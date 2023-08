¿En qué se parecen las inversiones a los juegos de azar? 4 mitos que debes dejar de creer

¿Le temes a las inversiones porque crees que es como apostar tu dinero en un casino? La realidad es que hay grandes diferencias entre los juegos de azar y las inversiones. En +Dinero de Forbes México entrevistamos a Gerardo Aparicio, director de la Escuela Bolsa Mexicana, para saber exactamente el porqué hay que dejar de creer que será algo peligroso o que pondrá en riesgo el capital que tanto te cuesta ganar.

Mito 1: Como en el juego, al invertir necesitas suerte

Realidad: El juego implica un escenario probabilístico, en las inversiones no existe ese factor.

“En el casino o en cualquier tipo de juego de azar dependes no tanto de la suerte, sino de un escenario probabilístico, el resultado se puede dar o no. Se trata de lanzar una moneda al aire y esperar a que caiga águila o sol, hay un 50% de que pase una u otra cosa”, detalla.

“Eso no sucede en las inversiones, pues inviertes en un negocio que no se creó ayer. Por condiciones legales y específicas de acceso al mercado, las empresas tuvieron que completar toda una serie de pasos relevantes para poder emitir títulos valor en el mercado, ya sea un bono o una acción. No se trata de azar, en las inversiones tiene mucho más que ver la parte de derecho y cumplimiento de normas”, agrega Gerardo.

Mito 2: Para invertir tienes que saber leer las tendencias del mercado

Realidad: Es imposible tener una bola mágica que prediga el futuro, pero como inversionista, tienes puntos de referencia para tomar mejores decisiones con tu dinero.

“En las inversiones se requiere observación y esto no es necesariamente tan complejo. Por ejemplo, puedes ver cómo era la empresa en la que quieres invertir hace cinco o tres años, incluso el último año y, con base en ese tipo de información, tratar de identificar su potencial crecimiento promedio en el futuro, tener una perspectiva de acuerdo con el entorno que hoy está viviendo la empresa”, asevera el directivo.

“Es importante entender que la empresa en la cual estás invirtiendo tiene situaciones contextuales que te permiten hacer un escenario positivo o negativo y decidir si quieres acompañarla o no. Eso en el azar no es posible, en el azar puedes ganar hoy todos los volados y al día siguiente perderlo todo. En el caso de los negocios hay que confiar que cuentan con personas muy brillantes que hacen todo a su alcance para mantener su funcionamiento lo mejor posible. En el mundo de las inversiones, como lo vimos con el Covid-19, lo que no te mata te fortalece; en el azar no puedes tener eso, en las apuestas no dependes del grado de inversión en el capital intelectual de la empresa”, sostiene.

Mito 3: En la bolsa puedes perder todo tu dinero

Realidad: Las inversiones conllevan un riesgo, pero como inversionista, puedes controlar hasta dónde estás dispuesto a llegar.

“Todos los activos financieros que se cotizan en un mercado tienen una proporción de riesgo, hay algunos que tienen un riesgo menor o mayor, la forma de minimizar el riesgo es a través de órdenes de compra o venta que realices con tu proveedor financiero. Con órdenes prerregistradas como stop loss puedes comprar una acción en 100 pesos, e indicar que estarás fuera cuando llegue a 90 pesos. En el azar sí puedes llegar a perder todo tu dinero aquí no”, explica el director de la Escuela Bolsa Mexicana.

“Al invertir puedes poner límites, siempre tienes la oportunidad de migrar de un lugar a otro. Pensemos en el peor escenario: no pusiste barreras, el mercado está muy contraído, está cayendo en espiral, la acción que compraste en 100 pesos hoy vale un peso. La realidad es que esos inversionistas no han perdido, pues al final del día esa empresa tiene activos, edificios, camionetas, maquinaria y tú estarás en la fila de los accionistas a los cuales tendrá que liquidar la empresa. A pesar de que en el mercado se cotice un peso, no significa que te vayan a dar un peso realmente, lo que sí implica es que no lo vas a tener disponible hoy, sino que tendrás que esperar todos los procedimientos legales, contables, la venta de los activos para conseguir algo mucho más decoroso que la inversión que hiciste en algún momento”, agrega Gerardo.

Mito 4: Invertir es para valientes que buscan adrenalina

Realidad: Los juegos de azar son emocionantes y generan una gran descarga de adrenalina, si experimentas eso con alguna inversión, es señal de que algo podría ir mal.

“En el azar lo único que necesitas es tener mucha valentía para tirar la moneda; en el caso de la inversión definitivamente vas a requerir investigar algunos conceptos previos para darte cuenta de que lo que estás haciendo es una actividad, una decisión que con el tiempo te va a ir generando un recurso adicional. Se requiere paciencia, tiempo y adquisición de conocimientos para ver resultados”, asegura Aparicio.

“Lo atractivo de los juegos de azar es el cúmulo de adrenalina que te generan, esto puede tornarse en una ludopatía. La persona se acostumbra a apostar en los caballos, a tener una baraja enfrente; lo relevante no es que gane o pierda en dinero, sino la adrenalina que siente. En una inversión debes tomar muy en cuenta que lo que estás buscando es un bienestar para ti desde el momento en que aperturas la cuenta y hasta el momento en que vayas a retirar tus recursos. Si la inversión muestra ciertos tintes parecidos al azar, hay que checar muy bien antes de hacerla o seguir. Una inversión no te tiene que quitar el sueño o provocar que te comas las uñas; para evitarlo hay varios consejos, como diversificarte, tener claros tus objetivos y monitorear cada cierto tiempo tus inversiones”, finaliza el especialista.

