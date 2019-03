Enrique Zorrilla, director de Scotiabank, llama a regresar la mirada a la inversión

El cambio político y social por el que transita México no ha modificado las perspectivas de inversión de Scotiabank, uno de los bancos con mayor presencia en el país. Pero para dar certeza del rumbo económico del país y con ello impulsar la inversión privada en todos los sectores es necesario contar con un panorama más claro de mediano y largo plazo.

Decisiones de política calificadas como “altamente controvertidas”, como la cancelación del aeropuerto de Texcoco, y eventos como el desabasto de combustible han generado un entorno complejo que podría traducirse en una contracción importante en la inversión del país, destaca las perspectivas económicas de 2019 de esta institución bancaria.

En ese sentido “urge” aterrizar medidas o reglas perfectamente claras que faciliten o desplieguen la inversión en el país, afirma Enrique Zorrilla, director general del banco de origen canadiense.

“México sigue siendo una alternativa verdaderamente sobresaliente en inversión, es muy importante mantener y conservar ese grado de atractivo. Primero, está la estabilidad macroeconómica y la disciplina fiscal; segundo, los incentivos a la inversión, sabemos que la inversión pública no va a ser suficiente, se requiere de la inversión privada, local e internacional, inversión que traiga tecnología de punta que genere valor, que genere aspiraciones de mercados comerciales locales e internacionales”, dijo el ejecutivo.

En medio de un proceso de transición para dejar su puesto frente a esta institución bancaria en México y enfocarse en las relaciones institucionales y con autoridades desde la dirección general de Grupo Financiero Scotiabank; Zorrilla; repasa en entrevista con Forbes México los “atractivos” de México como destino de la inversión privada nacional y extranjera y los retos de la bancarización de un país en el que siete de cada 10 mexicanos están integrados al sistema financiero.

México está transitando por un proceso de cambio político y hasta social con la integración del primer gobierno de izquierda en el país, desde la perspectiva de Scotiabank ¿México sigue siendo un país atractivo para la inversión?

“Hablemos de sus atractivos. Si tu consideras que tenemos un conjunto de tratados comerciales entre ellos, el Tratado entre México Estados unidos Canadá (T-MEC) renovado con una de las economías más grande del mundo y la geografía tan poderosa incluyendo Canadá y México; que tenemos una colección de tratados comerciales; si consideras que seguimos teniendo un bono demográfico importantísimo que es un mayúsculo activo, el objetivo es sacarle jugo a toda esta cantidad de mexicanos en edad de trabajar, con juventud, potencia, preparación; si consideras adicionalmente el bono demográfico en términos de la capacidad de generar riqueza, pero adicionalmente que somos una población de 120 millones en términos de un mercado doméstico para efectos de consumo; si consideras que el presidente dijo que su administración va a ser un gobierno de cambios pero se ha hablado de la importancia confirmada de la estabilidad macroeconómica y de la disciplina fiscal, se ha hablado de la independencia confirmada de instituciones como Banco de México, en términos de darle certeza al rumbo del país”.

“Yo te diría que por supuesto que México tiene una mayúscula atractividad y para una institución financiera como la nuestra que tiene más de 185 años y que está en México, acabamos de invertir 200 millones de dólares en todo nuestra nueva plataforma tecnológica, estamos en este país para el mediano y largo plazo”.

“Acabamos de concluir una inversión de 220 millones de dólares el total, cerca de 300 porque estamos hablando de que todavía falta la inversión inmobiliaria en este edificio, en nuestras sucursales, acabamos de confirmar para los siguientes dos años otros 100 (millones de dólares), también en plataformas tecnológicas de la banca corporativa empresarial y la banca privada”

¿Cuáles son los retos de la bancarización del país? Tomando en cuenta que el nivel de integración financiera del país sigue siendo bajo.

