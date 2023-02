Diego Boneta y las inspiraciones de su nuevo tequila ‘DEFRENTE’

Diego Boneta incursiona en el mundo de los destilados con el lanzamiento de “Defrente”, un tequila blanco que retoma lo artesanal y apunta a destacar un destilado suave que recoge lo tradicional del agave azul.

El resultado de este espirituoso surge a través de una alianza con la compañía de destilados, Casa Lumbre, con quien Diego Boneta estrecha lazos para incursionar con su marca de tequila.

Inspiraciones de DEFRENTE

Lanzamiento del tequila “Defrente”, de Diego Boneta, en Ciudad de México. Febrero 08, 2023. Foto: © Karina Hernández

En entrevista exclusiva para Forbes Life México, Boneta comparte las inspiraciones de esta creación en donde hace eco el recuerdo como parte de las motivaciones de esta creación: “El tequila siempre me ha encantado, es mi bebida preferida desde que lo probé con mi papá desde hace muchos años”.

Las motivaciones de DEFRENTE recaen en crear un tequila blanco en el entendido de que “el conocedor del tequila siempre va por un tequila blanco, el problema del tequila blanco es que es el más fuerte, pero lo que hemos creado es un tequila blanco naturalmente suave”.

Diego Boneta, actor, previo al lanzamiento de su tequila “Defrente” en Ciudad de México. Febrero 08, 2023. Foto: © Karina Hernández

“Siempre me voy por la suavidad y el sabor”, destaca Diego al momento de mencionar parte de las propiedades que buscaba en su producto, mientras agrega: “mi meta fue muy simple, si vamos a sacar un tequila, no lo puedo sacar hasta que yo pueda decirle a mis amigos y a mis seres queridos que es el mejor tequila que he probado”.

Ya fiel seguidor de los destilados de Casa Lumbre, Boneta encontró el espacio perfecto para lograr el producto que esperaba, un destilado de origen mexicano en alianza con una productora que sabe conectar lo tradicional con lo artesanal.

El lanzamiento

Lanzamiento del tequila “Defrente”, de Diego Boneta, en Ciudad de México. Febrero 08, 2023. Foto: © Karina Hernández

“Lo más importante era primero lanzarlo en México”, comparte Boneta mientras nos explica que, si bien el mercado ya se encuentra abarrotado de múltiples marcas de tequila, muchas de ellas no son de creadores mexicanos. “Es una gran oportunidad de lanzar un destilado mexicano por un mexicano”.

“Este es un tequila para que mexicanos se sientan conectados y orgullosos de esta creación” Diego Boneta

Lo que lo hace diferente

Lanzamiento del tequila “Defrente”, de Diego Boneta, en Ciudad de México. Febrero 08, 2023. Foto: © Karina Hernández

DEFRENTE cuenta con su propia destilería en los Altos de Jalisco, “normalmente cuando arrancas compartes cocina con múltiples marcas, pero acá encontramos un espacio propio, moderno y que apuesta por los procesos artesanales, contamos con una tahona para exprimir los jugos del agave cocido en los hornos de mampostería de piedra volcánica, lo cual destaca un sabor más caramelizado”

La experiencia de la creación recae en procesos artesanales que retoman la tradición de cómo se hacía el tequila hace muchos años pero de una manera moderna.

“DEFRENTE es naturalmente suave, honesto y mexicano” Diego Boneta

