Esta es la lista de las celebridades muertas mejor pagadas de 2023

Estar muerto ya no es lo que solía ser. Los 13 músicos, autores y otras celebridades fallecidas en el ranking anual de Forbes de las celebridades muertas mejor pagadas ganaron unos 470 millones de dólares durante los últimos 12 meses, una disminución del 70% con respecto a los 1.600 millones de dólares recaudados en 2022, que batieron récords.

La pronunciada caída se debe, en parte, a la caída en las ventas de catálogos de música de nueve cifras que elevaron las ganancias de las estrellas fallecidas hasta el cielo. Más de la mitad de las principales celebridades fallecidas el año pasado lo hicieron mediante adquisiciones de su propiedad intelectual. Este año, solo uno lo hizo: los herederos de Ray Manzarek, fallecido tecladista de los Doors, vendieron su participación en el trabajo de la banda a Primary Wave, junto con el guitarrista Robby Krieger. El acuerdo, que las fuentes dicen a Forbes fue de entre 80 y 100 millones de dólares para ambos artistas, coloca a Manzarek en el puesto número 3 este año. Pero eso está a un mundo de distancia de los 500 millones de dólares que el patrimonio de J.R.R. Tolkien, el autor fallecido de El Señor de los Anillos y El Hobbit, recibió por sus Empresas de la Tierra Media en 2022, o los 250 millones de dólares que el patrimonio de David Bowie recibió el año pasado por su catálogo editorial y sus masters.

Sin que las ventas por catálogo inflen las ganancias de estrellas fallecidas como Manzarek, los que más ganan en la lista de este año son artistas conocidos de la otra vida. Michael Jackson regresa al puesto número uno por primera vez en cuatro años con unas ganancias estimadas de 115 millones de dólares. Le sigue su difunto suegro Elvis Presley en el puesto número 2. Dos queridos artistas completan el top cinco con Dr. Seuss en el puesto 4 y el creador de Peanuts, Charles M. Schulz, en el 5.

Bernard Resnick, un abogado del mundo del entretenimiento que representa a celebridades vivas y fallecidas, ve tres causas para el enfriamiento de las ofertas de catálogo. Por un lado, las inversiones suelen requerir muchos años antes de que produzcan un rendimiento significativo. “Las empresas que están comprando los catálogos de alguna manera han agotado su capital”, dice Resnick a Forbes. “También es más caro pedir dinero prestado”, añade Resnick, lo que dificulta que las empresas que lo hacen compren catálogos para “comprar la misma cantidad o pagar la misma cantidad”.

Finalmente, Resnick ve un problema con el suministro. “Muchos de esos artistas y escritores heredados que estaban interesados en vender sus catálogos y sus patrimonios ya lo han hecho”, dice. “No hay tantos disponibles”. Y ciertos artistas no están interesados en venderse, pero sus hijos suelen estar más dispuestos a hacerlo, dice Resnick.

El propietario de un catálogo también tiene una ventana finita: sólo puede mantener los derechos de autor durante 70 años después de la muerte de un artista. “Con las celebridades muertas, el tiempo corre”, dice Resnick, lo que hace que las obras de estrellas muertas hace mucho tiempo sean menos deseables que las que fallecieron recientemente.

Una amenaza aún mayor para la oferta del catálogo es el creciente número de artistas que sacan provecho mientras aún están vivos. Justin Bieber, Katy Perry y Dr. Dre son sólo algunos de los músicos que vendieron sus derechos musicales este año, cada uno por más de 200 millones de dólares. “Es como ganarse la lotería”, dice Resnick sobre los artistas que ganan dinero cuando aún son jóvenes. “¿Quiere el pago hoy y lo tendrá por el resto de su vida y podrá crecer para usted, o quiere la anualidad por 25 años?”

Aún así, algunas estrellas están encontrando nueva vida después de la muerte. Si bien se fue demasiado recientemente para estar en la lista de 2023, se espera que Jimmy Buffett gane mucho dinero en 2024. El multimillonario cantante de “Margaritaville” murió en septiembre de cáncer y logró el primer éxito número uno de su carrera unas semanas después.

