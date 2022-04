‘Cómo sobrevivir soltero’: El lado femenino de la segunda temporada en Amazon Prime Video

La segunda temporada de ‘Cómo sobrevivir soltero’ ha llegado a Amazon Prime Video, y en voz de dos de sus protagonistas: Lucía Gómez Robledo (Mafer) y Tato Alexander (Fabiana), pudimos descubrir más de lo que nos espera en la nueva temporada de esta comedia.

La fuerza de la amistad tomará vuelo para que cada uno de los personajes logre “sobrevivir” a las experiencias y aventuras de este grupo de amigos.

Suscríbete a nuestro newsletter semanal aquí

¿Qué nos espera en la 2ª temporada de ‘Cómo sobrevivir soltero’?

Lucía: El antídoto de la diversión se intensificará esta temporada. El grupo de amigos será más inseparable, habrá más diversión y fiestas. Sebastián emprenderá un nuevo proyecto y lo que pasará estará por verse. Veremos también a una Mafer más madura.

Tato: Las malas decisiones nos orillarán a meternos en situaciones complejas pero muy divertidas. Sebastián se meterá en muchos problemas y los amigos se unirán para apoyarlo. Fabiana, que en la primera temporada se quedó sin trabajo, decide ir a buscar trabajo a su antigua escuela de monjas, se vuelve maestra; lo que para su personalidad será muy complicado.

Las vivencias de cada uno de los integrantes de este grupo de amigos inseparables nutrirán una vez más la convivencia que se da en medio del apogeo de sus años 30. El guion contempla escenarios de cómo las actuales generaciones pueden explorar diversas formas de convivir, sin necesidad de tener una pareja formal.

¿Cómo ven el tema del amor en las generaciones actuales?

Lucía: Encontrar el amor es construirlo, una cosa es la etapa del enamoramiento y la otra es querer entablar algo y ver si la otra persona busca lo mismo.

Nos encontramos en una época en la que se puede vivir sin pareja, y que eso sea una decisión, o vivir con muchas parejas, o vivir con una pareja que está abierta a otras parejas. Hoy en día estamos derribando muchos tabúes y tenemos la opción de escoger lo que queramos. Dependiendo de la decisión, actualmente se está tomando en libertad de circunstancias, tanto en hombres como en mujeres.

Tato: Siempre los tiempos están cambiando, siempre estamos pasando de unas ideas a otras, pero creo que este momento en particular está tocando una transición importante en cómo nos relacionamos entre hombres y mujeres, incluso en identidad de géneros. Existen nuevos paradigmas de parejas.

¡DESCUBRE!

Los Simpson: Los 10 mejores episodios según IMDb

Eiza González: Una de las actrices latinas que ha conquistado Hollywood

¿Cómo se sobrevive soltero?

Las protagonistas de esta serie coinciden en no perder de vista: divertirte, no dejarte caer en la soledad, mantenerte activamente social y siempre cuidar de tu corazón de toda la gente que puedas conocer.

Lucía nos recuerda que es importante vivir la soltería siempre en compañía de tus amigos, “soltería es no tener una pareja estable en ese momento, pero no es un drama. Hay que valorar esos periodos y no tenerles miedo”.

Síguenos en:

Instagram

Facebook

Twitter