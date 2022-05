El gigante tecnológico Bosch estrecha relación con las startups en México

La agenda en los negocios es sencilla: renovarse o morir. En ese proceso de reinvención, la experiencia digital tiene un peso cada día mayor y son las startups quienes se mueven con más agilidad que las grandes empresas y conglomerados, por ello, éstas han volteado a ver a las compañías de base tecnológica para buscar complementación. Ejemplo de ello es el gigante tecnológico Bosch, que en México ha estrechado relación con las startups.

Alejandro Estrada señala en su libro Entre unicornios, jaguares, serpientes y escaleras que “la industria automotriz está tratando de alcanzar a Tesla; los hoteles, reinventando su oferta ante el reto de Airbnb; los comercios físicos buscan diferenciarse e implementar estrategias omnicanal para atender el reto de Amazon y Mercado Libre, y con menos éxito vemos a los taxis competir con Uber y DiDi”. Ante esta realidad, Bosch México no ha esperado para trabajar con startups.

Bosch México reportó esta semana que ha crecido sostenidamente a una tasa anual de 7% en los últimos 12 años, en los que pasó de 7,800 empleados a 17,000 en 2021 y espera llegar a los 18,000 este año. La compañía ha puesto énfasis especial en los perfiles técnicos, y por ello cuenta con 4 centros de ingeniería, uno de ellos, en Guadalajara, Jalisco, dedicado especialmente al desarrollo de software e ingeniería. En este camino también ha participado en hackatones.

En Guadalajara, Bosch México implementó Connectory, “un espacio de cocreación formado por una comunidad de emprendedores, startups y universidades, enfocado a impulsar la innovación en todas las industrias”.

Este espacio nació como una necesidad de la compañía de contar con “un lugar que permita la innovación, creación de redes, solución de problemas y una nueva forma de trabajar en la era de la conectividad”, y hay otros 4 espacios como éste en el mundo.

El nombre de Connectory deriva de la mezcla de las palabras connection y factory, “dos elementos centrales en la visión de Bosch para el futuro”. Fue en el marco de este semillero de emprendedores donde en 2019 se anunció el lanzamiento de Buscabot, una startup que nación de un hackaton organizado por Talent Land y Bosch y que funciona como una plataforma que conecta talleres mecánicos con refaccionarias para agilizar la compra-venta de autopartes.

El presidente de Bosch México, René Schlegel, dijo que “hoy en día son una nueva empresa independiente que se llama Buscabot, que básicamente facilita el proceso de compra especializado de autopartes, entre talleres y refaccionarias. Llegó con estudiantes de Chihuahua a través de esta competencia y hoy es un ejemplo donde se ocupa machine learning e inteligencia artificial para predecir y atender la demanda”.

El vicepresidente de Finanzas de Bosch México, Gonzalo Simental, apuntó que “la colaboración con las startups es muy importante, en ambos sentidos, que ellos consideren a Bosch como una empresa atractiva para trabajar y que también nosotros podamos encontrar talento. Otro caso de éxito que hemos tenido con ellos es el ecommerce, una actividad importante que buscamos desarrollar y que nació de esta colaboración”.

Apuesta por inteligencia artificial

René Schlegel, presidente de Bosch México, subrayó que “la demanda de perfiles técnicos especializados es continua y en Bosch estamos comprometidos por impulsar esta creciente necesidad que tenemos. Hoy son más de mil ingenieros en México, muchos de ellos en software, hardware e internet de las cosas, tenemos cuatro centros, el más grande está en Guadalajara. Esto es muy importante para nosotros, especialmente para la automatización de cosas”.

Schlegel dijo que la inteligencia artificial “es un elemento muy importante para nosotros, especialmente por la automatización de cosas, si imaginamos que estamos trabajando para llegar al automóvil que funciona sin volante, sin chofer, si estamos trabajando en una máquina de lavar que sabe cuándo encender, etcétera, es un elemento extremamente importante que hace el producto más eficiente, más cómodo y más seguro”.

“Pero también es muy importante la ética, somos de las primeras empresas en el mundo que hemos desarrollado un código de ética para la aplicación de la inteligencia artificial, para que siempre sea en favor de las personas, en favor de la naturaleza y del mundo y no se use de manera que el usuario no la entienda, creo que es muy importante que tanto la inteligencia humana como la artificial se sepa explicar”, añadió.

Por su parte Eduardo Watty, vicepresidente de Ventas de Bosch México, adelantó que “en 2025 la mayoría de nuestros productos van a estar interconectados, y esto es algo importante, estamos utilizando la inteligencia artificial en cámaras de seguridad, por ejemplo”. Apuntó que en el Connectory de Guadalajara se desarrolló un software con IA, para el reconocimiento facial, esto permite incrementar la seguridad y hacer los accesos más fáciles”.

Alcanza niveles prepandemia

Bosch México reportó que en 2021 cerraron con más de 60,400 millones de pesos en ventas en el país, lo que representó un 7.5% más en comparación con 2020 y significó estabilizarse a niveles prepandemia. La compañía proveedora de tecnología y servicios apuntó que “al cierre del primer trimestre de 2022 se observa una tendencia positiva en las ventas que, de mantenerse al cerrar el año, significaría también un resultado favorable frente a 2021”.

La multinacional de origen alemán refirió que México se mantiene como un destino estratégico para la expansión de sus actividades, por lo que invertirá más de 10,000 millones de pesos en expandir sus plantas de Querétaro y Aguascalientes y en nuevos sitios de producción en Nuevo León. “Solo con estos proyectos, Bosch creará alrededor de 2,000 nuevos empleos en los próximos años”, dijo la compañía.

“Con la llegada de la primera fábrica de electrodomésticos –donde se producirán hasta 600,000 refrigeradores al año, a través de la subsidiaria BSH—, México se convertirá también en un pilar estratégico para la alta tecnología aplicada en los hogares, en sintonía con el motivo ‘Innovación para la vida’”, añadió la compañía al presentar su informe de resultados y expectativas para este 2022.

Bosch adelantó que este año lanzará nuevos productos, soluciones y servicios. En el rubro automotriz, por ejemplo, se producirán en México desde nuevas cajas de dirección asistida y motores electrónicos levanta-cristales hasta soluciones de movilidad como optimizadores de ruta y sistemas de infoentretenimiento para autobuses de pasajeros. Por otra parte, Termotecnología seguirá centrada en la digitalización y en nuevos productos para los sectores hotelero e industrial.

En el rubro de sistemas de seguridad lanzará nuevas cámaras y detectores de incendios con inteligencia artificial integrada, mientras que la división de Tecnologías de Software (BGSW) tendrá como uno de sus proyectos insignia el desarrollo de sistemas electrónicos de seguridad para vehículos eléctricos pesados. Los lanzamientos orientados a la Industria 4.0, bajo la denominación Rexroth, incluyen motores de bombas, sistemas de control y sistemas de soldadura, todas bajo el concepto de Internet de las cosas.

