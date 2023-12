El poder del marketing fraccional para pymes

Empresas líderes a nivel mundial están adoptando una nueva estrategia de subcontratación de sus esfuerzos de marketing para mantenerse al día con las cambiantes tendencias de consumo. Esta estrategia, conocida como “marketing fraccional,” permite a las empresas emplear los recursos adecuados en el momento, lugar y canal correctos para conectarse con sus clientes ideales y fomentar la lealtad hacia su marca.

Y no, no estoy hablando de agencias de promociones o de publicidad. Estoy hablando de directivos de marketing expertos y estudiados en el tema, con muchos años de experiencia a sus espaldas forjados en grandes corporativos que las medianas y pequeñas empresas antes solo soñaban con tener a un CMO de ese calibre, ya que su presupuesto y dinámica de trabajo no se los permitía en el pasado.

Para muchas pymes, contratar suficiente personal interno para llegar a los posibles compradores y otras partes interesadas puede ser un desafío financiero. Aquí es donde entra en juego el marketing fraccional. Este enfoque permite a las empresas pequeñas y medianas construir equipos de marketing compartidos, flexibles y adaptativos que se ajustan a sus objetivos y presupuesto contratando a grandes directivos solo por el proceso y tiempo necesario para su implementación.

Un equipo adaptable para el éxito de las pymes

El marketing más que cualquier otra dirección dentro del Consejo de Administración de una empresa, es la disciplina que mas a cambiado y agregado nuevas roles a sus funciones, es por ello, que un equipo de marketing fraccional adaptable debe componerse de especialistas que desempeñen roles específicos, por mencionar a algunos tenemos:

Un director de marketing para planificar y supervisar la estrategia de marketing a través de un plan anual de marketing e investigaciones de mercado.

Un director de proyectos de marketing para garantizar la asignación adecuada de recursos y mantener el programa de marketing en el rumbo correcto.

Estrategas digitales encargados de supervisar a las agencias y las campañas en línea, así como responsables de la escucha digital de la industria.

Expertos en medios pagados para la gestión de publicidad en redes sociales y otros canales pagados.

Expertos en SEO para optimizar la visibilidad en motores de búsqueda.

Planificadores de contenido para la dirección y difusión de contenido visual y escrito.

Redactores para crear contenido atractivo.

Ingenieros de prompts y manejo de inteligencia artificial.

Expertos en relaciones públicas para mantener contacto con los medios y generar atención mediática.

Creativos y diseñadores gráficos para el aspecto visual de las campañas.

Analistas de datos para medir y ajustar la estrategia conforme a las cambiantes necesidades y demandas de los clientes.

La flexibilidad del marketing fraccional

El marketing fraccional ofrece a las pymes la libertad de contratar a la persona adecuada para cada tarea y ajustar sus recursos según sea necesario, lo que resulta en una estrategia de marketing más eficaz y económica. Este enfoque, permite a las marcas mantenerse ágiles y competitivas en un entorno de mercado en constante cambio.

En resumen, el marketing fraccional es una estrategia especializada que permite a las pymes y sus marcas, a adaptarse de manera rápida y eficiente a los cambios del mercado.

Al emplear especialistas en marketing fraccional, las empresas obtienen la experiencia que necesitan sin los costos asociados de mantener un equipo de marketing a tiempo completo. Este enfoque brinda a las empresas medianas y pequeñas la flexibilidad y escalabilidad necesarias para tener éxito en el mundo digital actual de forma rápida y ágil.

A diferencia de un consultor de marketing que solo corrige y opina, la función principal de un director de marketing (CMO) en un enfoque fraccional, radica en el desarrollo ejecutivo empresarial. Su enfoque se inclina hacia el futuro, observando más allá del presente y estableciendo planes sólidos para el mañana.

El CMO fraccional se aleja de la ejecución presente y se dedica a elevar la empresa de su estado actual a un nivel superior de logros y a alcanzar una posición estratégica deseada. Esto conlleva una revisión constante de la cartera de productos, la exploración de nuevas categorías de productos, y la implementación de enfoques digitales para la interacción con el público objetivo.

Además, el CMO fraccional, se encarga de elaborar planes de marketing destinados al crecimiento empresarial. Su responsabilidad no se limita a su propio departamento, sino que implica fomentar la colaboración y comunicación con líderes de otros departamentos dentro de la empresa. De manera simultánea, debe evaluar la eficacia de todas las actividades de marketing actuales y gestionar planes y presupuesto de publicidad y promoción para garantizar el máximo rendimiento y retorno de inversión en el futuro cercano.

