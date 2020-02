Entrevista | Cancelar el MWC, responsabilidad social que pega en lo económico: excomisionada del IFT

El anuncio emitido ayer por parte de las autoridades de la GSMA tras la cancelación de la edición 2020 del Mobile World Congress (MWC2020), feria de telecomunicaciones y tecnología que se lleva a cabo año con año en la ciudad de Barcelona, España, a causa del brote del coronavirus, trae consigo implicaciones y responsabilidades sociales que rebasan los asuntos meramente de negocios o económicos.

Si bien es cierto que se esperaba que esta edición del MWC2020, redituara una derrama económica de más de 530 millones de dólares y creara más de 14,000 empleos temporales, según las estimaciones de las autoridades, el tema trasciende cuando su cancelación se da en medio de una coyuntura meramente de sanidad, higiene y de prevención para los miles de visitantes que llegan a Barcelona.

Elena Estavillo, excomisionada del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), platicó con Forbes México, sobre esta decisión que tomaron las autoridades de la GSMA, tras cancelar el evento de telecomunicaciones más importante del mundo. Dijo que a pesar de ser una decisión difícil es digna de aplaudirse aunque por supuesto, pega en lo económico.

“Son implicaciones muy fuertes, es el evento más grande de la industria móvil y de la industria de las telecomunicaciones. Me parece muy responsable que se haya tomado esta decisión y la aplaudo y por supuesto que tiene un costo. Por eso no era fácil tomar esta decisión, finalmente se ha hecho así, entendiendo el costo que conlleva por eso hay que reconocer la responsabilidad con la que se tomó. Ahora, ojalá que no se pierdan estos encuentros que se tenían planeados, o por lo menos que no se pierdan todos y que se logre reorganizarlos de forma remota”, señaló la excomisionada.

…Entiendo que para la misma ciudad de Barcelona es un golpe importante, los recursos que se generaban, los recursos turísticos por todos los servicios ligados con este evento, son muy cuantiosos para la ciudad y también un golpe…

Una decisión inesperada

En días previos a la cancelación de esta feria, algunas compañías definieron su postura ante un posible brote de coronavirus ya que un evento de tal magnitud, representaría un riesgo latente para los asistentes y los organizadores del MWC. Ante esto, desde la semana pasada comenzaron a anunciar cancelaciones y presencia en Barcelona.

Primero fue la coreana LG quien anunció el 4 de febrero que teniendo en cuenta la seguridad de sus empleados, socios y clientes, decidía retirarse de exhibir y participar en el MWC 2020. Después siguió la ola de compañías que evaluaron su participación y decidieron bajarse como Nokia, Vodafone, BT, Deutsche Telekom, HMD, AT&T, Sprint, Cisco, Facebook, Intel, Royole, Sony, Amazon, Vivo, Ericsson y Nvidia.

“Fue algo inesperado, en los últimos días empezábamos a ver con las cancelaciones que iniciaron algunas empresas muy importantes y poco a poco se fueron dando más anuncios pero sobre todo con la perspectiva de reunir a esta cantidad tan impresionante de personas que se han dado cita en Barcelona en los últimos años. El año pasado fueron más de 100,000 asistentes, es algo muy impresionante y pues también es una decisión muy fuerte para la industria”, detalla Estavillo.

Sobre el riesgo latente ante el brote de coronavirus en un espacio como el Mobile World Congress, la excomisionada detalló que es de reconocerse también el esfuerzo de las autoridades por contener este tipo de problemas de salud.

“Por otro lado tenemos enfrente el manejo de un problema de salud muy fuerte que estamos enfrentando en el mundo y que se puede agravar con este tipo de intercambios, con el contacto entre personas y con este evento que iba a reunir a tantas personas de diferentes puntos y luego que estas personas regresen a sus países, si son muchos focos en los que se podía estar ayudando a la expansión de la enfermedad, por eso es que me parece muy responsable que se haya tomado esta decisión”, dijo.

Le pega a México esta cancelación

Sobre los posibles impactos que le dejan a México la cancelación de un evento como el Mobile World Congress, Elena Estavillo dijo que este tipo de efectos le pega a todos los participantes del sector, incluso a México para muchos aspectos que van desde reuniones planeadas, oportunidades de negocios con otras jugadores del sector, hasta en temas de aportaciones tecnológicas.

“Claro, digamos hay diferentes tipos de efectos, a la industria en todos los países incluido México, sí le afecta porque también en esos encuentros se aprovechan para identificar otros mercados, oportunidades de colaboración con otras empresas en el mundo, abrir nuevas rutas para ampliar operaciones, para encontrar socios en aspectos de producción, aportaciones tecnológicos, y claro, esa oportunidad que estaba planeada en este encuentro físico ya no se va a dar”, señaló.

Por último la excomisionada propuso que ante este tipo de escenarios difíciles, más que verlos como eso, la industria debe voltear a otras alternativas de comunicación y encontrar la manera de entrelazar aunque sea de manera móvil, nuevas formas de colaboración.

“Es cierto, estos acercamientos son siempre positivos para comunicarse entre integrantes de la industria y reguladores, aunque es un evento organizado por la industria móvil, una parte importante también son los encuentros de reguladores de todo el mundo que siempre son muy fructíferos. Pero también puede ser un reto positivo para la industria, finalmente estamos hablando de la industria de las telecomunicaciones y pues si para algo sirven las telecomunicaciones es para eliminar fronteras, me parece que también puede ser una oportunidad para plantear encuentros, pero a distancia, probablemente se pueda salvar una parte de eso pensando en realizarlo a través de plataformas que den cabida a encuentros remotos”, dijo.