En sesión maratónica, diputados aprueban más recursos al Tren Maya, sanciones a montadeudas y otras reformas

Durante la madrugada de este miércoles, los diputados de Morena y aliados aprobaron 4 reformas a diversas leyes secundarias, algunas de ellas se caracterizaron por ser presentadas de último momento, otras fueron iniciativas del presidente Andrés Manuel López Obrador, y solo una fue avalada por acuerdo de los legisladores.

Una de ellas fue la iniciativa presentada por la diputada Ana Elizabeth Ayala Leyva, la cual no fue discutida en comisiones, sino aprobada en el Pleno de San Lázaro al ser considera “de urgente resolución”.

Esta tiene por objetivo asegurar que la licitaciones públicas para la venta de inmuebles de la nación se hagan en las mejores condiciones para el Estado en cuanto a precio, transparencia y oportunidad.

Actualmente, la ley establece que se pueden enajenar inmuebles federales cuando no son útiles para el servicio público, pero su venta debe realizarse por medio de licitación pública, con el valor base que determine el avalúo correspondiente.

Esta reforma a la Ley General de Bienes Nacionales, avalada con 259 votos a favor, 220 en contra y una abstención, señala que cuando un bien federal no sea enajenado en una segunda licitación se descontará 5% y no de un 20% como actualmente es, y si no se enajena, en la tercer licitación se reducirá su valor en 10% y no 40% como hoy por hoy es.

Otra reforma aprobada modificó la Ley de Instituciones de Crédito para combatir a los llamados “montadeudas”, que son prestamos económicos mediante aplicaciones móviles, cuyo cobro es diario y se hace bajo amenazas si hay retrasos, además de que se vuelven impagables por los incrementos de intereses.

Con 450 votos a favor, 0 en contra y 22 abstenciones, los diputados avalaron la minuta enviada por el Senado, la cual castiga hasta con nueve años de cárcel a los “montadeudas”. Según datos del Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia este tipo de prestamos crecieron 454% de entre 2021 y 2022 sólo en la Ciudad de México.

También avalaron una propuesta del presidente Andrés Manuel López Obrador, la cual modifica la Ley Federal de Derechos y la Ley General de Turismo para establecer que los ingresos que se obtengan por la recaudación de visitantes al país con fines turísticos se destinarán en 80% para la planeación, estudios, proyectos e inversión en infraestructura a cargo de la entidad paraestatal de la Administración Pública Federal.

Es decir, esta reforma, aprobada con 254 votos a favor y 209 en contra, favorece al Tren Maya, pues operada por la paraestatal Grupo aeroportuario, ferroviario y de servicios auxiliares Olmeca–Maya–Mexica S.A de C.V. (GOMM), podrá obtener más recursos para la construcción de este transporte ferroviario.

La última reforma que aprobaron los diputados fue extinguir el organismo público descentralizado Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero, y se abroga su Ley Orgánica.

Esta reforma tuvo 209 votos en contra de los legisladores de la oposición, PAN, PRI, MC y PRD, al considerar que no se cuenta con los estudios para determinar la desaparición de este organismo y ello provoca el desamparo de productores.

