Elon Musk comienza la semana como la segunda persona más rica del mundo

Las acciones de Tesla cayeron 6% hoy, recortando 7,400 millones de dólares (mdd) de la fortuna del CEO Elon Musk. Eso fue suficiente para devolver a Musk al puesto número dos en la lista de Forbes de las personas más ricas del mundo, detrás de Bernard Arnault, del conglomerado de lujo francés LVMH, con un valor de 186,200 mdd. Musk valía 181,300 millones.

“[Tesla] recortó los precios en China, por lo que eso no está ayudando a las acciones”, dijo el estratega jefe de mercado de Miller Tabak, Matt Maley. “También hubo un artículo negativo en la columna Heard on the Street en el WSJ, por lo que parece ser la razón principal del declive de hoy”.

La historia en el Wall Street Journal, titulada “Las acciones de Tesla a mitad de precio aún no son una ganga”, argumenta que “incluso después de una caída de aproximadamente el 50% este año, el precio de las acciones del pionero de los vehículos eléctricos se encuentra en un nivel inusual de dominio de la industria”.

Pero según Maley, “el gran problema es que muchos inversionistas han perdido cierta confianza en Tesla porque Musk se ve obligado a centrar gran parte de su atención en Twitter”.

El analista Dan Ives, de Wedbush, está de acuerdo. “En un momento tan clave para Tesla, Musk está concentrando toda su energía en Twitter, lo que no es una buena imagen y un exceso en Tesla”.

“Los tuits de Musk están creando más ruido, lo que crea un aspecto negativo para Twitter y, por lo tanto, para Tesla”, agregó Ives.

Desde que asumió el control de Twitter, Musk asumió el papel de director ejecutivo de microgestión, tuiteando frenéticamente durante todo el proceso y dando crédito a las preocupaciones de los inversionistas de Tesla de que la adquisición sería una distracción.

También ha centrado gran parte de su tiempo en la política. El domingo, tuiteó que “mis pronombres son Prosecute/Fauci”. Siguió eso con un tweet el lunes por la mañana declarando que “el virus de la mente despierta está derrotado o nada más importa”.

Arnault también superó a Musk dos veces el miércoles pasado, pero cuando cerraron los mercados estadounidenses, Musk había recuperado el liderazgo, con un patrimonio neto estimado de 185,400 millones de dólares, 700 millones de dólares más que Arnault.

El jueves, el francés ocupaba el primer puesto al final del día, con un valor estimado de 186,200 millones de dólares, después de que los inversores reaccionaran negativamente a un informe de que Musk podría reemplazar parte de la deuda de Twitter con un préstamo de margen personal respaldado por acciones de Tesla. Musk terminó el día con un valor estimado de 185 mil millones. Musk recuperó el primer puesto el viernes, ya que las acciones de Tesla subieron un 3% para terminar una semana difícil con una caída del 8%. Al comenzar el fin de semana, tenía un valor estimado de 188,700 millones, 1,500 millones más que Arnault.

Quizás Musk finalmente pueda volver a encarrilar a Tesla, a pesar de todo el resto del ruido. Después de todo, ha demostrado ser el único capaz de dirigir varias empresas. Pero por ahora, los inversionistas de Tesla parecen ver Twitter como una distracción innecesaria. Y como dice Ives, de Wedbush: “La percepción es la realidad para la calle”.

