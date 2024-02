¿Tu empleador cumple con las aportaciones a tu Subcuenta de Vivienda del Infonavit?

Tu empleador está obligado a aportar al Infonavit el equivalente al 5% del salario diario integrado, que es el sueldo más prestaciones de sus trabajadores. El dinero de las aportaciones se acumula en la Subcuenta de Vivienda de cada trabajador y este ahorro les permite acceder a un crédito con el Infonavit, o incrementar su pensión al momento del retiro.

¿Sabes si realmente tu empleador cumple con sus aportaciones al Infonavit? Debes saber que algunos no lo hacen y los trabajadores no se dan cuenta de ello hasta que desean solicitar un crédito, entonces se percatan de que no son acreedores de este beneficio, pues la empresa para la que trabajan no ha realizado estos depósitos que conforman sus ahorros en la Subcuenta de Vivienda.

Recuerda que, si trabajas para una empresa y tienes acceso a la seguridad social, tu empleador está obligado a depositar bimestralmente al Infonavit el equivalente al 5% de tu salario diario integrado, registrado ante el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

Este dinero se va acumulando en tu Subcuenta de Vivienda y sirve para:

Obtener un Crédito del Infonavit para la compra de vivienda o terreno, construir una casa, hacer mejoras o reparaciones en tu hogar, pagar una deuda hipotecaria bancaria.

Complementar el monto de tu pensión al momento de tu retiro en el caso de que no hayas sacado un Crédito Infonavit o tengas un saldo a favor en tu Subcuenta de Vivienda.

Además, recuerda que, si ya sacaste un crédito y actualmente lo estás pagando, las aportaciones de tu empleador al Infonavit se abonarán a tu deuda, por lo que terminarás de pagar más rápido.

No te vayas sin ver: ¿En qué invierte Infonavit tu dinero y el de los demás trabajadores?

Por estas razones, es importante que revises periódicamente si tu empleador está depositando correctamente lo que te corresponde como trabajador. Ten en cuenta que las aportaciones patronales equivalen al 5% de tu salario diario integrado, es decir, tu sueldo más prestaciones; se depositan de manera bimestral; no se descuentan de tu sueldo; generan rendimientos, por lo que van creciendo con el tiempo.

Para saber si tu empleador está cumpliendo con lo que le corresponde, sigue estos pasos:

Entra a Mi Cuenta Infonavit con tu Número de Seguridad Social (NSS) y contraseña

Revisa en “Resumen de Movimientos”, ahí podrás ver si se han hecho los depósitos a tu cuenta

También puedes realizarlo en los Kioscos de Autoservicio del Infonavit en tu localidad.

En caso de que detectes alguna anomalía o que tu empleador no está cumpliendo, repórtalo a Infonatel al 800 008 3900 o en tu Centro de Servicio Infonavit (Cesi) más cercano.

¿Te gusta informarte por Google News? Sigue nuestro Showcase para tener las mejores historias