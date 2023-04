EVOLution: La galería de Ariosto Rivera que enaltece una técnica prehispánica

La firma de la dupla artística mexicana Ariosto Rivera presentó su primera galería en el corazón de la Ciudad de México, para difundir el arte y enaltecer una técnica ancestral.

EVOLution

La galería en cuestión exhibe la colección EVOLution, una muestra de arte contemporáneo basado en una técnica ancestral conocida como popotillo, que ha logrado transformarse a través de los colores y los materiales que implementa Ariosto Rivera.

Las piezas que la conforman van desde atrevidas propuestas de arte pop hasta elementos característicos de la cultura y tradición mexicana que destacan por sus colores vibrantes. La galería también incluye obras de colecciones como “Máscaras de mi tierra, “Somewhere over the rainbow” y “Down the rabbit hole“

“EVOLution habla sobre el crecimiento que hemos tenido como artistas, como personas y sobre la reinvención de una técnica“ Jesús Pérez Rivera

Un legado ancestral

Tal como lo explica el artista Joaquín Ariosto García, la técnica del popotillo tiene un origen prehispánico y consiste en colocar fibras naturales sobre una base de cera de abeja para crear piezas de arte.

Foto: Cortesía de Ariosto Rivera

“Esta técnica surge hace 500 años y hace 20 años nosotros tuvimos la oportunidad de conocerla, perfeccionarla y convertirla en la base de nuestro proyecto artístico“ Joaquín Ariosto García

La firma artística aseguró que elegir esta técnica para crear arte no fue una casualidad, porque la misma forma parte de una herencia familiar y ha servido para demostrarle al mundo que existen técnicas mexicanas que cuentan con la misma calidad que aquellas que han sido desarrolladas en diferentes países.

¿Cuándo y en dónde ver EVOLution?

EVOLution, la primera galería de Ariosto Rivera estará disponible de forma permanente al interior del Hotel Hilton Mexico City Reforma.

Foto: Alma Gómez/Forbes Life

Aunque este es sólo el inicio, pues Joaquín Ariosto García y Jesús Pérez Rivera planean llevar sus piezas contemporáneas fuera del país para difundir el arte mexicano a través de ferias internacionales.

