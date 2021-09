El mexicano que en plena pandemia sacó a flote a Tupperware

Miguel Fernández Calero asumió la dirección global de Tupperware Brands “justo cuando el mundo se estaba paralizando”. Era el 6 de abril de 2020 y la pandemia de Covid-19 empezaba a poner de cabeza al mundo. El mexicano tomó la empresa con una deuda financiera y con un enorme reto por delante: mantener a flote el negocio en medio de una crisis global. La solución, cuenta en el marco del Foro Forbes 2021 El Nuevo Escenario Económico, fue entrar de lleno al uso de herramientas digitales, que la contingencia sanitaria potenció. Innovación con liderazgo mexicano.

“Yo en ese momento vivía en Londres y la empresa ni siquiera tiene operaciones en el Reino Unido. Mi equipo estaba disperso en cualquier lado del mundo, no los conocía físicamente a ninguno y como te puedes imaginar los primero cuatro meses no pude salir de mi casa, para mí fue como un shock: desde esta computadora y este cuartito tengo que dirigir a esta empresa”, recuerda con una sonrisa Fernández Calero, el mexicano que dirige la empresa global más grande y conocida dedicada a la venta de recipientes para comida que “duran toda la vida”.

Cuando él entro a la dirección de Tupperware, la empresa afrontaba una “grave crisis financiera, teníamos una deuda que estaba por vencer y que teníamos que cubrir. Aunado a esto se nos viene esta crisis mundial de salud, era como la tormenta perfecta para uno. Entonces empezamos a hacer lo que hizo toda la gente en sus diferentes capacidades: adaptarnos a la realidad. Vimos en muchos países la gente ya no salía a trabajar, ya no salía a la escuela, ya no salía a los restaurantes, y cuando empezaron a cocinar en casa”, lo que significó una oportunidad de negocio para la empresa.

En una charla con el director editorial de Forbes México, Roberto Aguilar, el líder mundial de Tupperware comenta que esa oportunidad de negoció significó un “levantón en la demanda de muchos países y mercados, incluyendo México”. Tocaba entonces aplicar soluciones para satisfacer esa demanda y que los colaboradores fueran más eficientes sin tener el contacto persona a persona. Fue entonces que bajo el liderazgo de Fernández Calero la empresa líder global en recipientes para comida incursionó en terrenos antes desconocidos: la economía digital.

De las reuniones presenciales para exhibir y vender productos Tupperware de la era prepandemia, los colaboradores de la empresa pasaron a conferencias virtuales, lo que les permitió ya no solo vender en su entorno inmediato, sino ampliar el mercado. Sin embargo, no fue fácil, reconoce el CEO de Tupperware durante su participación en el Foro Forbes 2021: “había mucha resistencia no consciente, sino que había mucha ignorancia de cómo utilizar estas herramientas tecnológicas”.

“Mucha gente fue obligada (a usar las plataformas digitales). ‘Ahora aprendes a hacer esto o va a morir tu negocio de Tupperware’. Entonces empezamos con cursos muy básicos sobre cómo crear una cuenta de correo, cómo utilizar las plataformas. Esta adopción de tecnología, junto con la nueva demanda, cambió nuestra empresa. Salimos del lado ganador”, apunta Fernández Calero, quien asegura que este modelo de negocio híbrido, es decir, manteniendo el formato de venta presencial, pero también dando paso al formato digital, será la fórmula en la nueva normalidad.

“Esta pregunta me la hacen muy seguido el grupo de inversionistas y accionistas en Estados Unidos: ‘¿ya que acabe toda esta oleada vamos a regresar a lo de antes? YY yo hago la analogía del caballo y el coche: la gente se transportaba en caballo y era muy eficiente, de repente se viene una oleada como esta y hay que usar el coche, pero ya una vez que estuve en el coche me di cuenta de que era más seguro, más rápido, podía llegar más lejos. El uso de la tecnología es lo mismo. Las herramientas nos hicieron más productivos, una vez que la gente lo sabe usar no lo deja, por qué se iría a la antigua tecnología, ya hicieron el brinco, ya para qué me regreso”.

