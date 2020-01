El reajuste después de la fiesta y la vacación

Las vacaciones nos generan cambios de rutina y si salimos fuera, suelen demandar más energía de la que pensamos. Por ello, no te recomiendo regresar a trabajar el mismo día o pocos días después de regresar de tu viaje.

Las personas perfeccionistas, obsesivas o adictas al trabajo (workahólicas) tienden a tener más síntomas postvacacionales. Se demandan aún más y, muy probablemente, desde su juventud, y los domingos suelan generarles angustia o intranquilidad. Esto es más por una actitud y no por una reacción pasajera. Nuevamente, algo de lo que te platicaré en otro artículo.

Es importante que no caigas en extremos, dedicarte arduamente a trabajar o a no ocupar tus tiempos libres en actividades lúdicas o relajantes. No te quedes sólo viendo Netflix o películas sin socializar u ocuparte en tu autocuidado psicológico.