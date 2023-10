Fonden tiene aún 14,349 mdp de su presupuesto anual, afirma subsecretario de Egresos

El subsecretario de Egresos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Juan Pablo De Botton, aseguró que en el Programa Presupuestario del Fondo de Desastres Naturales (Fonden) hay 14,349.1 millones de pesos para atender a Acapulco ante la destrucción que sufrió por el huracán Otis.

En su comparecencia ante la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados, el subsecretario explicó que a este programa se le asignaron 17,156.8 millones de pesos para este 2023, pero tuvo una ampliación por 3,633.6 millones de pesos, por lo que en total tuvo 20,790.4 millones de pesos.

De ello, hasta el tercer trimestre de este año se habían gastado 6,511.3 millones de pesos en diversas acciones de emergencias, por lo que restan 14,349.1 millones de pesos, los cuales pueden ser usados para atender a Acapulco y otras localidades ante la destrucción que sufrió por el huracán Otis.

No obstante, el subsecretario de Egresos especificó que estos recursos del Fonden no son los únicos que se dispondrán para la atención de Guerrero, sino que habrán más, aunque no especificó de dónde se obtendrán.

“Todavía tenemos un monto restante suficiente; aemás de estos fondos, vamos a tener lo que se necesite y requiera la población. No hay un límite establecido para que podamos responder ante una emergencia de este nivel”, dijo el subsecretario.

El fondo se encuentra asignado a la SHCP, específicamente a la Unidad de Política y Control Presupuestario, y esta dependencia es la que transfiere los recursos a los ejecutores, que pueden ser desde un gobierno estatal hasta una secretaría, a fin de que se apliquen a proyectos de recuperación tras un desastre.

En el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2024 ese prevé destinar al Fonden 17,984.7 millones de pesos.

