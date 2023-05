5 datos sobre ‘Ant-Man and the Wasp: Quantumania’, a propósito de su llegada a Disney+

El 17 de mayo Ant-Man and the Wasp: Quantumania llegará a la plataforma de Disney+, y antes de que disfrutes de su estreno, aquí te compartimos algunos datos curiosos sobre la producción de esta cinta.

1. La inspiración del Reino Cuántico

Ant-Man and the Wasp: Quantumania ofrece un vistazo hacia el Reino Cuántico, un mundo multiversal que se seguirá explorando y que marcará el ritmo de lo que está por llegar al Universo Cinematográfico de Marvel (UCM). Para crear este mismo, el equipo crativo del film recurrió a fotografías tomadas con microscopios electrónicos. Además, encontraron inspiración en portadas de revistas de heavy metal de los años 70’s y 90’s, así como en libros de ciencia ficción de las décadas de los 60, 70 y 80.

Foto: Cortesía de Disney+

De acuerdo con Stephen Broussard, el productor de la cinta, el Reino Cuántico resulta tan grande como Wakanda, Asgard o el mundo de las artes místicas.

2. El vestuario

El equipo de vestuario trabajó de la mano con el equipo de efectos para que los personajes pudieran ocultar sus trajes, activándolos, agrandándolos y haciéndolos pequeños en cualquier momento. Según Ivo Coveney, supervisor de efectos de vestuario, alrededor de 50 artistas trabajaron en cada traje de principio a fin, durante 12 semanas.

Foto: Cortesía de Disney+

Debido a que los personajes deben estar cubiertos y descubiertos de un momento a otro, el equipo deesarrolló cascos de referencia con placas faciales y lentes, para quitarlos o colocarlos según los requerimientos de cada escena, para ello fue necesario escanerar los cascos para que el equipo de efetos visuales pudiera colocarlos en posproducción.

3. Maquillaje y vestuario

Para la construcción del Reino Cuántico fue necesario dar vida a 150 personajes que habitan en él. Las texturas, las paletas de color, los diseños y los tamaños de cada personaje nacieron de la imaginación del equipo creativo, de extensas investigaciones y de referencias bibliográficas.

Foto: Cortesía de Disney+

Entre los personajes que habitan el Reino Cuántico es posible encontrar a seres extremadamente altos, muy pequeños, transparentes, dorados, rostros con flequillos o cubiertos de pelo. Para lograr los atuendos, los técnicos y artisas se valieron de técnicas como bordado, tejido y pintura, tan sólo por mencionar algunas.

La tecnología visual

Lugo de que el director de la cinta Peyton Reed estuvo al mando de dos episodios de The Mandalorian, decidió implementar la misma tecnología de la serie original de Disney+ en Ant-Man and the Wasp: Quantumania para lograr transiciones suaves y de alta rseolución. Dicha tecnología se usó para el restaurante de Axia, el cielo cuántico, el cielo de Axia y la selva cuántica.

Foto: Cortesía de Disney+

Las locaciones

Aunque gran parte de Ant-Man and the Wasp: Quantumania se grabó en un estudio, también se utilizaron locaciones exteriores ubicadas en California y Londres. Entre ellas, destaca el Museo del Diseño de Londres, una pieza arquitectónica que no había sido utilizada en otras filmaciones. Este sitio se usó para crear el interior de la oficina de Hope y el exterior de un evento de gala.

Foto: Cortesía de Disney+

¿Estás listo para disfrutar de Ant-Man and the Wasp: Quantumania en Disney+?

