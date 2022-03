Eli Lilly dejará de exportar medicamentos ‘no esenciales’ a Rusia

Reuters.- La farmacéutica estadounidense Eli Lilly and Co LLY.N dijo este mediodía que dejaría de exportar medicamentos no esenciales a Rusia y que ya no iniciaría nuevos estudios clínicos en el país.

En este sentido, Eli Lilly afirmó que sus operaciones rusas ahora solo se enfocan en vender sus medicamentos a personas que padecen enfermedades como el cáncer y la diabetes.

‘Eli Lilly está profundamente preocupada por la trágica pérdida de vidas inocentes en Ucrania y reconoce los desafíos que enfrenta la gente para acceder a medicamentos esenciales como la insulina’, apuntó en un comunicado.

Por otra parte, además del envío de medicamentos, Eli Lilly también ha suspendido sus inversiones, actividades de promoción y nuevos ensayos clínicos en Rusia, además de la exportación de medicamentos no esenciales a ese país.

Pfizer Inc PFE.N y Bayer BAYGn.DE dijeron el lunes que mantendrían el suministro humanitario de medicamentos a Rusia, pero que terminarían otros gastos no esenciales en el país.