ESTA ES LA LISTA DE LAS CELEBRIDADES MUERTAS MEJOR PAGADAS DE 2023

1 | 115 MDD

MICHAEL JACKSON

25 de junio de 2009 (50)†

Sobredosis/Homicidio

El Rey del Pop regresa a la cima de la lista de celebridades muertas con mayores ingresos por primera vez desde 2019 gracias al éxito de Broadway MJ: The Musical, que recaudó unos 85 millones de dólares en ventas de entradas durante el año pasado. Jackson también recauda millones del espectáculo del Cirque du Soleil, Michael Jackson ONE, en Las Vegas. Sus ganancias deberían seguir aumentando: a principios de este año, el patrimonio firmó con Michael, una película biográfica que será dirigida por Antoine Fuqua y protagonizada por el sobrino de Jackson, Jaafar.

2 | 100 MDD

ELVIS PRESLEY

16 de agosto de 1977 (42)†

Infarto de miocardio

Aunque Elvis abandonó el edificio hace casi 50 años, sigue siendo bueno ser el Rey. Graceland, la casa de Presley en Memphis, Tennessee, recibió unos 600.000 visitantes en los últimos 12 meses y la propiedad tiene múltiples fuentes de ingresos, incluidas entradas y mercancías. Después de la muerte en enero de la única hija de Elvis, Lisa Marie Presley, por un paro cardíaco, su ex esposa, Priscilla, y su nieta Riley Keough entablaron una polémica batalla legal por el control de las dos propiedades. Keough, una actriz de 34 años que protagoniza Daisy Jones and the Six, acabó siendo la única administradora de ambas.

3 | 45 MDD

RAY MANZAREK

20 de mayo de 2013 (74)†

Cáncer

En uno de los pocos acuerdos importantes del catálogo de música de este año, el fallecido teclista de los Doors y el guitarrista vivo Robby Krieger vendieron conjuntamente sus derechos sobre la música de la banda a Primary Wave. La adquisición incluyó derechos sobre su música grabada, publicaciones, marcas registradas y merchandising, e ingresos relacionados. El baterista John Densmore y el patrimonio de Jim Morrison mantienen sus participaciones en los derechos de los Doors.

4 | 40 MDD

DR. SEUSS

24 de septiembre de 1991 (87)†

Cáncer

Los lectores jóvenes todavía no se cansan de los libros escritos e ilustrados por Theodor Seuss Geisel y las ventas de su catálogo anterior y sus nuevos lanzamientos, como Cómo el Grinch perdió la Navidad, constituyen la mayor parte de sus lucrativas ganancias anuales. El resto de los ingresos de Dr. Seuss proviene de las licencias de sus personajes clásicos como el Grinch, el Gato con Sombrero y Lorax, que aumentaron desde el año pasado.

5 | 30 MDD

CHARLES M. SCHULZ

12 de febrero de 2000 (77)†

Cáncer



Charlie Brown recibió una piedra para Halloween, pero la propiedad de Schulz ha estado en una racha financiera durante más de una década. La pandilla Peanuts continuó su trabajo con Apple, que ahora transmite sus especiales navideños, con una línea de carátulas digitales para los relojes de la marca. Los fanáticos de Snoopy, Linus y Lucy también pueden abastecerse de utensilios de cocina de marca en Williams Sonoma, zapatillas de deporte de Cariuma e Igloo Coolers, colaboraciones de marcas que se lanzaron este año. Es casi mejor que la visita de la Gran Calabaza.

6 (EMPATE) | 30 MDD

PRINCE

21 de abril de 2016 (57)†

Sobredosis

Prince llamó a la otra vida “un mundo de felicidad interminable”. Para su patrimonio, y para Primary Wave, que posee una participación en las regalías de su maestría, la participación del escritor, el nombre y la imagen, eso significa publicar más música. Desde la muerte de Prince en 2016, Purple One ha lanzado tres álbumes póstumos. Y a finales de este mes, se lanzará una versión remasterizada de su clásico álbum de 1991 Diamonds and Pearls. La caja incluye 47 canciones inéditas y horas de material de conciertos nunca antes visto.

