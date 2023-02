Estos son los tips de cuidado y economía de una ‘guardiana de perros’, tiene 250 y más de 20 años rescatando

Silvia Yañez Prado no se define a sí misma como rescatista ni como protectora de animales, aun cuando rescata a muchos perros en situación de calle y los protege en su refugio por años, incluso si la suerte no está de su lado y jamás son adoptados. Ella prefiere autodenominarse “la loca de los perros”, quien los cuida cuando necesitan ayuda.

Su labor inició hace 20 años cuando se encontraba afuera de su negocio en Azcapotzalco, Ciudad de México, y vio cómo de un auto en movimiento aventaron a un cachorro por la ventanilla.

“Atravesé al otro lado de la acera para ver las condiciones del cachorro, vi que no tenía sangre y me di la media vuelta para regresar a mi local. En ese momento el perrito me lloró, volteé, vi su carita de inocencia y sentí algo tan grande que lo tomé en mis brazos y me lo llevé a mi negocio. Ese perro vivió conmigo toda la vida, hace apenas cinco años se fue, murió a los 16 años, se llamaba Tuno. Así empecé a agarrar perros. Desde ese momento dejé de ver a los perros como ‘solo perros’ y se convirtieron en seres que necesitaban ayuda, así fue como empecé a rescatarlos”, cuenta la misma Silvia Yañez Prado.

En la actualidad tiene más de 250 perros rescatados de todas las razas, colores y tamaños repartidos entre sus refugios de la Ciudad de México y Morelos. Esta peluda población incluye a la “banda geriátrica” y a los “muerdededos”.

Los “muerdededos” son ejemplares que rescató de un caso severo de irresponsabilidad y abandono. Una pareja de adultos mayores dejó en la azotea (sin resguardo para la lluvia o el sol, sin comida y sin agua) varios caninos mestizos Poodle y los descuidaron a tal punto que se reprodujeron sin control generando una población de 40 perros hambrientos, temerosos e incapaces de convivir con las personas.

Como responsable de 250 perros (más los que se suman cada día, ya sea porque se topa con una mamá canina que acaba de dar a luz en algún oscuro rincón o porque en su puerta le dejaron cajas con más peludos necesitados) Yañez Prado hace de todo lo posible para hacer rendir el dinero, mismo que proviene de donativos, rifas, venta de comida, venta de galletas, camas para perros y todo lo que se puede para generar más ingresos.

En +Dinero le pedimos que nos compartiera sus consejos para cuidar de una mascota y aprovechar al máximo los recursos con los que se cuenta:

ESTERILIZACIÓN

El control de la población canina es importante por sus implicaciones en la transmisión de enfermedades zoonóticas (las que se pueden transmitir entre animales y seres humanos); datos del INEGI revelan que México ocupa el tercer país en América Latina con mayores niveles de maltrato animal y ostenta el primer lugar en perros viviendo en la calle.

“Una hembra canina o felina no esterilizada que alcanza la madurez sexual bajo óptimas condiciones y bajo el supuesto que en cada camada el 50% corresponde a hembras, puede generar una descendencia de 67 mil perros y 420 mil gatos en seis años, muchas de estas crías serán abandonadas. Para evitar lo anterior, se recomienda la esterilización quirúrgica tanto para hembras como para machos de ambas especies”, señala la Guía de Animales de Compañía para Dueños Responsables, publicada por la UNAM y la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootencia que puedes descargar de forma gratuita.

Fuente de imágenes: “Guía de Animales de Compañía para Dueños Responsables”. Coordinador: Eduardo Ramón Tellez. UNAM. Facultad de Medicina Facultad de Medicina Veterinaria y Zootencia. Ciudad de México. 2019.

El costo de esterilizar (en tiempo y esfuerzo) puede parecer alto, pero Silvia Yañez Prado opina que siempre hay alternativas:

“Hay muchas campañas gratuitas o a bajo costo, existen los antirrábicos que esterilizan, no hay pretexto para no esterilizar a tu mascota. En campañas a bajo costo, el precio es de $350 a $400 pesos, en antirrábicos y campañas gratuitas no se paga nada, si prefieres un veterinario particular, te costará entre 2 y 3 mil pesos aproximadamente”, señala.

ALIMENTACIÓN

“Darle de comer solo croquetas a los perros no siempre es la mejor opción, mucho menos cuando se les da croquetas de baja calidad, a veces solo es harina. Las marcas premium sí contienen proteínas y les brindan muchos nutrientes, pero no es accesible para todos los bolsillos. Para alimentar a más de 250 perros complemento croquetas con arroz, pollo y verduras como la zanahoria. Ir a lugares como la Central de Abastos para surtirte de estos productos puede resultar hasta 20% más barato. Incluso hay muchas bodegas donde encuentras croquetas premium a mejores precios, ahí es donde economizamos”, comenta Yañez Prado.

El alimento que reciben perros y gatos son su fuente de nutrientes para un correcto desarrollo, eso también evita trastornos relacionados con la mala nutrición que pueden resultar costosos.

MEDICINA PREVENTIVA

Se dice que la medicina más barata es la preventiva y, cuando se trata de mascotas, esto es un hecho. Los procedimientos médicos que se realizan para evitar que una enfermedad se presente se deben de hacer en el momento adecuado e incluyen entre otras cosas, vacunar, desparasitar y hacer revisiones médicas periódicas.

“Hay que estar muy conscientes como dueños que la atención medica es lo más importante y más en cachorros, ellos deben de empezar su cuadro de vacunación desde los dos meses, eso les va a dar defensas y a protegerlos de enfermedades como parvovirus, moquillo, hepatitis o leptospira, enfermedades que muchas veces las personas desconocen. Otro punto importante es nunca medicar a tu mascota, perro o gato, sin consultar a un médico veterinario, ya que con la dosis equivocada puedes intoxicarla o incluso causarle un caso mayor”, advierte Silvia Yañez Prado.

Para esta guardiana del bienestar canino, hay que ser muy responsables al momento de decidir cuando un miembro de 4 patitas se unirá a la familia.

“Ellos estarán contigo por lo menos 10 años, hasta 20 en el caso de los chihuhueños. Tienes que ver si estás dispuesto a dar de comer 2 o 3 veces al día, limpiar pipís, recoger popós, si tienes el espacio, la economía y el tiempo para dedicarle a tu mascota. Considera que, si te vas a mudar algún día, deberás llevar contigo a tu perro o gato. Si no va a ser así, mejor no adoptes, adopta una piedra o un peluche, esos no tienen problema (risas)”, finaliza.

Recuerda que la tenencia responsable significa tener aprecio por tu animal de compañía, entender y satisfacer sus necesidades y comportamiento, fortalecer una relación sana con él o ella y respetar su vida.

Estos son algunos puntos a considerar:

Fuente: “Guía de Animales de Compañía para Dueños Responsables”.

¿Estás listo(a) para adoptar/comprar una mascota?

Fuente: “Guía de Animales de Compañía para Dueños Responsables”.

Tener la responsabilidad de una vida en tus manos no es algo menor, hay que asumir un compromiso profundo, pero cuando se está dispuesto(a) y preparado(a) lo que se da es recompensado con creces. Después de todo, como alguien dijo una vez: “No importa qué tan poco dinero tengas y cuán pocas pertenencias tengas, el tener un perro te hace rico”.

