Exclusiva | CEO global de Lenovo: ‘no basta con entender el futuro, hay que saber cómo ejecutarlo’

En 1989, mientras hojeaba un periódico, Yang Yuanqing se topó con un anuncio clasificado que llamó su atención: era una oferta de trabajo para unirse a Lenovo, una joven empresa china con sede en Beijing fundada en 1984 que intentó iniciarse, sin ningún éxito, en el negocio de importación de televisores pera eventualmente comenzaría en la venta de computadoras personales.

Para Yang, lo que inició como un empleo temporal en lo terminaba su maestría en la Universidad de Ciencia y Tecnología de China, para cumplir su sueño de ser profesor universitario, se transformó en su carrera de vida.

A lo largo de los últimos 32 años, Yang no solo ha crecido dentro de Lenovo de ser un representante de ventas, que ganaba 30 dólares al mes, a uno de los 1,000 hombres más ricos de China y actual chairman y CEO global de la compañía, sino que también ha sido pieza clave en la transformación de Lenovo de un simple revendedor de PC de IBM, a una de las firmas más grandes de tecnología del planeta con ventas anuales por arriba de los 50,000 millones de dólares y más de 63,000 empleados en todo el mundo.

Ahora, la pandemia y la estrategia que la compañía ha ejecutado durante los últimos diez años le ha permitido consolidar y sentar las bases para asegurar su futuro y crecimiento durante las siguientes décadas en cada aspecto del proceso de digitalización del ser humano: desde los dispositivos móviles y computadoras con los que interactuamos, pasando por la infraestructura informática que da soporte a la mayoría de esa interacción, hasta la inteligencia artificial que alimenta una nueva era de servicios enfocados a resolver algunos de los retos y problemáticas más complejas de las sociedades.

Y los números no mienten, en su último reporte financiero, el ahora mayor mayor fabricante de computadoras personales en el mundo aseguró que ni la escasez de semiconductores, ni el desconfinamiento desacelerará la demanda por sus tecnologías, las cuáles, por cierto, comenzará a ofrecer bajo un modelo conocido como “Todo como Servicio”, que permitirá a empresas de todos tamaños acceder a hardware, infraestructura y desarrollos de última generación de forma escalable.

Lenovo registró un crecimiento de casi un 120% en las ganancias del primer trimestre de 2021 a 466 millones de dólares y un aumento en las ventas de 27% hasta los 16,900 millones de dólares, contra los 13,300 millones de dólares del año anterior.

A nivel global Lenovo envió más de 20 millones de computadoras en el trimestre y controla cerca del 24.4% del mercado total, por encima de firmas como HP y Dell. En México, la compañía alcanzó un crecimiento en territorio nacional de 97% durante el primer trimestre del año fiscal 21/22, es decir, entre abril y junio pasados y representa el 22% de todas las ventas de la firma asiática en América Latina.

“En Lenovo entendemos que nuestra tecnología busca resolver los mayores desafíos de la humanidad: la pandemia, el cambio climático, la igualdad de dispositivos digitales, por mencionar algunos”, dice Yang Yuanqing, CEO global de Lenovo, en charla exclusiva con Forbes México para entender cuál es el futuro de la empresa que lo vio crecer como líder de negocio.

Forbes México: Venimos de casi dos años de confinamientos y pandemia, sin embargo, en este periodo la tecnología ha adquirido una relevancia única para el mundo entero. ¿Qué significa esto para Lenovo?

Yuanqing Yang (YY): Esta semana celebramos nuestro Lenovo Tech World, un evento en el que buscamos compartir nuestra visión sobre las futuras tendencias clave del mercado que estamos viendo y algunas de las grandes ideas de Lenovo.

Estamos lanzando una docena de nuevos productos de Lenovo y nuestro negocio de dispositivos móviles, Motorola, pero este año buscamos centrarnos en hablar de ciertas tendencias clave con las hemos comenzado a trabajar: como la explosión de una variedad de dispositivos inteligentes, IoT, el desarrollo de las capacidades de los centros de datos para el cómputo en la nube, las oportunidades del edge computing y, por último, pero no menos importante, el desarrollo de la inteligencia artificial. En Lenovo entendemos que nuestra tecnología busca resolver los mayores desafíos de la humanidad: la pandemia, el cambio climático, la igualdad de dispositivos digitales, por mencionar algunos.

Y no dejar de mencionar toda nuestra nueva inversión en I+D en estas áreas que tienen como misión hacer la vida mejor, crear una sociedad más inclusiva y equipar a la humanidad para vivir en un medio ambiente más sostenible. Ese es hoy nuestro papel como empresa.

Forbes México:¿Cómo ve Lenovo este tipo de nueva normalidad para las empresas y consumidores de todo el mundo?

YY: La pandemia por Covid-19 está impulsando la aceleración de la transformación digital e inteligente. Vemos un par de tendencias claras. En primer lugar, los dispositivos inteligentes en todas partes, las nuevas infraestructuras TIC y las aplicaciones del futuro. Eso es lo que está creando nuevas oportunidades importantes para las empresa de alta tecnología como Lenovo.

Y en Lenovo tenemos una estrategia clara alrededor de esas tendencias que nos permitió obtener ganancias récord con una mejora significativa de la rentabilidad año tras año, de acuerdo con nuestro el último trimestre fiscal. Por lo tanto, confiamos en continuar aprovechando estas oportunidades para lograr más objetivos rentables y sostenibles a largo plazo.

