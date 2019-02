La cuenta regresiva para la entrega de los premios Oscar 2019 ha comenzado. Además de espectáculo y glamour, esta edición representa una buena oportunidad para poner a prueba tu intuición y generar ingresos. Sí, esto mientras disfrutas de momentos de entretenimiento llenos de emoción.

Algunas de las casas online ofrecen la alternativa de apostar en tiempo real a lo largo de la ceremonia de entrega de los Oscar que, como cada año, tendrá lugar en el Dolby Theater de Los Ángeles. Esto a través de sus aplicaciones disponibles en App Store y en Google Play, como es el caso de caliente.mx y marcaapuestas.es. En playcityapuestas.com se cerrarán una vez que comience el evento.

Gracias a los avances tecnológicos el procedimiento para apostar es sencillo. El primer paso es abrir una cuenta en el website de la casa. Para ello necesitarás proporcionar tus datos completos, un correo electrónico y una contraseña, o generarla con facebook (la opción está disponible sólo en la plataforma de Caliente).

Monto mínimo para apostar

Para apostar es necesario depositar a tu cuenta al menos 400 pesos. Los métodos de pago son variados: lo puedes generar con tu tarjeta de crédito o débito, transferencia por medio de Spei, en instituciones bancarias y en establecimientos asociados. En las dos últimas opciones es importante que consideres que el pago no se verá reflejado de inmediato.

Las categorías en las cuáles se puede apostar

Cada sitio ofrece diferentes opciones. En Marca Apuestas se encuentran disponibles las 24 categorías que conforman los premios Oscar. Sin embargo, en las plataformas mexicanas sobresalen cinco categorías:

Mejor película Mejor actriz Mejor actriz de reparto Mejor director Mejor película de habla no inglesa

Uno de los puntos a los que debes prestar mayor atención son los momios o cuotas, ya que estos definen el monto que te pagarán si ganas. Las casas de apuestas en línea también conocidas como bookmaker, son quienes establecen dichas cuotas basándose en las probabilidades que tiene un nominado. Los favoritos tendrán momios más bajos a diferencia de los que se presume tienen menos posibilidades de triunfar.

A continuación, siguiendo el ranking de las cinco categorías citadas, te presentamos:

Los nominados con las mayores posibilidades de hacerte ganar…

1.- Roma (1.45) seguida por Green Book (3.50).

2.- Glenn Close por The Wife (1.12) seguida por Olivia Colman (6) por The Favourite. Yalitza Aparicio (34) por Roma se encuentra en el cuarto lugar de las probabilidades.

3.- Mahershala Ali por Green Book (1.03) seguida por Richard E. Grant (10) por Can You Ever Forgive Me?

4.- Alfonso Cuaron por Roma (1.04) seguido por Spike Lee (10) por BlacKkKlansman.

5.- Roma (1.02) seguida por Cold War (10)

Es importante que tengas en mente que así como tienes probabilidades de ganar con un sólo clic, también puedes perder dinero. Así que antes de apostar, analiza qué tan dispuesto estás a correr el riesgo y de cuántos recursos puedes disponer para esta actividad.

