10 libros que toda mamá debe conocer

Para celebrar y conmemorar este 10 de mayo, aquí una selección de libros que tienen que ver con ser madre y ser profesional, en un mundo y época donde todo es cuestionado, donde se mantienen juicios, estereotipos y tabúes sobre ello. Estos libros inspiran, enseñan, muestran, son experiencias de mujeres compartidas para todas las mujeres, las que son madres y las que no, que son trabajadoras, que todos los días se esfuerzan al máximo.

‘Mi vida plena: Trabajo, familia y nuestro futuro’, de Indra Nooyi

Indra Nooyi fue la primera mujer de color e inmigrante en dirigir una de las 50 compañías más importantes del mundo: PepsiCo. Tuvo una visión única, siempre en busca de la excelencia y un gran sentido del propósito. En estas memorias cuenta con valor y humor la historia de su carrera y los sacrificios que tuvo que hacer. Nooyi relata su infancia y primeros años de escuela en la India de 1960, pasando por la Escuela de negocios de Yale, hasta su ascenso como consultora y estratega que pronto alcanzó el más alto de los puestos ejecutivos. También comparte las dificultades que afrontó al compaginar su demandante trabajo con la familia que formó y las grandes lecciones que aprendió en el camino.

‘Sanando la herida materna’, de Aura Medina de Wit

Desde su experiencia como terapeuta, Aura Medina de Wit muestra el pensamiento de ser “menos” que han internalizado muchas mujeres con el fin de evitar que lo pasen a sus hijas. La autora quiere que las mujeres dejen de tolerar el trato abusivo, que dejen de competir compulsivamente con otras mujeres, que abandonen sus comportamientos tóxicos como el autosabotaje, la rigidez y el control absurdo. Aura Medina quiere que más mujeres se reconozcan en su individualidad, agradezcan su femineidad y fluyan siendo ellas mismas.

‘Madres, padres y demás Apuntes sobre mi familia real y literaria’, de Siri Hustvedt

En este libro podrás leer sobre filosofía feminista y las memorias familiares de Siri Hustvedt, una autora destacada que explora sobre las experiencias que muchas mujeres dan por sentadas, que las definen y que no son tan inalterables como se piensa, sobre todo, las relaciones familiares o entre géneros, los abusos de poder o la influencia del entorno. Siri Hustvedt profundiza en su memoria personal, en sus años de formación y en su experiencia de vida, muestra su extenso conocimiento interdisciplinario entre las historias de su madre, su abuela y su hija pero también por las las de sus “madres artísticas”, Jane Austen, Emily Brontë y Lousie Bourgeois, y de ahí hasta conceptos más amplios, como la experiencia de la maternidad en una cultura moldeada por la misoginia y las fantasías de la autoridad paterna.

‘Mal de madres’, de Stéphanie Thomas

Este libro ha sido destacado por la crítica europea, consta de diez testimonios donde la autora mezcla sus propias preguntas como mujer, madre e hija. La maternidad suele glorificarse y asociarse a emociones positivas: la felicidad de anunciar el embarazo, las lágrimas al cargar por primera vez al bebé, el orgullo de ver crecer a los hijos. En consecuencia, el arrepentimiento de ser madre parece un tema prohibido, porque una podría arrepentirse de no haber tenido hijos o de haber perdido uno; pero no de haberlos tenido. Stéphanie Thomas reflexiona sobre esa zona oscura y llena de preguntas dela maternidad a partir de los testimonios de diez mujeres en diferentes contextos y situaciones sociales, donde expresan cómo la maternidad le dio un vuelco completo a su vida, cómo se transformó su idea de libertad y cómo su identidad, trabajo y aspiraciones cedieron al rol de madre. Aquí se presenta por primera vez este tema, lleno de exigencias y tabús, y se reflexiona acerca de lo complejo que es ser madre en esta sociedad.

‘Cómo ser mujer’, de Caitlin Moran

¿Cómo ser mujer? Ésa es la pregunta a la que Caitlin Moran se propone responder en una obra inteligente, desvergonzada, irónica y con una franqueza completa, los principales aspectos de la condición femenina. Es un libro que mezcla las memorias y experiencias de la autora como mujer, feminista e hija de una familia numerosa y proletaria, donde expresa sin tabúes la relación que tiene con su cuerpo, con la comida, con los hombres, con el trabajo, la sexualidad, la maternidad, el aborto.

‘Qué esperar cuando se está esperando’, de Heidi Murkoff

Esta es una de las guías del embarazo más leídas en el mundo, escrita de forma amena, con humor y empatía, que responde las preguntas más comunes que tienen la mayoría de las futuras madres, desde la planificación hasta el posparto. También, incorpora las últimas tendencias en estilo de vida, desde las dietas alimentarias específicas, el ejercicio, el sexo, los viajes, hasta los partos en el agua o en casa. Un libro imprescindible para toda mujer que quiere ser madre.

‘Cartas de amor y rebeldía’, de Lydia Cacho

Este libro muestra las facetas de una mujer profesional, una periodista que ha estado en peligro por ejercer su profesión, mujer, madre, amiga, compañera. En el caso de Lydia Cacho, no sólo son historias: es la creencia plena de la justicia y del valor del ser humano, la protección a mujeres, el feminismo, la lucha social.

‘El meteorito’, de Amaia Arrazola

Esta obra, también conocida como El libro negro de la maternidad, no es en sí una guía sobre ser madre, sino que la autora cuenta su experiencia a través de ilustraciones en blanco y negro la mayoría, con algunos toques de color y la explosión de un meteorito. El meteorito se llama Ane y es su hija. En el libro describe la historia de su embarazo hasta el parto, y se centra en lo que no suele contarse, es decir, temas como la frustración, la inseguridad y el duelo por la vida anterior.

‘Guía para madres rebeldes’, de Marga Durá y Agustina Guerrero

Un libro ilustrado ideal para mujeres que están cansadas que los demás quieran dirigirles la vida, que además, quieren tener un hijo pero no desean dejar de ser ellas mismas por ese hecho. Un libro que explica cómo, cuando estás embarazada hay un tormento porque todo mundo, familiares, amigos y hasta gente que no conoces te querrán dotar de consejos no solicitados sobre lo que debes hacer por el hecho de estar esperando un bebé.

‘Una mamá empoderada’, de Lisa Druxman

Si eres madre y quieres recuperar tu tiempo y a ti misma mientras crías a una familia feliz y saludable este libro es para ti. La autora Lisa Druxman busca que todas las mujeres que lo lean, sobre todo si sus roles son ser esposa, madre, amiga y profesional, puedan encontrar tiempo para sí mismas, sin embargo, a veces parece imposible porque la agenda de ser mujer casi siempre está repleta, miles de tareas. Esta obra quiere dotar a las madres de herramientas para aprovechar la maternidad, disfrutar de sus hijos pero también darse un espacio para ellas y que tengan una vida equilibrada y plena.

