En medio de la pandemia esta serie de Netflix es cancelada

Ni la pandemia por la que atraviesa el mundo actualmente ha detenido las cancelaciones de Netflix. ‘Turn up Charlie’, la serie co creada y protagonizada por Idris Elba, se convirtió en la más reciente producción que no tendrá más temporadas dentro del catálogo de la compañía.

La noticia viene después de casi un año del estreno de su primera, y ahora, única temporada. Idris Elba estuvo trabajando para que este proyecto tuviera continuidad, pero tal parece que a los responsables de Netflix no les convencieron los resultados para reactivarla debido al tiempo de espera que ha pasado, así lo comentó en una entrevista para Daily Mirror.

‘Turn up Charlie’ cuenta la historia de un Dj que ve como su carrera va en declive. Para tener una última oportunidad en el complicado mundo del espectáculo tendrá que hacerse cargo de la hija de su amigo, lo que le mostrará una nueva etapa de su vida a la que no estaba preparado.

La primera temporada disponible en el catálogo de Netflix cuenta con ocho episodios de media hora cada uno. La serie pretendía ser una comedia entretenida, pero todo indica que su propuesta no resultó nada innovadora pese a la intervención de la calidad actoral de Idris Elba.

Y aunque Netflix no ha hecho pronunciación oficial, todo indica que para su co creador esta historia está más que terminada para la compañía. Afortunadamente cada vez es menos constante el anuncio de cancelaciones por parte de Netflix.

