“¿La vida no es justa, mi pequeño amigo? Mientras unos nacen para festejar, otros pasan la vida en la oscuridad… Rogando por sombras”. Con estas estremecedoras palabras pronunciadas por Scar comienza el nuevo tráiler que lanzó Disney a 100 días del esperado estreno de ‘El Rey León’.

La transición deja ver Pride Lands, el extenso territorio fantástico que se ubica en algún lugar de la sabana africana y tiene un ecosistema inspirado en el parque nacional Serengueti. Mufasa vigila que todos sus dominios estén en orden desde lo alto de la “Roca del Rey”.

Con el entusiasmo de descubrir todo lo que le rodea, aparece Simba entre flash back con sus amigos Timón y Pumba, y su audaz amiga y pareja Nala.

In 100 days, the king arrives. Watch the brand new trailer for #TheLionKing now. pic.twitter.com/PIWMxDSxbk

