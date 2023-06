Fabricantes taiwaneses de chips se apuntan a invertir en el Corredor Interoceánico

Una delegación taiwanesa de 20 directivos fabricantes de chips, semiconductores y electrónicos está en México para conocer de primera mano las oportunidades y ventajas competitivas ofrecidas por invertir y establecer plantas de producción en el Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec.

Entre las empresas interesadas por invertir están Chunghwa Telecom, Machan International Co., A-Lumen Machine Co., Vivotek Inc., Teco Corporation, Hon Hai Foxconn, Master Transportation Bus Manufacturing Ltd., Delta Electronics y Wonderful Hi-Tech Co.

Otras compañías con las intenciones de capitalizar proyectos en la economía mexicana son Inventec, Photic Electronics, Jebsee, Merry Electronics, TopCo Technologies, T-Global Technology Co., Bellwether International Group Ltd. (TEEMA), Inventec, Wieson Technologies Co, Pegatron y Unimicron.

“La industria de Taiwán, bajo el liderazgo de Richard Lee, ha interpretado correctamente el fenómeno (de relocalización) y está avanzando, con decisión, para posicionar a Taiwán estratégicamente en este nuevo orden mundial”, afirmó Francisco Cervantes Díaz, presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE).

Lee: Corredor Interoceánico suma cartas de intención para inversiones por 4 mil 500 mdd

Hace más de 30 años, por la vía del Tratado de Libre Comercio de América del Norte —hoy TMEC—, se aceleró dramáticamente la dinámica de integración de México con sus socios de América del Norte, declaró el empresario mexicano.

“Este proceso nos posiciona estratégicamente para enfrentar el nuevo fenómeno de relocalización de cadenas de suministro internacionales”, comentó.

En febrero de 2020, al inicio de la pandemia, se firmó el primer convenio de colaboración entre industrias de México y Taiwán, recordó el líder del organismo cúpula.

“Fue entonces cuando entendí que Richard Lee sería un aliado estratégico para la industria mexicana. Mientras que del lado mexicano, la tenacidad, perseverancia y firmeza de Raquel Buenrostro, ofrecen a las industrias de México y Taiwán un facilitador eficaz y decidido en este camino”, expuso Francisco Cervantes.

Richard Lee, presidente de la Asociación de Fabricantes Eléctricos y Electrónicos de Taiwán, y directivos taiwaneses cenaron con Raquel Buenrostro, secretaria de Economía (SE), así como Carlos Slim Helú, dueño de Grupo Carso; Adrián Sada, de Vitro; Máximo Vedoya, de Ternium, y Carlos Zarlenga, de Stellantis.

No te pierdas: Declaran 6 polos de desarrollo industrial para Corredor Interoceánico

Durante el encuentro de negocios celebrado en la Ciudad de México, los empresarios mexicanos y taiwaneses dialogaron sobre el ambiente de negocios en México.

La misión taiwanesa es integrada por un centro de investigación, representantes del Consejo de Desarrollo de Comercio Exterior de Taiwán, de la Asociación de Fabricantes Eléctricos y Electrónicos de Taiwán (TEEMA) y de la Asociación de Circuitos Impresos de Taiwán (TPCA).

“Distinguidos funcionarios públicos y empresarios mexicanos y taiwaneses, estoy convencido de que la cena del día de hoy será recordada como el inicio de una nueva era en la relación económica entre México y Taiwán”, señaló el presidente del CCE.

Los empresarios asiáticos visitaron México como parte de los esfuerzos entre la Secretaría de Economía (SE) y el US-Mexico CEO Dialogue, un mecanismo de cooperación entre el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) y la Cámara de Comercio de los Estados Unidos, específicamente del Grupo de Inversión.

Cada uno de los representantes del del Grupo de Inversión del U.S.-Mexico CEO Dialogue trabaja en conjunto para identificar las oportunidades que tiene la región de América del Norte en el marco del fenómeno de relocalización de empresas, mejor conocido como nearshoring.

En 2022, el Grupo de Inversión del U.S.-Mexico CEO Dialogue se dio a la tarea de analizar y encontrar sectores específicos para fortalecer las cadenas de suministro de América del Norte. Derivado de ello, la fabricación de circuitos impresos (PCBs) resultó ser uno de los rubros más importantes, identificando a Taiwán como el principal productor de PCBs del mundo.

Como parte de este análisis, se estableció el contacto con la industria taiwanesa y las asociaciones de electrónicos y circuitos impresos más importantes del país asiático, para abordar la necesidad de diversificar el mercado y explorar oportunidades de inversión en México.

Se acordó establecer un Grupo de Trabajo México–Taiwán para identificar los segmentos de la cadena de suministro de circuitos impresos con potencial para producir o diseñarse en América del Norte, así como los requerimientos esenciales de la industria taiwanesa.

Entre las acciones del Grupo de Trabajo destacan las presentaciones de la Secretaría de Economía donde se compartieron detalles del ambiente de negocios en México, la visita realizada a empresas taiwanesas en Ciudad Juárez, así como, la visita a Taiwán de servidores públicos de la dependencia donde logró concretarse la visita que de la delegación de empresarios de Taiwán.

