El CIO: propulsor de los procesos de negocio

Siete de cada 10 líderes de TI expresaron que existe mayor colaboración entre los equipos de negocios y tecnología, de acuerdo con una encuesta realizada por la consultora KPMG. Esta relación, cada vez más estrecha (según el mismo documento), es un factor que los CIO (Chief Information Officer) deben aprovechar para garantizar el éxito de la transformación digital de su organización.

Para Martín Guevara, consejero fundador del CIO Club, esta figura se ha convertido en una posición estratégica dentro de las organizaciones, no sólo porque lidera la estrategia de innovación tecnológica, sino porque impulsa procesos de negocio que contribuyen al crecimiento y desarrollo de la empresa.

“Hoy en día, hay tanta tecnología […] que es muy importante poder identificar, por ejemplo, en qué momento automatizar un proceso o en qué momento robotizarlo. Y ahí es donde el rol del CIO es fundamental para coordinar los esfuerzos de manera correcta”, dice Adriana Islas directora de Sistemas de Estafeta Mexicana y también presidenta de CIO Club.

La figura del CIO no permanecerá estática: continuará evolucionando y se fragmentará en otras posiciones que demandarán el avance de la transformación digital, opina Sergio Gutiérrez, CEO de Cala Analytics, una empresa enfocada en el análisis, procesamiento y transformación de los datos. “Creo que, en las organizaciones, en particular las grandes, se va a comenzar a separar lo que es el CIO en, tal vez, tres ‘sabores’: en CTO (Chief Technology Officer), CIO y CDO (Chief Data Officer) […] El CIO se va a tener que ir separando en lo que es la infraestructura, porque tiene que comenzar a concretar su esfuerzo en cómo manejar y mantener la información adecuada dentro de la organización. Y tiene que entender para qué va a usar esa información […] Serán tres cabezas que trabajarán de manera mancomunada y coordinada para garantizar que la estrategia de la organización se pueda cumplir”, asegura.

Esta figura, hoy, ya se enfrenta a varios desafíos. La innovación es uno de ellos y el cómo mejorar los procesos del negocio, opina Martín Guevara. Otro, dice, es la ciberseguridad: “Veo que algo pasa en muchas empresas grandes:no tienen las suficientes prioridades dentro del tema de ciberseguridad. Y es sólo hasta que les sucede algo realmente importante, cuando ponen algo de presupuesto”. Un reto más, agrega, se relaciona con la total comprensión del negocio para apoyar los procesos entre los productos, servicios y clientes. “Hace 10 o 20 años […] se trataba de hacer un gran producto de calidad al más bajo costo, de manera eficiente; producirlo rápidamente. Y todo lo que te diera una ventaja competitiva. Ahora, me parece que debes estar volteando a ver al cliente”.

No obstante, aclara, el reto más importante para el cio es lograr convertirse en estratega del negocio. “El cio debe tener muy claro que su futuro es ser un asesor de negocio, ser quien plantea una estrategia basada en la tecnología para llevar la organización a otro nivel”.

Martín Guevara, Presidente del CIO Club y Adriana Islas, Directora de Sistemas de Estafeta Mexicana y fundadora del CIO Club. 21 de septiembre 2022. Foto: © Miriam Sánchez Varela

LOS CIMIENTOS DE LA TRANSFORMACIÓN DIGITAL

Para Islas, los procesos de transformación digital deben estar basados en la estrategia del negocio, por lo que se requiere claridad en los objetivos. Posteriormente, agrega, es cuando se necesita implementar la tecnología que los habilite. “Cuando se empieza en sentido contrario, me parece que no se construyen los cimientos de manera correcta […] Si quieres empezar al revés, corres el gran riesgo de sólo implementar tecnología, pero no hacer una transformación”.

Sergio Gutiérrez, por su parte, opina que el principal reto de la transformación digital es cultural, porque es importante considerar la manera en la que se toman las decisiones, y comprender qué tipo de información es la que se necesitará para tomarlas. “Tener claros los objetivos estratégicos nos marca el cómo enfrentar los distintos problemas y, para atenderlos, comprender qué requerimientos de data y qué decisiones tenemos que tomar para poder usar esa arquitectura tecnológica que viene detrás de la transformación digital. La transformación digital no puede ser un objetivo per se: es un medio para que las organizaciones se desarrollen, cambien y sean más eficientes”.

Síguenos en Google Noticias para mantenerte siempre informado

ESCASEZ DE TALENTO

Después de la pandemia, 48% de las organizaciones en México aceleró su digitalización, y 91% planea aumentar o mantener sus niveles de contratación, de acuerdo con datos del estudio “Stack it up”, realizado por Experis.

Además, la oferta de empleos de tecnología se incrementó 88% en el año 2021 con respecto al año anterior, de acuerdo con el “Reporte del Mercado Laboral de TI 2022” de Hireline. En éste también se estima que, por año, en México permanecen vacantes 140,000 puestos de trabajo en el sector de las TI.

“El talento es otra variable; nos cuesta trabajo conseguir talento en México, sobre todo después de la pandemia. Antes, si querías trabajar en un proyecto en Irlanda, pues, tenías que vivir allá. Hoy, por ejemplo, un desarrollador [de software] puede vivir en una playa en México. Y esto genera un reto más para conseguir talento”, asegura Islas.

El también consejero de CIO Club opina que este problema es mundial. Sin embargo, dice, es importante que en México se realicen, incluso, políticas públicas para impulsar estas carreras. “Y las mujeres, en temas tecnológicos, creo que han quedado un poco atrás […] Tenemos la estadística en cio Club de que entre 10% y 11% de los CIO en México son mujeres […] Bastante desigual […] Creo que todos los que estamos en áreas tecnológicas debemos desarrollar nuestro propio talento cada vez más; buscar que se capaciten, que tengan un plan de vida y carrera. Seguir impulsando dentro de las universidades que las carreras tecnológicas se amplíen, o que se conviertan en ‘tronco común’”.