No obstante, no todos los colaboradores de Tupperware alrededor del mundo están adaptados al uso de las plataformas digitales, o no cuenta con acceso a internet. Ante ello, Fernández Calero también tiene un plan: “tenemos personas que organizan eventos virtuales y venden y su negocio es gigantesco; tenemos personas que no tienen acceso a herramientas digitales o a internet y es nuestra labor crear una empresa para todos. Vamos a seguir produciendo el catálogo y atendiendo las necesidades de esa persona que no tiene las facilidades. No podemos dejar a nadie atrás, porque podemos ofrecer una empresa para todos los sectores socioeconómicos”.

Si cuando el empresario mexicano tomó las riendas de Tupperware encontró una crisis financiera, ahora el horizonte es otro, pues ya lanzaron una línea piloto de productos para el hogar y alistan otra con productos de lujo para mascotas. Incluso la empresa líder en recipientes de cocina trabaja en desarrollo para hacer de sus productos tradicionales objetos que puedan interactuar con los teléfonos inteligentes, de manera que, pone el ejemplo, se pueda conocer cuánto tiempo de consumo le queda a un producto.

Lo que es más, bajo el liderazgo del mexicano Tupperware piensa llevar su negocio a otra altura: trabajan en un convenio con la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio de Estados Unidos, mejor conocida como NASA, para desarrollar productos que les permitan a los astronautas cultivar frutas y verduras en el espacio. “Queremos darle de comer a los astronautas”, afirma categórico Fernández Calero. “La respuesta inmediata no la tenemos, pero podemos colaborar con ustedes (NASA) para llegar a esta respuesta. Ya avanzamos, pero todo es perfectible, cada vez lo estamos haciendo mejor”.

Con la prohibición del plástico de un solo en México, fue común ver a la gente llevar su Tupperware a los centros de abasto para ahí depositar productos perecederos. Al respecto el director global de la empresa comenta: nuestros “productos evitan usar mil bolsas de plástico o de botellas de agua donde pueden haber puesto su comida. Nosotros le declaramos formalmente la guerra en contra del plástico de uso de una sola vez. Nosotros somos alérgicos a eso, nuestros productos son de unas resinas que están diseñadas para durarte toda la vida”.

México es parte de los cuatro mercados más importantes para Tupperware, junto con Estados Unidos, China y Brasil. Son los que se sientan primero a comer, dice Fernández Calero un poco en juego y en serio. Por ello, adelanta a Forbes México, “la estrategia mundial que vamos a implementar en México es seguir invirtiendo en nuestro canal de venta, a través de poner productos de vanguardia y gran calidad en manos de los representantes, traer lo mejor de lo mejor. Luego darles las herramientas, desde un catálogo hasta las herramientas para tener una tienda virtual”.

“A mí me gusta el concepto de poner una tienda, si la quieres poner en Monterrey te decimos estas son las calles o esquinas que te recomendamos, te aconsejamos que no gastes más de renta. En estos días estamos abriendo nuestra tercera tienda, la estamos abriendo en Polanco, Ciudad de México, para finales del año va a haber 15 en el país”, revela. También seguirán la alianza con Soriana para que Tupperware sea el premio en los programas de lealtad de la tienda de autoservicio.

“La estrategia más grande es que el tamaño de la marca Tupperware es mucho más grande que el negocio Tupperware, nuestra estrategia es que sean del mismo tamaño. Vamos a estar mucho más visibles, online, offline, arriba, abajo, va a ser una marca mucho más relevante y lo tenemos que hacer porque las nuevas generaciones creen que somos un genérico, y no. Hacemos recipientes para conservar comida, tenemos que revitalizar la marca”, advierte.

