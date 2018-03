Estos son los 5 peligros financieros para tu quincena

Más de un mexicano sufre por solventar sus gastos antes del día de pago a consecuencia de una mala administración financiera.

La quincena de los mexicanos dura sólo 13 días aproximadamente, según un estudio de Índice de Fin de Quincena realizado por De la Riva Group. Más de 48 millones de adultos (63.4%) en México no llevan un registro de sus gastos y más de 17 millones (24%) no ahorran regularmente, de acuerdo con datos de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV).

Estos son los 5 peligros financieros para las quincenas de los mexicanos que advierte la startup de préstamos en línea Yapp.

1. No distinguir entre gustos y necesidades

Si en ocasiones realizas compras innecesarias en lugar de apartar previamente el dinero que necesitas, es posible que tus prioridades estén distorcionadas.

Es común que al inicio de la quincena nos sintamos confiados porque acaban de pagarnos y realizamos todo tipo de gastos superfluos como salir a comer o visitar centros comerciales para ver qué se nos antoja.

Una alternativa más sensata en sobres los gastos inevitables, como la renta o el dinero que invertimos en transporte o gasolina para llegar al trabajo, destina una parte a gastos de entretenimiento y procura no gastar más de lo presupuestado.

2. Los gastos hormiga

Papitas, cigarros, cafés y hasta pedir un Uber cuando podrías llegar caminando en 20 minutos, son gastos imperceptibles que al final de tu quincena consumen gran parte de tu sueldo. Estas compras insignificantes representan cerca de 12% del salario mensual de los mexicanos, de acuerdo con un estudio de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef).

3. La renta, los servicios y las deudas

Jerarquiza tus gastos. Una excelente forma de identificar los gastos que realmente no son necesarios es

realizando un presupuesto.

Organiza una lista de prioridades y de artículos en los que gastas regularmente pero que no son indispensables, asíganle una cantidad a cada una de ellas y considera de cuánto dinero dispones a la quincena. De esta manera observarás cuánto estás gastando y de qué puedes prescindir.

4. No utilizar correctamente tu tarjeta de crédito

Cuando utilices tu tarjeta de crédito, procura que sea en artículos que sabes que necesitas pero que quizás no puedes pagar de manera inmediata, y usa los meses sin intereses a tu favor siempre y cuando puedas cubrir tu deuda y no generar otras.

5. Una cartera rebosante de efectivo es tu peor enemigo

Cargar todo el tiempo con efectivo es uno de los peligros financieros más comunes, pues vivirás con la tentación de gastarlo, además de que siempre existe el riesgo de perderlo o sufrir un asalto.

No cargues con efectivo todo el tiempo, intenta salir con un plan en mente de cuánto puedes gastar realmente y apégate a él.

La mejor forma de llegar sano y salvo a la siguiente quincena es siendo organizado y teniendo perfectamente bien identificado cuánto, cuándo y en qué gastarás.