“Las inversiones han sido para fortalecer nuestra plataforma tecnológica y en ese sentido habilitar nuestra evolución digital, la manera de alcanzar a más clientes de forma más eficientes. Ya no vamos a abrir otras mil sucursales sino de abrir mil y una forma de contratar a la clientela de una manera más eficiente. Creo que la banca en su conjunto ha tenido un énfasis en particular en el control regulatorio, de lavado de dinero, de identificación y autentificación de clientes, de archivos completos, todo esto de manera muy físico, muy manual, la tecnología nos da la oportunidad de competir bajo otra perspectiva de la experiencia del cliente, una experiencia gratificante rápida, 24/7 que no necesitas ingresar en la sucursal, esa es la visión de Scotiabank y estamos planteando nuestro crecimiento”.

“Tenemos una marca genuinamente muy amigable, muy cercana, muy empática. Tradicionalmente Scotiabank ha estado vinculada en el financiamiento de largo plazo, tanto en las empresas, de ampliación de estructuras, de ampliación de capacidades, de capital de trabajo permanente como en las familias e individuos, hemos estado muy vinculados al financiamiento hipotecario y de auto, ambos el del auto e hipotecario son financiamientos patrimoniales de creación de valor de enriquecimiento de tu patrimonio”.

“Sobre esas bases es como pensamos construir una relación más amplia, tanto de inversión como lo que podría ser el crédito más resolvente y de corto plazo”.

Una de las primeras iniciativas anunciadas en el congreso de la Unión fue la enfocada en la reducción de comisiones bancarias. Los senadores han mencionado que ya se han generado acuerdos en torno a este dictamen y que pronto transitaran.

Ha habido acercamientos a través de la Asociación de Bancos de México (ABM) y yo creo que ya hay conversaciones muy adelantadas, nosotros seguimos pensando que las comisiones son el reflejo de un servicio de una transacción prestada que merece un precio y pagar por el beneficio de esta transaccionalidad.

Evidentemente con el acceso de más y mejor tecnología, las comisiones han venido bajando, lo vemos en el SPEI, en comisiones de tarjeta, estados de cuenta, etc. Y creemos que mucha más presencia de la tecnológica digital de la vinculación de los clientes y con una mayor competencia hay espacio para reducción en las comisiones consecuencia de eso.

Las pláticas en el Senado van en la línea justamente de encontrar espacio en el esquema de precios.

Algo que es preocupante es la satanización de la comisión como si debiera ser gratis per se.

Lo que me parece importante es que la tecnología en escala, las comisiones, el financiamiento a largo plazo, dados los niveles de inflación que vivimos en años pasados, es una evolución natural en la búsqueda de acercarte a los clientes.

En 2018 existía mucha incertidumbre en torno al rumbo económico del país por la renegociación del TLCAN, las elecciones presidenciales y otros factores externos. En este 2019 ¿a dónde se debe dirigir el enfoque tanto del gobierno como del sector privado?

El enfoque debería estar en nuestra capacidad de crecimiento, en la transparencia de las reglas que permitan canalizar y tomar ventaja de la inversión nacional y extranjera, está claro que no basta la inversión pública necesitamos del privado. El sector privado representa 75% del Producto Interno Bruto, las exportaciones ahorita están creciendo muy significativamente, es decir, aprovechando la situación económica de nuestro principal cliente comercial que es Estados Unidos.

En ese sentido me parece que es momento de concentrarnos en los incentivos que verdaderamente aporten a una mayor inversión, consolidación de los fundamentos para crecer en nuestra economía, que nos den más empleo, que nos den en ese sentido una mayor riqueza distribuida, mayor potencia en los mercados internacionales, que nos permitan accesar tecnologías que de otra manera no tendríamos acceso.

Siempre ha habido proyectos de inversión público y privada, a lo que me refiero es el foco que maximice y optimice el flujo de inversión en nuestro país en términos otra vez de que nuestro país, sigue siendo de un mayúscula atractivo, creo que tiene un atractivo sobresaliente. No desaprovechemos esos atributos.