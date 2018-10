7 mitos y realidades en torno a la cerveza artesanal

Una de las bebidas más populares es, sin duda, la cerveza. Y en los últimos años, además de las grandes compañías productoras que dominan el mercado nacional surgió en México un sector pequeño que busca, entre otras cosas, ofrecer preparaciones más dedicadas y con mejores ingredientes. Nos referimos a la cerveza artesanal.

No obstante el crecimiento exponencial que presenta en los últimos años, muchos de los nuevos consumidores aún desconocen qué hay detrás de la producción de cerveza artesanal en México. Por ello en esta ocasión abordamos siete mitos que rodean a esta bebida -y sus respectivas realidades- de la mano de Felipe Medina, miembro de la Asociación Cervecera de la República Mexicana.

1.- Cerveza artesanal es aquella preparada de manera rudimentaria

Existe una diferencia marcada para la denominación de cerveza artesanal, por lo que no necesariamente se le denomina así a una producción que se realiza en ollas y desde la casa del cervecero, como mucha gente cree que sucede. Lo artesanal no está ligado a procesos rústicos, va más allá del número de producción; no pertenecer a los grupos dominantes de la producción en México.

2.- Sólo existen dos estilos: clara y oscura

Una de las características de la cerveza artesanal es su gran variedad de estilos, que van más allá de las ale o lager, nombres con que conocemos a “las claras u oscuras”. Pueden ser más de 100 variedades e incluso la industria de la nacional está poniendo su granito de arena con la llamada “mexican lager”.

3.- Entre más clara, menos alcohol tendrá

Ni el color ni la espesura de la bebida influirán en el grado alcohólico de la cerveza. Todo dependerá de la cantidad de azúcares fermentables de cada una de ellas. El color en las cervezas artesanales se determinará en la mayoría de los casos por su estilo y sus notas.

4.- Si la cerveza artesanal se calienta pierde todos sus propiedades

Aunque es cierto que la temperatura de la cerveza influirá en su sabor original, en el campo de las artesanales esto puede ser cuestionable, ya que existen algunas variedades que no necesitan estar siempre refrigeradas, pues su oxidación dependerá más de la exposición que tengan a la luz solar, ese sí, un factor que hará que las propiedades desaparezcan. Las cervezas lupuladas serás aquellas que no deberán perder su temperatura y deberán siempre permanecer en cadena de frío. Hay cervecerías artesanales que toman en cuenta esto y las mantienen a una misma temperatura desde su elaboración y hasta su distribución.

5.- Si una cerveza artesanal presenta sedimento ya no sirve

Esto recae de igual forma en su estilo y elaboración. Algunos estilos, en su elaboración, no consideran una filtración, por lo que ya embotelladas pueden presentar sedimento sin que esto signifique que no estén en condiciones de ingerirse. Algunas de las cervezas alemanas más representativas mantienen este estilo que las caracteriza.

6.- No importará el vaso en el que se beba

De hecho, hasta la cerveza comercial debe ser servida en vaso de vidrio, pero en el caso de la cerveza artesanal, la cristalería dependiendo del estilo. Lo anterior para que quien la consuma pueda identificar los colores, sabores y aromas según la forma del vaso. Hay algunas cervecerías que incluso han patentado su propio vaso para complementar su estilo particular de cerveza artesanal.

7.- Las cervezas artesanales que añaden otros ingredientes pierden el sabor de una buena cerveza

La cerveza es una de las bebidas que mejor se adapta a un innumerable grupo de ingredientes, esto permite a los maestros cerveceros experimentar tanto como lo deseen. En México hay cervezas de prácticamente todo. Algunos cerveceros han buscado en los ingredientes locales y autóctonos la oportunidad de rescatar esos sabores, así que no te sorprenda ver variedades de cerveza de chile, ostiones, maíz azul o mole, por mencionar algunas.