Como dijiste, y también vemos otra tendencia clara. Ahora la PC ha regresado a ser el centro de la vida digital de muchas personas. En parte por los modelos de trabajo híbrido. En el pasado, la mayoría de la gente solo usaba la PC en la oficina, pero ahora más y más personas necesitan usar la PC en su hogar.

Eso hace que el mercado no solo se vuelva cada vez más grande, sino también se está creando un ciclo de reemplazo más rápido. Por eso somos optimistas en el área de PC.

La tercera tendencia es que, como dijiste ahora, cada vez más empresas comienzan a configurar la reapertura de sus oficinas. Entonces, en realidad, eso también está impulsando una mayor demanda de PC en negocios. En realidad, se puede ver que en la primera etapa de la pandemia, el mercado de PC fue impulsado por el consumidor. Pero ahora, la demanda y empresarial está regresando.

Forbes México: ¿Cómo ve y enfrenta Lenovo, uno de los mayores fabricantes de PC, servidores y teléfonos inteligentes (Motorola) la escasez de semiconductores a nivel global?

YY: Definitivamente vemos la escasez de suministro como un reto y problema. Y es un hecho que este tipo de escasez durará al menos hasta el primer semestre del próximo año. Pero, quiero enfatizar, que esta escasez está impulsada por una mayor demanda que antes, al menos para nosotros. Nuestros envíos y ventas no son menores y estamos seguros que seguiremos creciendo.

Soy particularmente optimista sobre el reto, porque en Lenovo tenemos la mejor y más sólida cadena de suministro del mundo. Que nos permite tener un proceso de producción único en la industria. Hoy, la mayoría de nuestros competidores subcontratan su fabricación de semiconductores a un tercero, lo que hace que tengan menos oportunidades para poder mitigar el impacto de la escasez.

Pero nosotros en Lenovo fabricamos el 15% de nuestras computadoras portátiles, computadoras de escritorio y teléfonos inteligentes. Eso nos permite tener una mejor relación con proveedores de alto nivel y nos ayuda a mitigar la escasez de componentes. De modo que la falta de componentes como semiconductores y chips continuará el próximo año a nivel global, pero en Lenovo estamos confiados que estamos mejor posicionados y contamos con la infraestructura necesaria para mantener la demanda y crecimiento.

Forbes México: Con tendencias como IA, Cómputo Cuántico y los metaversos ¿Cuál es el futuro del cómputo desde el punto de vista de un firma como Lenovo?

YY: Los clientes exigen una nueva estructura de TI o TIC, una que incluirá cinco elementos: todo tipo de dispositivos informáticos, edge computing, Cloud Computing, redes de alta velocidad y la última, pero no menos importante, inteligencia artificial. Esos serán los pilares arquitectónicos del futuro del cómputo.

En la parte de dispositivos, por ejemplo, vemos que no solo serán cada vez más, sino también más diversos. No solo computadoras, teléfonos inteligentes o tablets, sino que comenzaremos a ver el poder de la informática integrada en todas partes. En las máquinas de una planta de manufactura, en las de un hospital, un hotel, etcétera, pero también llegarán nuevos dispositivos de realidad aumentada (AR) o virtual (VR) que se sumarán a esta plataforma informática que nos dará acceso y crearán una nueva dimensión en el flujo de la conversación o comunicación de los seres humanos.

Todos esos dispositivos, nuevos y actuales, serán parte de la red y generarán una enorme cantidad de datos y uno de los elementos más importantes de la nueva era del cómputo: la inteligencia. Pero tener datos no será suficiente si no tienes el poder de cómputo para procesarlos y entenderlos, por ello se requiere una gran infraestructura informática. De nuevo la mezcla de los dispositivos, con las ventajas del Edge Computing, las capacidades de las nubes públicas y privadas y una red de alta velocidad, que permita transportar y conectar los datos, son los que darán lugar a ese futuro de inteligencia. Esa es la dirección en la que Lenovo está apuntando para los próximos años.

FB:¿Qué desvela o preocupa al CEO de una de las tecnológicas más grandes del mundo?

YY: Te podría decir que una de mis mayores preocupaciones es no ver una tendencia que nos deje significativamente detrás de nuestra competencia, lo que sería un gran problema para nosotros. Estamos trabajando mucho y de forma constante para poder decidir cuáles son esas próximas tendencias y qué estrategia y papel Lenovo debe seguir.

Sin embargo, no solo es eso. Además de la decisión y la estrategia correcta sobre qué tendencia impulsar, todavía tienes que estar preocupado en cómo la vas a ejecutar. Constantemente me preocupo y me enfoco en saber cómo asegurar la inversión que necesitamos en I+D, que por cierto, esa es una de las razones por las cuales recientemente anunciamos que duplicaremos nuestro gasto en I+D durante los siguientes tres años para garantizar que lideramos en el sector con la estrategia correcta.

El futuro es claro: edge, la red, la nube y la inteligencia artificial son las apuestas claras. Pero también se vuelve más complejo diseñar y operar una arquitectura de este tipo. Así que los clientes necesitan una forma sencilla y fácil de poder consumir y tomar ventaja de esta nueva infraestructura informática. Por eso es necesario armar un modelo de consumo flexible que permita a grandes empresas y Pymes tomar ventaja de este futuro y que puedan elegir los servicios y el software que satisfagan sus necesidades.