7 (EMPATE) | 30 MDD

WHITNEY HOUSTON

11 de febrero de 2012 (48)†

Ahogo

Whitney Houston habría cumplido 60 años en 2023 y sus fans siempre la amarán. Su patrimonio celebra simultáneamente su año más importante hasta el momento, gracias a una película biográfica y varias colaboraciones de marcas. En diciembre, la película Whitney Houston: Quiero bailar con alguien recaudó casi 60 millones de dólares en todo el mundo. Y MAC Cosmetics lanzó una colección de maquillaje con la propiedad de Houston, dirigida por su cuñada, Pat Houston, y Primary Wave.

8 | 22 MDD

JOHN LENNON

8 de diciembre de 1980 (40)†

Homicidio

Es posible que los Beatles hayan entendido que el dinero no puede comprar el amor, pero en caso de que se equivocaran, el patrimonio de John Lennon tiene mucho. Una vez más, Lennon obtuvo regalías constantes de su catálogo de música individual, así como su parte de la música de los Beatles. Ese catálogo sigue creciendo: esta semana se lanzará la última canción del grupo, “Now and Then”, gracias a la ayuda de la inteligencia artificial. Está basado en uno de los demos de Lennon de la década de 1970, que no pasó el corte para el álbum Anthology del grupo.

9 | 16 MDD

BOB MARLEY

11 de mayo de 1981 (36)†

Cáncer

Más de 40 años después de la muerte de Bob Marley, su música sigue teniendo una gran demanda. Al igual que los derechos sobre su nombre y su imagen, que se pueden encontrar en auriculares, parlantes, zapatillas y, sí, cannabis. A principios de este año, se abrió el primer dispensario de la marca Marley en su Jamaica natal. Y el año que viene, la película Bob Marley: One Love, protagonizada por Kingsley Ben Adir, llega a la pantalla grande.

10 | 14 MDD

BING CROSSBY

14 de octubre de 1977 (75)†

Infarto de miocardio

Mariah Carey puede ser la reina de la Navidad, pero para generaciones de fanáticos de la música, Bing sigue siendo el rey. Su patrimonio todavía recauda regalías por su catálogo de música y el uso de sus canciones. A principios de este mes, los herederos de Crosby lanzaron el álbum póstumo Bing Crosby’s Christmas Gems, que trajo material de archivo y grabaciones raras a los servicios de transmisión justo a tiempo para la temporada navideña. El nuevo lanzamiento incluye el debut digital del dueto de Crosby con David Bowie, “Peace On Earth / Little Drummer Boy”, pero deja de lado su mayor éxito, White Christmas.

11 | 14 MDD

GEORGE HARRISON

29 de noviembre de 2001 (58)†

Cáncer

Al igual que John Lennon, George Harrison obtiene unos ingresos estables gracias a sus años con los Beatles y como músico solista. Los Fab Two también disfrutan de una parte del espectáculo psicodélico del Cirque du Soleil basado en el catálogo de los Beatles, LOVE.

12 (EMPATE) | 10 MDD

ARNOLD PALMER

25 de septiembre de 2016 (87)†

Cardiopatía

Aunque hizo su fortuna jugando al golf, Arnold Palmer gana regalías por la venta de su empresa de bebidas mitad limonada y mitad té helado. En 2018, la marca de bebidas que lleva su mismo nombre también lanzó una línea de bebidas Arnold Palmer, que ha ampliado su oferta de sabores a medida que crece el mercado del té duro.

12 (EMPATE) | 10 MDD

MARILYN MONROE

5 de agosto de 1962 (36)†

Sobredosis

La imagen icónica de Marilyn Monroe sigue marcando tendencias en moda y diseño Más de sesenta años después de su muerte. La estrella recaudó millones gracias a las licencias y la comercialización, incluida una colección NFT con Zeblocks, pestañas postizas y uñas postizas de Kiss, y una línea de lencería con Fleur du Mal.

METODOLOGÍA

La clasificación Dead Celebrity de este año incluye ganancias antes de impuestos de ventas, transmisiones, acuerdos de licencia y otras fuentes entre el 1 de octubre de 2022 y el 30 de septiembre de 2023, así como adquisiciones de bienes realizadas o anunciadas durante el mismo período. Forbes recopila las cifras con la ayuda de datos de Luminate y entrevistas con expertos de la industria. No se deducen los honorarios de agentes, gerentes y abogados.

