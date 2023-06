Jordi Mollà, el pintor detrás de la pantalla

Aunque los personajes que ha interpretado para diferentes películas lo han mostrado como una bala perdida, el artista y actor español Jordi Mollà asegura ser todo lo opuesto a esto y se describe como un buen vividor que ama la vida.

A lo largo de su trayectoria, Jordi ha formado parte de más de 90 producciones, sin embargo, también ha explorado otras ramas de las artes como la pintura.

Su incursión al mundo de las pinceladas ocurrió cuando tenía 27 años, en el marco cinematográfico, cuando estaba rodando una cinta en París. “Tenía muchos días libres, no conocía a nadie y pensaba que me iba a deprimir, entonces, me puse a dibujar“, recuerda.

La transformación

En retrospectiva, Jordi Mollà señala que sus obras contenían enfoques abstractos porque cuando empezó a pintar no estaba interesado en crear figuras, quizá porque su papel como actor giraba en torno a ellas e inconscientemente la pintura lo llevaba por un territorio abstracto, basado en el color, la proporción y la ubicación de los elementos. Aunque esto comenzó a cambiar con el paso del tiempo.

No obstante, la abstracción no fue el único cambio, pues la paleta de colores que forma parte de su arte también se transformó, sobre todo, cuando se mudó a Estados Unidos, debido a que ahí experimentó un boom de colores. “En Madrid y Barcelona la luz es mucho más rasa, más romántica y con menos contraste, eso influyó en los cuadros”, agregó.

Al explicar cuál es el estilo actual que predomina en sus obras, el artista puntualiza que se trata de algo impulsivo, intuitivo y ecléctico con lo que busca transmitir: vitalidad, gentileza, sensualidad, sexualidad, inteligencia y vigor.

En cuanto a la fuente de inspiración de la que parten sus obras, afirma que esta proviene del mundo; del ahora y el antes, pues se considera un gran defensor de lo que ya no existe en este mundo pero que aún prevalece.

Personajes y momentos de mi historia

Hace un par de semanas, su colección más reciente Personajes y momentos de mi historia fue exhibida en la Ciudad de México e incluyó alrededor de 17 piezas que datan desde 2014 hasta 2023, pues algunas de ellas fueron intervenidas recientemente.

“Hay cuadros que tienen bastantes años, de los que a veces me olvido que existen. Cuadros que ya han sido pintados y almacenados, pero que salieron del almacén para ser resucitados“, expresó el artista para después revelar, con las manos aún cobijadas por la pintura, que “Siempre hacia la tormenta” y “Misterio”, fueron los cuadros que retocó.

Foto: Cortesía de Jordi Mollà

La cratividad de Jordi Mollà no se detine con esta colección, próximamente contará con algunas exposicones en Madrid, Zúrich y Düsseldorf. Además, el actor anticipó que se encuentra trabajando en un guion de ciencia ficción que le gustaría rodar en Jalisco.

