Airbnb celebra a la mujer con cuatro experiencias exclusivas

El número de anfitrionas dentro de la plataforma de hospedajes Airbnb ha crecido 55% en comparación con el mismo mes del año pasado, llegando a representar el 50% de los anfitriones en México, por ello, y con el afán de celebrar a la mujer en su día, la plataforma realizará una serie de ponencias exclusivas para destacar las historias de éxito de cuatro grandes líderes femeninas y así impulsar a otras mujeres.

Según datos de Airbnb, actualmente existen más de 27 mil mujeres que fungen anfitrionas en su plataforma, de las cuales, más de 4 mil se encuentran solamente en la Ciudad de México, percibiendo en promedio una ganancia anual de más de 23 mil pesos, mostrando, con ello, el interés emprendedor del género femenino en nuestro país.

La inclusión de la mujer representa una gran oportunidad para Airbnb, por lo que buscará, por medio de las cuatro líderes mencionadas, compartir sus experiencias en eventos exclusivos en la Ciudad de México. Ellas son: la primera bailarina de la Compañía Nacional de Danza, Ana Elisa Mena; la Presidenta para México y Centroamérica de The World’s 50 Best Restaurants Academy, Valentina Ortiz Monasterio; la ilustradora y creadora de Suupergirl, Vania Bachur; y la afamada escritora, Sandra Lorenzano.

Conoce a continuación una breve descripción de las mujeres que estarán compartiendo sus conocimientos e historias de vida, así como las fechas en las que se tiene programadas las experiencias a su cargo:

Crea tu propio personaje empoderado. La ilustradora mexicana y creadora del personaje Kawaii de Suupergirl, Vania Bachur, ofrecerá un taller en el que ayudará a adolescentes a crear su propio personaje empoderado. Además de su emprendimiento, Vania colabora con diversas marcas como Nickelodeon, Vans Girls, o Volkswagen. “Todo hecho con girl power, en un estilo fresco, moderno, divertido y brillante”.

¿Cuándo? sábado 10 de marzo.

Danza para madres e hijas. La primera bailarina de la Compañía Nacional de Danza de México, Ana Elisa Mena, ofrecerá una experiencia en donde madres e hijas vivirán un momento de vinculación a través de la danza. En este taller aprenderán juntas a aplicar el baile como una herramienta de confianza y de empoderamiento que permite construir seguridad, tanto en la formación de una niña como en el auto descubrimiento de una mujer. Ana Elisa ha protagonizado ballets como El Lago de los Cisnes, Giselle, La Cenicienta, La Sílfide y el escocés, Coppélia, Carmen, y El Cascanueces, entre otros.

¿Cuándo? sábado 17 de marzo .

Taller de escritura creativa. La Subdirectora de Vinculación y Comunidades del Centro Cultural Universitario de Tlatelolco, Sandra Lorenzano, abre las puertas de este recinto cultural para impartir un taller de escritura creativa enfocado al empoderamiento femenino a través de la palabra escrita. Sandra es una afamada escritora, miembro del Sistema Nacional de Creadores de Arte y fundadora del Programa de Escritura Creativa en la Universidad del Claustro de Sor Juana.

¿Cuándo? martes 20 de marzo.

Los secretos del vino, al descubierto. El mundo del vino tradicionalmente ha estado dominado por el género masculino. No obstante, cada vez se abre más a las mujeres, y como prueba de ello, una de las mayores impulsoras del vino en México es Valentina Ortiz Monasterio, embajadora de la Gastronomía Mexicana, fundadora del proyecto Nación de vinos, y presidenta para México y Centroamérica de The World’s 50 Best Restaurantes Academy. Su experiencia consistirá en una plática para aprender sobre esta bebida y cómo pedirla. Además, de cómo las mujeres han comenzado a ganar terreno en el mundo de los vinos, en la enología y como sommeliers, así como el camino que aún falta por recorrer para las mujeres en esta industria.

¿Cuándo? jueves 22 de marzo.

Las experiencias que trae Airbnb en torno al Día Internacional de la Mujer serán liberadas en la plataforma según se acerque la fecha de cada una de ellas, así los usuarios podrán reservar directamente y se les dará el lugar exacto donde podrán realizar cada una de ellas. Mantente al pendiente, ya que habrá pocos lugares disponibles.

