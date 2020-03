En EU debe haber más puestos de liderazgo para las mujeres en el sector médico: experta

Su misión siempre ha sido clara y firme: servir a las comunidades, sobre todo a los grupos más vulnerables en Estados Unidos que involucra a los grupos minoritarios como los afroamericanos o latinos, pero también a las mujeres. Su preocupación es ofrecerles mayor acceso a la salud y una oportunidad de desempeñar mejores puestos en el ámbito médico.

Marcela del Carmen, quien actualmente es profesora de obstetricia, ginecología y biología reproductiva en la Facultad de Medicina de Harvard, y directora médica de la Organización de Médicos Generales de Massachusetts, busca cerrar la brecha que existente entre los puestos que ocupan las mujeres en especialidades médicas respecto a los hombres en su organización.

“El 48% de los médicos son mujeres, la mayoría especializadas en pediatría y en medicina primaria, pero por ejemplo tenemos una cirujana ortopedista y una neurocirujano, dos cirujanas cardiovasculares y dos especializadas en cirugía cardiaca. El grupo nuestro somos 25 mujeres cirujanas en un grupo de 3,200 médicos. Hay que ver no solo el número si no los espacios que están ocupando en posiciones de liderazgo, porque so son pocos”, dijo la egresada de la Escuela de Medicina Johns Hopkins.

La especialista explicó que probablemente menos del 3% de las mujeres que pertenecen a un grupo minoritario tiene un puesto administrativo de liderazgo en la facultad de medicina de Harvard donde hay más 13,000 científicos. Sin embargo, durante el año pasado el 52% de nuevos ingresos correspondió a mujeres y el 25% de los ingresados a la clase que empezó en otoño del año pasado pertenecían a grupos minoritarios.

“El problema que tenemos es el que tienen todas las escuelas de medicina, al menos en Estados Unidos, es abrir esa puerta para que también haya una trayectoria y ascenso académico y esa es la parte en la que me enfocado más”, señaló la ginecóloga originaria de Nicaragua y que ha vivido más de 40 años en Estados Unidos.

Forbes México: ¿Qué es lo que han hecho en la facultad para crecer este número de mujeres?

Marcela del Carmen: Tenemos programas para darle más auge a mujeres profesionales. Por ejemplo, tenemos dinero para apoyar a nuestras médicas de la facultad las invitan para dar una presentación de su investigación o algún trabajo clínico nosotros pagamos para que se lleve a un adulto y a los niños a la conferencia porque muchas veces las mujeres no podemos atender o tenemos que prescindir de algunas oportunidades porque tenemos necesidad de un apoyo más inmediato que pueda tener un colega que sea varón.

Yo creo que la trayectoria de una mujer y de un hombre en la medicina son diferentes, con diferentes retos, sobre todo las mujeres jóvenes cuando están empezando una familia tienen retos que son muy reales y que hay que apoyarles.

Hay programas para tratar que la trayectoria de la mujer no se vaya atrasando porque tiene responsabilidades en la casa, creo que como mujer latina, como cirujano y de donde podemos mejorar es precisamente ser ejemplo para que las mujeres jóvenes y, sobre todo las latinas, sientan que se puedan reflejar en ese ejemplo y que sepan que pueden llegar a tener una carrera exitosa en la medicina.

Creo que mientras vayan cambiando los grupos demográficos, que por ejemplo ya se sabe que para 2050 los latinos vamos a ser la mayoría en Estados Unidos, debemos representar ese grupo demográfico en la facultad y en los médicos.

Otro ejemplo es el proyecto de lactación en el hospital, como abarcamos el hecho de que si llega un medico o enfermera que esta lactando los cuartos estén capacitados para que sean apropiados para esa experiencia y de cómo el ingreso de esa mujer no baje porque tiene menos productividad clínica para tomarse tiempo para para la familia.

FM:¿Cuál es el reto del papel de la mujer en tu ámbito hoy en día ?

MC: Yo creo que se trata de abrir espacios y cambiar las culturas, una de las razones más importantes al momento de tomar mi cargo administrativo era para abrir espacios a las mujeres.

Hemos desarrollado muchos programas para apoyar a las mujeres en su carrera académica, y cuando los desarrollé recibí muchas criticas de muchos médicos hombres que me decían ¿cómo es posible que te enfoques solamente en mujeres? y les respondía que era tiempo de enfocarnos en las mujeres porque en los últimos 200 años lo hemos hecho en los hombres.

Yo creo que la diversidad en las perspectivas es muy importante.

Por otras parte, las mujeres no se sienten a veces tan empoderadas, por ejemplo cuando contrato a una mujer en la parte administrativa y el proceso para contratar a la persona va avanzado lo único que les pido es que me hagan una contraoferta y que me pidan un sueldo más alto o un algo porque siempre te dan las gracias por la oportunidad y los hombres siempre quieren más. Es otra manera de desarrollarnos en el ambiente profesional, hay que empezar a cambiar sin quitarnos la identidad para ser más competitivas.

FB: ¿Qué experiencias ha tenido que reflejen esta desigualdad?

MC: Un viernes de hace 10 años yo estaba de turno para la práctica de ese fin de semana, para realizar una cirugía pélvica y entré a la habitación, con ropa de quirófano y todo, pero sin mascara ni nada, la señora estaba en el teléfono y el marido estaba sentado en una silla a lado y me dijo “¿por favor puede venir a limpiar el cuarto más tarde porque mi señora esta esperando al cirujano?”.

Simplemente él asumió que no tenia otro papel más que limpiar el cuarto, no dije nada porque no sabia en realidad que decirle, pero esa experiencias tenemos que cambiarlas tenemos que cambiar la percepción de estereotipos que nos hemos formados y creo que todos vamos a ser mejores si tenemos mas diversidad en el dialogo y la conversación.

FM: ¿Cuál es su misión en general ?

MC: De hecho mucho de mi enfoque se ha centrado en tratar de buscar mejor apertura a los tratamientos ginecólogos y oncológicos para mujeres vulnerables, sobre todo en poblaciones minoritarias como afroamericanas y la población latina, creo que es una meta muy importante para mi, una prioridad para mi.

Y parte de la visión que también tengo personalmente es darle espacios a los latinos en el ambiente técnico tanto a los estudiantes de medicinas, como a las residentes y obviamente a los miebros de la facultad.