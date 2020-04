Interpretar el personaje de Luis Miguel en la serie biográfica del cantante le dio a Diego Boneta el empujón que necesitaba para catapultar su carrera artística. Si bien ya había contado con intervenciones en distintas películas en Hollywood, esta serie, que se programó por Netflix, aumentó de manera considerable su popularidad y le trajo diversos contratos publicitarios y artísticos.

El año pasado tuvo una aparición en el cine (Terminator: Destino Oculto), y actualmente es imagen de la división de perfumes de Montblanc Legend Special Edition, además de participar en el cierre de la edición 2020 del Mercedes Benz Fashion Week Mexico City (MBFWMx).

“No me considero una leyenda, pero de entrada es un gran honor que me hayan escogido a mí para esta campaña de legends”, comenta Diego Boneta a Forbes Life. También asegura que para él es importante involucrarse en todas las campañas en donde participa por una razón principal: “para que tengan el sello de lo que yo soy”.

Sobre sus claves de estilo, Boneta segura: “A mí me gusta vestir de forma casual y cómoda, con jeans, playeras, tenis padres o unas botas y una chamarra de cuero. Me encanta la moda europea, pero nada high fashion. Algo clásico”, dice Diego Boneta, quien recientemente debutó en Tik Tok causando sensación en esa red social.

Por ahora, el actor pasa sus días en confinamiento con su familia en espera de poder continuar con las grabaciones de la segunda temporada de “Luis Miguel, la serie”, la cual ya había iniciado y tuvo que parar ante la medidas de distanciamiento social por la emergencia sanitaria en curso.

Seguramente pronto lo veremos en alguna otra película de Hollywood, en donde lleva años abriéndose camino. Mientras tanto, este domingo 26 de abril a las 9 pm lo verás en el MBFWMx.

