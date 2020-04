Confirmado: series de ‘Justice League Dark’ y ‘The Shining’ llegarán a HBO

Tres grandes producciones han sido confirmadas para HBO. ‘Bad Robot’,la productora de J.J. Abrams, trabajará en las series de ‘Justice League Dark’, ‘Overlook’, inspirada en ‘The Shining’ de Stephen King, y ‘Duster’, está última una historia original.

Con el anuncio se espera un nuevo capítulo para el Universo de DC dentro de HBO Max. Después de muchos rumores, por fin es segura la llegada, aún indefinida, de ‘Justice League Dark’ en forma de serie, cuya trama tiene como protagonistas a superhéroes sobrenaturales y paranormales.

