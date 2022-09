Este septiembre libera a tus seres queridos de problemas: otorga testamento

¿Sabías que en nuestro país menos del 7% de la población que está en edad de otorgar testamento, es decir 16 años, lo ha otorgado? Esto implica la posibilidad de 92 millones de intestados.

Afortunadamente, en los últimos tres años pasamos de menos de 255 mil a poco más de 282 mil testamentos, es decir, ha crecido más de 10% el número de personas que lo han otorgado.

¿Qué es un testamento?

Es un instrumento legal que es otorgado ante un notario o notaria, en el que se manifiesta la voluntad sobre el destino que tendrán nuestros bienes y derechos para después de nuestra muerte. También es la herramienta ideal para garantizar la seguridad jurídica de nuestros seres queridos.

Es personal: nadie más lo puede hacer por ti o a tu nombre

Es revocable: se puede modificar cuantas veces lo desees

Es libre: nadie te puede obligar a realizarlo

“Por el testamento no solo se disponen bienes. Es más, no se necesita tener bienes para otorgar un testamento. En él se puede señalar quién se encargará de nuestros hijos menores de 18 años, desde la perspectiva legal y humana, para el caso de que ambos padres lleguen a faltar. El otorgar testamento no impide la disposición de nuestros bienes ya que el mismo se va a ejecutar hasta el momento de nuestra muerte y será respecto a aquellos bienes que tengamos a nuestro fallecimiento”, explica Guillermo Escamilla Narváez, presidente del Colegio Nacional del Notariado Mexicano, a +Dinero de Forbes México.

¿Por qué aprovechar septiembre para hacer tu testamento?

Durante la campaña “Septiembre, mes del testamento” el costo se reduce al menos 50%. Como indica el Escamilla, no hay instrumento jurídico más seguro y más accesible en costo que este.

“Los costos de testamento cambian por cada entidad, el gobierno fija lo que las y los notarios cobramos. El promedio nacional, en la campaña, es de 2,200. A manera de ejemplo en la CDMX cuesta $3,200; en Morelos $ 812; en Veracruz 1,150; en Yucatán 2,000”, detalla el presidente del Colegio Nacional del Notariado Mexicano

¿Qué se necesita para hacer testamento?

Solo cumplir con tres requisitos:

Tener una identificación oficial con fotografía Contar con una hora de tiempo para acudir a la notaría Tener ganas y ánimo de hacerlo.

¿Qué problemas acarrea no dejar testamento?

Al hacer un testamento, heredamos tranquilidad a nuestros seres queridos, les evitamos gastos mayores, pérdida de tiempo y problemas. Si existe un testamento no hay necesidad de pasar por un juicio sucesorio intestamentario que es caro, tedioso y largo.

Recordemos el caso de una sucesión inmobiliaria que el notario Escamilla nos compartió a modo de ejemplo el año pasado:

El costo total de la parte sucesoria sin incluir la adjudicación —y cuando los familiares están de acuerdo en llevar a cabo el proceso ante un notario— va a depender del valor de la propiedad en relación a los informes que se deben solicitar al Archivo de Notarías para saber primero si, en efecto, no existe testamento alguno. El costo total del trámite de reconocimiento de herederos y nombramiento de albacea ronda los $21,000 mil pesos incluyendo los informes y las publicaciones necesarias. Sin embargo, en caso de que hubiera un desacuerdo entre la familia, el trámite se debe de seguir ante un juzgado y el costo aumenta. Normalmente los abogados litigantes cobran entre 10 y 15% del valor de la masa hereditaria, por lo que, si la propiedad vale un millón de pesos, el cobro sería de 100 o 150 mil pesos.

Con el testamento, al fallecer el testador, los bienes pasarán a las personas que el mismo testador quiera y en la proporción que él mismo disponga. Es una gran medida para proteger el patrimonio.

¿Prefieres que tus familiares paguen 150 mil pesos o más en un proceso como este –y que tus seres queridos pasen por una situación de conflicto que podría separarlos– o destinar solo una pequeña parte de ese dinero para otorgar testamento?

