaje.

“México no se queda en el Centro Histórico, me acompaña hasta el aeropuerto y hasta que despego en el avión”, enfatiza.

“El AIFA llegó como una ambición gigante, para mí era ‘¿cómo le doy a México el proyecto aeroportuario más importante del mundo?’ No llegué con la agenda de reemplazo del NAIM que se canceló, que era hermoso”, sostiene.

Es por ello, que el AIFA tiene en sus raíces exponer al mundo la cultura mexicana y no su folclor donde coexisten ecosistemas, su honestidad y democracia. Tal como lo representa en otras obras arquitectónicas como el Jardín Botánico en Oaxaca o el Estado de Beisbol de los Diablos Rojos del México en la Ciudad de México.

“A este aeropuerto le traje imagen, identidad, le traje cultura, no folclor, le traje ecosistema, no jardín; son cosas de las que se puede hablar con mucha facilidad y que no entendemos”.

El nuevo aeropuerto, que tendrá un costo estimado de 75 mil millones de pesos, se fundamenta como una oportunidad de desarrollo urbano.

Por tanto, la importancia que tendrá el “lado B” de este puerto en Zumpango recae en la oportunidad de reurbanizar al norponiente de la Ciudad de México y su concepción como un polo de la cultura y de actividad económica.

“Es concebirlo como un punto de interés nacional, que forme parte de la experiencia de ir a Santa Lucía, de ver cómo podemos urbanizar de una manera diferente la Ciudad de México”.

“Hay una oportunidad extraordinaria de innovar, por eso este proyecto aparece en el capitulo de Ambición, porque llegamos con la intención de dar a México el mejor proyecto aeroportuario del mundo”, afirma el arquitecto.

Centralizar la construcción es un riesgo

Aunque Francisco González-Pulido ideó el plan maestro para la edificación del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, su aportación e ideas se quedaron en los planos.

Francisco González Pulido. 1 de octubre 2021. Foto: © Andrea Gama

Su participación en la edificación de este puerto está lejos de incidir en la ejecución que realiza la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y que inaugurará el próximo 21 de marzo de 2022.

Es por esta razón, que el arquitecto mexicano es cauteloso al señalar que el proyecto final pueda distar de lo que su despacho concibió.

“Desafortunadamente no estoy involucrado en la obra, mi contrato es limitado y eso es muy triste para el proyecto, porque no garantiza que se va a realizar como yo lo ambicioné, como se diseñó y ese es un tema que es peligroso”.

En entrevista con Forbes México, González-Pulido alerta que la centralización en el diseño y construcción de una obra de infraestructura de este tipo, pone en riesgo el resultado final del aeropuerto.

-¿Pese a lo que ha visto u oído sobre la construcción, le preocupa cómo quede al final?, se le cuestionó.

-Me preocupa mucho que mi obra no este plasmada con mi visión”, afirma.

-“El problema está en que proyectos como estos cada quién tiene que entender su rol muy bien y en este proyecto yo soy el arquitecto, el plan maestro, el modelador de escenarios de espacio aéreo”.

El presidente López Obrador encomendó en 2019 al Ejército mexicano la edificación del AIFA y dio como plazo dos años y medio para su construcción. Hasta el momento, la obra tiene un avance de cerca de 80%.

“Cuando tienea esa claridad de la función que cada uno tiene y lo empeoradas para que ejecute su función, si tiene el equipo correcto, será un proyecto extraordinario, cuando centralizas eso en una sola entidad puede ser muy peligroso porque se convierte en juez y parte”, alerta.

