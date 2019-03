Financiamiento a partidos ha funcionado; es necesario análisis antes de recorte: INE

Antes de determinar la disminución del financiamiento de los partidos políticos es necesario generar un análisis puntual de los gastos de dichos organismos, con el objetivo de evitar que recurran a integrar recursos de procedencia dudosa, afirmó Lorenzo Córdova Vianello, consejero presidente del Instituto Nacional Electoral (INE).

“Siempre es pertinente una discusión a propósito de la racionalización del gasto de financiamiento a la política, pero tiene que quedar claro que no es un asunto de porcentaje (como el 50%). Hay que hacer un análisis puntual de las necesidades de los partidos políticos, para que al cerrar la llave no se pongan en una condición de buscar recursos donde no queremos que lo busquen”, afirmó Cordova Vianello, en referencia a la iniciativa presentada por Morena en Cámara de diputados para disminuir hasta 50% el monto de los recursos que se entregan a partidos políticos.

La reducción del financiamiento público a los partidos políticos, como lo señala la iniciativa presentada por Morena en la Cámara de Diputados, podría generar ahorros al erario de hasta 2,300 millones de pesos, según cálculos realizados por Forbes México.

La propuesta apunta que el financiamiento público para el sostenimiento de las actividades ordinarias de los partidos se fijará anualmente multiplicando el número total de ciudadanos inscritos en el padrón electoral por 32.5% del valor diario de la Unidad de Medida de Actualización (UMA) y no el 65% con el que se calculaba.

PUBLICIDAD

“Yo estoy convencido de que el financiamiento público es una buena apuesta, que permite mejores condiciones de equidad en la competencia y autonomía en los partidos frente a los intereses que están detrás del financiamiento privado, pero también me queda claro que es un monto que ha crecido exponencialmente”, dijo.

La propuesta apunta a una reforma del artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Al presentar la iniciativa, Tatiana Clouthier, vicecoordinadora de Morena en la Cámara de diputados, consideró que habrá apoyo a esta iniciativa por parte de otras bancadas por tratarse de una demanda social de largo tiempo.

Te interesa: