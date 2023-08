Los 5 errores más frecuentes de los mexicanos al invertir

¿Crees que invertir es superdifícil, que es solo para millonarios o sí quieres hacerlo, pero siempre lo dejas para después? ¡Uy! Lamentamos decirte que estás cometiendo algunos de los errores que, como mexicanos, nos limitan para lograr nuestras metas personales y financieras.

En +Dinero de Forbes México entrevistamos a Gerardo Aparicio, director de la Escuela Bolsa Mexicana, para conocer cuáles son las 5 cosas en las que nos estamos equivocando. Te invitamos a leer hasta el final lo que nos compartió Gerardo para que estés más consciente de ello y pongas tu dinero a trabajar lo más pronto posible.

1. No tener un objetivo claro de inversión

Uno de los errores más comunes que comete un inversionista que apenas está incursionando en este tipo de temas es no tener claridad en sus objetivos de inversión. Aunque eso pareciera algo irrelevante, que se puede postergar o descubrir en el camino, la realidad es que impacta de forma importante todo el proceso.

“Si no tienes claridad del por qué vas a invertir, se te puede hacer muy compleja la cantidad de instrumentos que tienes a tu disposición, los plazos, el nivel de riesgo que tiene cada instrumento, entre otros aspectos. ¿Te quieres comprar una casa? Cuando estableces ese tipo de objetivo te das cuenta de que si quieres hacerlo el próximo año, no puedes llevar tu dinero a instrumentos de alto nivel de riesgo, sino que tienen que ser instrumentos que tengan muy poca variabilidad en el tiempo; a lo mejor no te van a dar un gran porcentaje de rendimiento, pero sí la tranquilidad de que el capital más un determinado rendimiento los tendrás disponibles para cuando vayas a pagar el enganche”, explica el director.

2. Procrastinar

Dejar para después las decisiones importantes: “después lo veo”, “después invierto”, “después analizo las tasas”, “después veo los proveedores”.

“Este pasar para luego algunos puntos vitales que te puedan brindar seguridad al invertir es muy común. Al final de la semana, la quincena o el mes seguirás teniendo la misma duda, el mismo sentimiento de inseguridad, lo cual te impedirá incluso abrir tu cuenta de inversión. Además, consideremos que aperturar tu contrato no necesariamente es la garantía de que vayas a invertir. Si desde el inicio existe desidia, falta de atención o dedicación, el sueño de tener una inversión difícilmente se va a poder concretar”, afirma Gerardo Aparicio.

3. Confiar en que tu Afore te garantizará un buen retiro

¿Te preocupas sobre tus años dorados o ni siquiera ha pasado por tu mente ese tema?

Como señala el director de la Escuela Bolsa Mexicana, a menudo confiamos en que el dinero que recibiremos de nuestra Afore será suficiente para vivir bien nuestro retiro. Desde luego, eso no necesariamente es cierto.

“Al no ver los números y no comparar mis gastos cotidianos actuales, nunca llegaré a contrastar lo que realmente necesito ahorrar e invertir para el futuro. La cantidad que pueda tener en mi Afore no me va a resolver la vida cuando cumpla 65 años, incluso tal vez sea una cantidad deficitaria si tomamos en cuenta el nivel de gasto promedio que podría tener el día de mañana cuando es más probable que necesite mayor atención médica y otros utensilios que hoy no utilizo. Si eso lo cargo a la escasa cantidad de dinero que estoy resguardando en mi Afore, la situación puede ser mucho peor”, advierte el especialista.

4. Asumir que invertir es difícil

Pensar que es muy complejo entender el ámbito de las inversiones es muy frecuente. Desde luego tiene cierto nivel de dificultad, pero tirar la toalla antes de, por lo menos hacer un intento es un error grave.

“Esto es como dar por pérdida la batalla, asumir que es muy complejo, que no es para mí y pensar que las inversiones solamente las hacen en mentes brillantes o personas que están muy dedicadas a este ámbito: físicos, matemáticos, financieros, gente de determinada clase social. Si no te das la oportunidad de identificar el por qué crees eso, pues sí, efectivamente no será para ti; pero no debido a la complejidad del mercado, sino porque tú desde el primer momento te desacreditaste para poder optar por uno de esos servicios que afortunadamente cada vez más personas se dan la oportunidad de indagar”, señala Aparicio.

5. Creer que necesitas mucho dinero para empezar

A lo mejor la prima de un amigo te dijo que para abrir una cuenta de inversiones necesitas miles o cientos de miles de pesos. ¿Te suena esta frase?

“Hoy en día con montos muy pequeños de dinero que realmente no hacen la gran diferencia en tu gasto o tu presupuesto puedes abrir una cuenta de inversión con una de las 36 casas de bolsas –que sería lo más recomendable– o hacer aportaciones voluntarias a tu Afore. Creemos que aportar 10 pesos es poco o nada, que no hace la diferencia, pero hacer eso periódicamente te permite descubrir al paso del tiempo que de verdad no se requerían cantidades exorbitantes de dinero para comenzar a invertir”, finaliza el directivo.

