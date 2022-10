En qué invertir para tener rendimientos mayores a la inflación

A finales de septiembre, Banxico incrementó la tasa de interés a una cifra de 9.25%, un nivel no visto desde octubre de 2005. A causa de este ciclo alcista, iniciado en junio de 2021, la inflación se ubicó en su pico más alto (8.7%) el pasado mes de agosto y se estima que cerrará el año en un porcentaje similar.

Frente a este escenario, es importante conocer qué opciones tenemos para poner a trabajar nuestro capital. Gerardo Aparicio, director de Cultura Financiera del Grupo BMV, respondió esa interrogante en entrevista con +Dinero de Forbes México.

“Si antes era muy recomendable que invirtieras para que tu dinero no perdiera poder adquisitivo, hoy con una inflación que en determinado momento podría llegar al 10%, según algunas proyecciones, sin duda es muy recomendable invertir”, asegura.

Pero antes de considerar la inflación como mayor motivante para hacerlo, el directivo sugiere tomar en cuenta tres aspectos primordiales.

1. Si tu objetivo es a corto o largo plazo

Debes de tener claro si no necesitarás tu dinero, por lo menos, en un año. En ese caso tendrías que buscar un instrumento que quizá no te pague la inflación, pero donde tengas la disponibilidad de tu capital; elige un instrumento cuyos niveles de riesgo sean los más bajos del mercado.

Si tu objetivo es de largo plazo (más de un año), te convendría invertir en instrumentos de mayor riesgo para generar rendimientos más interesantes.

2. Planeación de tu ahorro

Una vez que ya aclaraste tu objetivo, también será pertinente planear cuánto dinero destinarás a seguir nutriendo tus inversiones.

Lo adecuado es generar el hábito del ahorro y después reservar parte de ese ahorro a invertir. Conforme vayas avanzando en este camino, procura ir incrementando la cantidad que destinarás a inversión (500 o 1,000 pesos mensuales). No importa el número, sino desarrollar esa disciplina. La satisfacción de ahorrar siempre esa cantidad, sumada a la de saber que invertida no está perdiendo poder adquisitivo, será mayor.

3. Identifica el instrumento de inversión de tu interés

“Hoy la tasa primaria del CETE está en 9%(1 mes) –es de 9.5% a 3 meses; 10.32% (6 meses) y 10.64% (un año)–. El CETE directo es un mecanismo de inversión creado por NAFIN desde hace varios años donde podrías tener tasas que te pagan no solamente la inflación sino un poco más. También serían recomendables los UDIBONOS, que te pagan cerca del 4.10% (más inflación) –4.49% a 3 años; 4.67% a 10 años; y 4.28% a 30 años)–. No importa cuál sea la inflación, 8%, 10% o 12%, te va pagar cuatro puntos reales. Estamos hablando de los dos instrumentos más seguros que existen”, asevera el directivo.

Otra buena alternativa, afirma, podrían ser las sociedades de inversión que tengan instrumentos gubernamentales, solo tendrías que ver que tus rendimientos sean a un año.

“Lo que no es recomendable en este momento, a pesar de que puede llegar a ser muy rentable, es invertir en monedas. Desde 2018 no ha sido una buena inversión, ha dado rendimientos negativos a los inversionistas quienes compraron a 21 pesos y ahora están vendiendo a 20. Y ese impacto no es lo más importante, no pudieron utilizar ese dinero desde el 2018 hasta el 2022 y ese es un costo oportunidad muy relevante. Si no vas a ocupar tu dinero en los próximos tres años, creo que sería bueno invertir en el IPC”, puntualizó Gerardo Aparicio.

¿Y cómo inviertes en el IPC (Índice de Precios y Cotizaciones)?

Esto es posible a través de un intermediario financiero con el cual puedas comprar un NAFTRAC o una sociedad de inversión, una canasta que tenga las 35 emisoras más importantes del mercado mexicano.

“Si tus recursos para invertir van más allá de 10 mil pesos, incluso 100 mil, uno de los índices más rentables hasta en la propia pandemia es el Standard and Poor’s 500 que hacia futuro se ve sumamente sólido, pues ante la ligera posibilidad de que exista una recesión en Estados Unidos, el gobierno y las propias empresas norteamericanas tendrán que emprender acciones para reactivar su generación de ingresos. Pensando en que tú ya estarás montado(a) en cualquiera de esas compañías, los beneficios serán tuyos por los próximos 3 o 5 años”, explica el director de Cultura Financiera del Grupo BMV.

Tres de sus recomendaciones finales son:

Tener claro que en la actualidad cuentas con 35 casas de bolsa, 49 bancos y más de 3,000 sociedades de inversión en las cuales puedes invertir

Procurar buscar una institución nacional, ya que de esa manera tendrás dentro del territorio mexicano la posibilidad de pedir apoyo si algo sucediera con tu dinero. En el caso de una empresa extranjera, esto podría dificultarse. Hay que tener mucho cuidado con los fraudes porque a menudo, empresas fraudulentas dicen estar ubicadas fuera de nuestras fronteras y eso imposibilita la toma de acciones ante una estafa. Invertir en una institución financiera regulada y con un intermediario seguro es lo ideal para evitar inconvenientes

Tener desconfianza a lo desconocido es normal, sé cauteloso(a), haz la prueba invirtiendo una pequeña cantidad de recursos y poco a poco incrementa la cifra. Cuando hayas asimilado el proceso y veas tus rendimientos, aumentará tu grado de confianza.

