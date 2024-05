Si quieres la paz para tu negocio familiar, prepárate para la guerra

“Los guerreros victoriosos ganan primero y luego van a la guerra, mientras que los guerreros derrotados van primero a la guerra y luego buscan la victoria”. Sun Tzu

Cuando se toma la decisión de emprender el reto de una empresa familiar, debe tenerse en cuenta que en todo momento el líder y todo su equipo de trabajo estarán ante pruebas constantes. Ser parte del mundo de los negocios requiere de la inteligencia para delinear la mejor estrategia. Respecto al tema, la siguiente fábula que conocí hace tiempo, puede ilustrarnos.

Érase una vez un labrador que tenía por enemigo a un león. Un día, el león merodeó el lugar y entró en la granja donde estaban los animales. El labrador decidió entonces encerrarlo, pero esto solo enfureció a la fiera que, además, comenzó a devorar a mulas, gallinas y todo lo que halló. Al final, no le quedó de otra al granjero que dejar salir al león y aceptar que su falta de estrategia lo condujo al desastre.

Las empresas familiares se enfrentan todos los días a diferentes leones. Algunos empresarios importantes han buscado una respuesta a sus problemas tomando en cuenta los consejos del Sun Tzu, un histórico general chino, autor de El arte de la guerra.

“Existen empresas exitosas que parecieran no librar ninguna batalla: logran ganar la guerra con su sola estrategia, sin llegar a un conflicto que produzca pérdidas”.

Este tratado puede darnos importantes lecciones no solo para un conflicto militar, sino también para enfrentar cualquier problemática a través de la estrategia. Un escenario donde estos consejos son útiles es para enfrentar los peligros que rodean a una organización familiar, como veremos a continuación.

¿Tu empresa sabe cómo va a enfrentar sus conflictos?

Sun Tzu afirma que quien se conoce a sí mismo y conoce a su enemigo, puede enfrentar cualquier batalla sin peligro. Llevar esto al mundo de los negocios familiares implica la construcción de una cultura empresarial: identificar qué hace diferente a tu organización de la competencia, definir cuáles son los valores familiares y empresariales que definen un legado, establecer una misión y una visión que el equipo de colaboradores debe tener en mente durante el trabajo diario. No tener una identidad propia es un peligro de muerte para cualquier organización familiar.

Aprovecha la fuerza de tu equipo de trabajo

Una empresa familiar fuerte se caracteriza porque su equipo de trabajo tiene un alto grado de compromiso con la organización, hay un alto grado de confianza al interior de la organización y se aprovecha el talento en todas las áreas. Consolidar esta fortaleza necesita de la guía de un liderazgo que sepa sacar lo mejor de sus colaboradores. Al respecto, Sun Tzu menciona que hasta el soldado más tímido puede tener ímpetu y valor cuando hay entusiasmo, convicción, organización, y ello depende de que exista una guía inteligente, que conozca a su ejército, que pueda comunicarles de manera adecuada las ideas que los llevarán a la victoria.

Planificar te da la ventaja en el campo de batalla

Una empresa que no calcula cada uno de sus pasos está expuesta a ser derrotada por la competencia. En El arte de la guerra se destaca la inteligencia de un estratega y su ejército para anticiparse, planear, tomar en cuenta cada factor de la batalla para sacar ventaja de ello. En una empresa familiar, esta ventaja será efectiva cuando se tiene la consciencia de tomar decisiones a largo plazo en la inversión, se piensa en la profesionalización de los colaboradores y de la empresa, se tienen planes de innovación como una constante en el trabajo corporativo.

Existen empresas exitosas que parecieran no librar ninguna batalla. Sin embargo, esas organizaciones son las que mejor siguen las enseñanzas de Sun Tzu: logran ganar la guerra con su sola estrategia, sin llegar a un conflicto que produzca pérdidas. Lograr que una organización luche con éxito cada día es un gran reto para los líderes familiares. “Ataca a tu enemigo cuando no esté preparado, aparece cuando no te esperan”. Sun Tzu

