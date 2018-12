Estos son los cinco mejores libros de 2018, según Bill Gates

Bill Gates ha hecho publica la selección de los cinco mejores libros que leyó este 2018.

“Una buena lectura es el regalo perfecto: considerado y fácil de empacar (sin baterías ni necesidad de ensamblaje)”, afirma en una publicación en su perfil de Linkedin.

El fundador de Microsoft y filántropo explica que este 2018 tiene una lista de libros muy ecléctica, lo que la hace apetecible para inspirarse a la hora de decidir qué regalar a diferentes personalidades.

Estas son las cinco estrellas con palabras impresas que Bill Gates ha leído, y recomendado, este 2018

1. “Una educación”, de Tara Westover

Son las memorias de la hija de una familia seguidora del “sobrevivencialismo” mormón, un movimiento que aboga para prepararse para sobrevivir a una posible alteración del orden público o social futura.

Westover cuenta cómo era la vida en su hogar y cómo llegó a doctorarse en la Universidad de Cambridge sin haber acudido nunca a una escuela.

“Me recordó de alguna forma al documental de Netflix ‘Wild, Wild Country”, que vi recientemente. Ambos exploran a personas que se retiran de la sociedad porque tienen esas creencias y conocimientos que creen que les abren más la mente. Su sistema de creencias se beneficia de su aislamiento, y tú estás forzado a estar dentro o fuera”, explica en su blog Gatenotes.com.

Hey All – #EducatedBook is out TODAY! Even in the UK – they bumped up the pub date! pic.twitter.com/6U5hdaqyCH — Tara Westover (@tarawestover) February 20, 2018

2. “Army of None” (Ejército de nadie), de Paul Scharre

Gates afirma que este libro te da los fundamentos básicos para participar en un debate sobre si un país debería limitar el uso de la tecnología, especialmente la inteligencia artificial, en la maquinaria de guerra.

Scharre es un exmilitar de la Armada Ranger que participó en combates en Iraq y Afganistán. Actualmente es un experto en el Centro para la Nueva Seguridad Americana, un think tank.

El libro no está disponible en español.

It's out! Army of None: Autonomous Weapons and the Future of War https://t.co/zADIFqitAc — Paul Scharre (@paul_scharre) April 24, 2018

3. “Bad Blood, secrets and lies in a Silicon Valley startup” (“Mala sangre, secretos y mentiras en une startup de Silicon Valley”), de John Carreyrou

El periodista del Wall Street Journal cuenta el fraude que destapó y que provocó la ruina de Theranos, una startup de Silicon Valley.

Se trata de la historia de una compañía que prometía retratar el estado de salud de una personas de forma completa con una sola muestra de sangre.

Su cofundadora, Elizabeth Holmes, apareció en TED Talks y las revistas Forbes y Fortune, y la startup se valuó en 10,000 millones de dólares en 2013. El problema es que su tecnología nunca funcionó.

Hoy, Holmes y su socio enfrentan una posible condena de años de cárcel por fraude.

El libro no está disponible en español.

As the holidays approach, may I make a subtle Xmas gift suggestion? pic.twitter.com/0MrtDwAOGP — John Carreyrou (@JohnCarreyrou) December 4, 2018

4. “21 lecciones para el siglo 21”, de Yuval Noah Harari

El historiador israelí se centra en el futuro en su último libro, “21 lecciones para el siglo 21”, autor del cual Gates se declara seguidor.

“El truco para acabar con nuestras ansiedades, sugiere, está en no parar de preocuparnos”, afirma Gates en Gatesnotes.com.

El académico da una marco referencial para entender los desafíos del siglo. Según afirma Gates, Yuval Noah Harari explica que nos parece que el mundo está en declive porque tenemos menos tolerancia a la mala suerte y a la pobreza.

RT @wef: Our new book for November has just been announced: "21 Lessons for the 21st Century" by Yuval Noah Harari. Join the book club to read and discuss it: https://t.co/BZPhT4HIq7 #wefbookclub #21_Lessons pic.twitter.com/a1FRRrirt0 — Yuval Noah Harari (@harari_yuval) October 28, 2018

5.”The Headspace Guide to Meditation and Mindfulness”, (“La guía Headspace para la meditación y la consciencia plena”), de Andy Puddicombe

Se trata de un libro para iniciarte en la práctica de la meditación y la consciencia plena. Su autor es el fundador de la app para meditar Headspace.

En el libro narra su viaje personal desde la universidad a un convento budista, y cómo esto le llevó a divulgar sobre la meditación de forma entretenida.

El libro no está disponible en español.

When @BillGates includes your book in his top 5 reads of the year (gulp). Thanks so much for the shout-out, Bill, and for sharing your meditation story—from skeptic to believer…and sticking with it! Read about his review and personal journey here: https://t.co/WLr88WtvtK — Andy Puddicombe (@andypuddicombe) December 4, 2018

