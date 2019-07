8 cosas que no sabías de ‘Spider- Man: far from home’

El más reciente estreno del Universo Cinematográfico de Marvel ha llegado a nuestro país. ‘Spider- Man: far from home’, ha tomado las principales pantallas de cine para mostrarnos el fin y el inicio de una era en las películas de superhéroes.

Nunca antes los ojos de millones de fans han estado tan puestos en una película de superhéroes. Después del exitoso paso por la taquilla de ‘Avengers: Engame’, cada vez más personas están involucradas en este género cinematográfico.

Este 5 de julio llegó oficialmente la cinta protagonizada por Tom Holland y Jake Gyllenhaal, la cual promete mostrarnos una visión general de lo que nos espera próximamente con el UCM.

A continuación te presentamos algunos de los datos que probablemente desconocías de ‘Spider- Man: far from home’, una película que ya se encuentra recabando millones de dólares alrededor del mundo. No nos sorprendería que fuera otro de los grandes estrenos de este 2019, pues su llegada ha sido esperada por muchos.

Cerrará la Fase 3 del UCM

La esperada cinta, como se mencionó con anterioridad, será la encargada de cerrar la Fase 3 del Universo Cinematográfico de Marvel. Nuevos proyectos llegaran con la Fase 4 a partir del 2020 como ‘The Eternals’, ‘Black Widow’, entre otros, pero también será el eslabón para unir con otras historias como ‘Los 4 fantásticos’ o ‘Venom’.

Con ‘Spider- Man: far from home’ se cierra así la saga del infinito conformada por 23 películas. Muchos de estos personajes ya se despidieron, pero otros como ‘Capitana Marvel’, ‘Thor’, entre otros, tendrán más películas en solitario.

Es una continuación de ‘Avengers: Endgame’

La nueva cinta del arácnido superhéroe es una continuación en la línea del tiempo después de los hechos ocurridos en ‘Avengers: Edgame’. Lo anterior traerá recuerdos amargos de la perdida de Tony Stark, quien fungiera como mentor de Spider- Man. El chico entrará en una batalla interior tras la perdida de su amigo.

Spider- Man, el heredero de Tony Stark

Peter Parker tendrá que enfrentarse a un mundo sin Tony Stark. El vacío que dejó es enorme, por lo que ahora, él más que nadie será el heredero del superhéroe que perdiera la vida para salvar al universo de Thanos. Su mentor y figura paterna lo estuvo preparando en anteriores películas para que ahora Peter Parker tome su lugar, solo bastará que él se comprometa en esta cinta.

La presentación del Multiuniverso

El más reciente estreno nos muestra algo que ya se venia cocinando con las anteriores películas de Marvel: la confirmación de múltiples universos. Incluso, el personaje de Mysterio llega de una de estas realidades alternas. Con el esclarecimiento de este tema es probable que en un futuro veamos cómo este tema permitirá traer a la pantalla otros títulos inspirados en los cómics de los diferentes universos. No hay que perder la pista al respecto.

Mysterio, de villano a aliado

La incorporación de este personaje al mundo de Marvel trae consigo a Jake Gyllenhaal, quien después de muchas platicas con los directivos por fin encontró al personaje adecuado a interpretar. Lo sorprendente de Mysterio, el maestro de la ilusión, es que en su versión live action será totalmente diferente a como se le conocía en los cómics. Incluso, pasa de ser un supervillano a ser aliado de Spider- Man. Aunque las cosas no están totalmente escritas, por lo que la intervención de este personaje podrá dar un rumbo desconocido a la trama.

Los Elementales, el enemigo a vencer

Estos seres provenientes de otra dimensión serán la nueva amenaza de la Tierra. El grupo oscuro de personajes malignos adoptan su presencia con base en elementos como agua, aire y fuego, entre otros. En la película, estos seres tendrán referencias a otros villanos de los cómics de Spider- Man. Bastará prestar atención pues seguramente seguiremos escuchando hablar de ellos en otras cintas.

Tendrá dos escenas postcréditos

Así como se nos ha acostumbrado con otras películas, ‘Spider- Man: far from home’ también tendrá escenas postcréditos. No solo una, sino dos. No te detallaremos en qué consisten, pero una de ellas será increíble y te dejará sin aliento si eres seguidor de las películas. Espéralas al terminar la cinta.

La última película del UCM en largo tiempo

Con ‘Sider- Man: far from home’, Marvel hace la pausa más larga nunca antes vista. Después de esta cinta pasarán largos meses hasta conocer el nuevo título que se espera sea ‘Black Widow’ para mayo del 2020.

